Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Raser, Poser und Tuner standen am Mittwoch (28.07.2021) in Büdingen im Fokus der Polizei

Zusammen mit der Arbeitsgruppe Poser/Tuner sowie dem Regionalen Verkehrsdienst des Wetteraukreises überprüften Polizistinnen und Polizisten der Wetterauer Kontrollgruppe zwischen 14 Uhr und 22 Uhr insgesamt 114 Fahrzeuge und 134 Personen.

Kontrollstelle Berliner Straße

Bei zwei der kontrollierten Fahrzeuge war die Betriebserlaubnis aufgrund zahlreicher Umbauten erloschen. An weiteren 12 Autos stellten die Ordnungshüter – zum Teil erhebliche – Mängel fest, deren zeitnahe Beseitigung sowie anschließende erneute Vorführung den Fahrzeughaltern auferlegt wurde. Keiner der angehaltenen Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln.

Mobile Kontrollen

Im Rahmen anschließender, mobiler Kontrollen im Stadtgebiet nahmen Zivilpolizisten zusammen mit uniformierten Beamten am frühen Abend zwei Personen vorläufig fest, die sie dabei erwischt hatten, wie sie mit Permanentmarkern an der Skaterbahn in der Eberhard-Bauner-Allee herumschmierten. Eine der beiden hatte auch eine kleine Menge Haschisch dabei. Die Beamten fertigten Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Drogenbesitzes. Einige Zeit später: Auch in der Düdelsheimer Straße fand man bei zwei Personen kleine Mengen Marihuana und Amphetamin. Hier folgten jeweils Anzeigen wegen illegalen Drogenbesitzes.

In nächster Zeit sind weitere, ähnliche Maßnahmen im Wetteraukreis geplant.

Fahrraddiebe am Bahnhof Kirch-Göns – wem gehören die Fahrräder?

Butzbach- Kirch-Göns: Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Dienstag (20.07.) zwei Personen, die allem Anschein nach gerade zwei angeschlossene Fahrräder klauten. Er rief die Polizei, beobachtete die Tatverdächtigen weiterhin und verhielt sich damit vorbildlich. Eine Polizeistreife traf die zwei Personen auf dem vom Zeugen beschriebenen Feldweg an- inzwischen jedoch ohne Fahrräder. Die Beamten nahmen sie vorläufig fest und fanden in der Nähe noch die zwei Räder. Dabei handelt es sich um ein Damenrad in lila und um ein schwarzes Klapprad. Nachdem die zwei mutmaßlichen Diebe nach Abschluss aller Maßnahmen die Polizeistation wieder verlassen durften, stehen die Räder nun noch auf der Polizeistation Butzbach. Die Beamten fragen daher: Wem gehören die auf den Fotos abgebildeten Fahrräder? Die Eigentümer können sich in Butzbach unter der Tel 06033/7043-4010 melden.

Erst rumgebrüllt, dann Kontrolle verloren

Karben: Mehrere Anwohner der Straße Im Tiefen Born in Okarben meldeten am Donnerstagmorgen gegen 02.20 Uhr einen Mann samt Auto, der unentwegt rumbrüllte und hupte. Beim Eintreffen der Streife vor Ort fuhr er allerdings davon. Wenig später meldete ein Zeuge einen verunfallten PKW im Graben. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Fahrer um den zuvor noch herumbrüllenden Mann. Der 40-jährige Wetterauer verlor gegen 02.40 Uhr die Kontrolle über seinen Audi. Dabei geriet er zwischen Karben und Nidderau von der K246 ab und fuhr mittig über den Kreisverkehr in der Burg-Gräfenröder-Straße, bevor das Fahrzeug im Graben zum Stehen kam. Der Fahrer verletzte sich dabei schwer und kam in ein Krankenhaus. Am Audi entstand ein Schaden von etwa 4500 Euro. Für die Beamten ergaben sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf einen vorausgegangenen Alkoholkonsum beim Fahrer, so dass sie eine Blutentnahme veranlassten. Zudem ergaben erste Ermittlungen, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Auto touchiert

Bad Vilbel: Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Seat Alhambra, der in am Mittwoch (28.07.) zwischen 18.30 Uhr und 23 Uhr in der Schulstraße geparkt stand. Am Seat entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Beim Verursacher dürfte es sich um ein weißes Fahrzeug handeln, welches vermutlich einen Unfallschaden an der rechten Seiten hat. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher.

Einbruchversuch

Bad Vilbel: Hebelmarken an der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Alte Straße zeugen vom Versuch, in das Haus einzubrechen. Ob die Tür standhielt oder der Täter gestört wurde, ist nicht bekannt. Die Schäden von etwa 250 Euro entstanden zwischen 19 Uhr am Sonntag (25.07.) und 21.30 Uhr am Mittwoch. Die Kripo in Friedberg, Tel. 06031/601-0, bittet um Hinweise.