Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Fritzlar: Kontrolle der Raser- und Tunerszene – Geschwindigkeitsmessungen mit großem Erfolg – drei Fahrzeuge stillgelegt

Bereich Fritzlar

Kontrolle im Rahmen der Raser- und Tuner-Szene Kontrollzeit: 28.07.2021, 17:00 Uhr bis 29.07.2021, 01:00 Uhr Am gestrigen Abend wurden von der Polizei erneut gezielte Kontrollen der sog. Raser und Tuner-Szene im Bereich von Fritzlar durchgeführt. Hierbei wurden auch unterschiedliche Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit von 170 Km/h wurde bei einem Motorrad auf der L 3150 im Bereich der Kalbsburg gemessen. Zudem wurden in Fritzlar, oberhalb der Ederbrücke, zwei Pkw mit 89 und 90 Km/h, bei erlaubten 50 Km/h, gemessen. Drei Pkws wurden vor Ort stillgelegt, da bei der Kontrolle nicht zugelassene technische Veränderungen festgestellt wurden. Es wurden insgesamt 2 Strafanzeigen und 6 Ordnungswidrigkeits-Anzeigen mit 3 Fahrverboten eingeleitet sowie 8 Mängelanzeigen gefertigt. „Die Maßnahmen mit gezielten Kontrollen der auffälligen Tuner- und Raser-Szene werden fortgeführt. Wir werden dabei auch weiterhin verdeckte gezielte Maßnahmen mit unterschiedlichen Geschwindigkeitsmessungen durchführen“; so Hartmut Konze, Leiter der Polizeidirektion Schwalm-Eder.

Niedenstein-Wichdorf: Mercedes SUV aufgebrochen

Aufbruch eines Pkw Tatzeit: 28.07.2021, 23:00 Uhr bis 29.07.2021, 06:00 Uhr In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter einen schwarzen Mercedes-SUV in der Falkensteiner Straße auf. Sie stahlen eine Aktentasche, ein Portemonnaie sowie ein Fernglas. Die Täter begaben sich zu dem auf einem Hofgelände abgestellten SUV und schlugen die Scheibe der linken Hintertür ein. Aus dem Innenraum stahlen sie die Aktentasche, das Portemonnaie und das Fernglas. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660