Folgemeldung zum Fund von mutmaßlichem Diebesgut bei Wickenrode: Gegenstände stammen aus Einbruch in Waldkappel

Helsa-Wickenrode / Waldkappel (Nordhessen): Die Herkunft der am Sonntag im Wald bei Wickenrode aufgefundenen Gegenstände, ein Pedelec und eine Blechdose mit Schmuckstücken, konnte durch die Veröffentlichung von Fotos und dank eines Hinweises geklärt werden. Es handelt sich um Diebesgut aus einem Wohnungseinbruch in Waldkappel. Das Einbruchsopfer hat die sichergestellten Gegenstände am heutigen Tag nun zweifelsfrei als sein Eigentum identifiziert. Das Pedelec sowie der Schmuck wird dem rechtmäßigen Eigentümer nun wieder ausgehändigt.

Die Ermittlungen der Kripo in Eschwege zu dem Wohnungseinbruch und die Suche nach dem bislang unbekannten Täter dauern weiterhin an. Die Tat hatte sich zwischen dem 06.07. und dem 20.07.21 im Finkenweg im Ortsteil Rodebach ereignet. In diesem Zeitraum brachen unbekannte Einbrecher das Vorhängeschloss eines Werkstattgebäudes auf und entwendeten daraus das Pedelec und einen Rasenmäher. Weiterhin wurde die Hauseingangstür aufgehebelt und das Wohnhaus durchsucht. Dabei erbeuteten der oder die Täter eine digitale Spiegelreflexkamera, zwei Stühle und etwas Schmuck. Der Gesamtschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Zeugen, die den Ermittlern der Kripo Eschwege Hinweise auf die Täter geben können oder die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Zurücklassen des Diebesguts im Wald oberhalb von Helsa-Wickenrode gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 05651 – 9250 bei der Polizei in Eschwege.

Aufmerksamer Zeuge erkennt mutmaßlichen Imbiss-Einbrecher: Festnahme durch Polizei

Kassel-Nord: Nach dem Imbiss-Einbruch in der Werner-Hilpert-Straße, der sich in der Nacht zum Dienstag ereignete, konnte dank eines aufmerksamen Zeugen am gestrigen Mittwochnachmittag ein 52-jähriger Tatverdächtiger von der Polizei festgenommen werden. Der Zeuge hatte in der Zeitung den Artikel über den Einbruch gelesen und am gestrigen Nachmittag einen Mann, auf den die veröffentlichte Täterbeschreibung vollständig zutraf, in der Wolfhager Straße entdeckt. Sofort alarmierte er über den Notruf die Polizei, während er dem Verdächtigen unauffällig in die Reuterstraße folgte. Die hinzugeeilte Streife des Kriminaldauerdienstes (KDD) nahm den 52-Jährigen nur wenige Minuten später in der Schillerstraße fest. Nach dem Abgleich mit der Videoaufzeichnung aus dem Imbiss dürfte es sich bei dem darauf erfassten Einbrecher mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Festgenommenen handeln. Auch für einen weiteren Einbruch in der gleichen Nacht in eine Bar in der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Westendstraße, der der Polizei erst am gestrigen Mittwochmorgen gemeldet wurde, dürfte er nach bisherigen Ermittlungen verantwortlich sein. In diesem Fall zeichnete ebenfalls eine Videokamera den Täter auf. Da gegen den festgenommenen 52-Jährigen aus Kassel nach einer Verurteilung wegen anderer Straftaten und nicht erfüllter Auflagen nun ein Haftbefehl erlassen wurde, brachten ihn die Polizisten in die Justizvollzugsanstalt. Ob er möglicherweise für weitere Einbrüche in Kassel in den vergangenen Tagen als Täter in Frage kommt, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Schwarzer Opel Corsa fährt 15-jährigen Radfahrer an und flüchtet: Zeugen gesucht

Kassel-Vorderer Westen: Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen Zeugen eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag im Vorderen Westen in Kassel ereignete. Ein schwarzer Opel Corsa hatte nach bisherigen Ermittlungen beim Abbiegen einen vorfahrtsberechtigten 15-jährigen Fahrradfahrer angefahren, der dadurch auf die Straße stürzte und sich leicht verletzte. Der unbekannte Opel-Fahrer war anschließend von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern.

Wie der 15-Jährige aus Kassel gegenüber den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost angab, war er gegen 13:45 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Murhardstraße vom Rathenauplatz kommend in Richtung Goethestraße unterwegs. An der Kreuzung zur Luisenstraße sei von links der schwarze Opel Corsa gekommen und nach links in die Murhardstraße abgebogen. Hierbei hätte ihn der Autofahrer offenbar übersehen und erfasste das Hinterrad seines Fahrrads. Trotz des Sturzes soll der Opel weitergefahren sein, ohne anzuhalten. Von dem unbekannten Fahrer liegt bislang keine Beschreibung vor.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Autofahrer bei Unfall auf A 49 schwer verletzt: Verursacher flüchtet zu Fuß und wird bei Fahndung festgenommen

A 49/ Baunatal (Landkreis Kassel): Am gestrigen Mittwochabend kam es auf der A 49 bei Baunatal zu einem schweren Unfall zwischen zwei Autos, bei dem ein 27-jähriger Fahrer eines Chevrolets schwer verletzt wurde. Der mutmaßliche Verursacher, ein 33-Jähriger aus Borken (Schwalm-Eder-Kreis), war anschließend mit seinem VW von der Unfallstelle geflüchtet. Nach etwa 1.000 Metern blieb er mit dem stark beschädigten Pkw auf dem Standstreifen liegen und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte der 33-Jährige schließlich in Baunatal-Hertingshausen festgenommen werden. Wie sich dann herausstellte, hat er keinen Führerschein, was offenbar auch der Grund für seine Flucht war. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Wie die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, ereignete sich der schwere Unfall gegen 19:20 Uhr. Der VW-Fahrer war auf der A 49 in Richtung Marburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Baunatal-Mitte und Baunatal-Süd war er dann auf die rechte Spur gekommen und mit dem dort fahrenden Chevrolet kollidiert. Dieser geriet daraufhin ins Schleudern, stieß gegen die Mittelleitplanke und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Chevrolet mit dem schwer verletzten 27-Jährigen am Steuer blieb schließlich auf der Seite liegen. Ein Rettungswagen brachte den Mann aus Hannover anschließend zur Behandlung der nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Kasseler Krankenhaus. Der VW-Fahrer setzte nach der Kollision seine Fahrt fort, blieb aber mit dem Pkw im Bereich der Anschlussstelle Baunatal-Süd liegen und flüchtete zu Fuß in die angrenzende Feldgemarkung. Die anschließende Fahndung mit der Unterstützung mehrerer Streifen aus dem Schwalm-Eder-Kreis führte schließlich eine Stunde nach dem Unfall zum Erfolg. Der festgenommene 33-Jährige hatte sich ebenfalls leichte Verletzungen zugezogen. Die Beamten nahmen ihn mit auf das Revier, wo er die Unfallflucht einräumte. Nach eigenen Angaben war er durch die Benutzung eines Handys am Steuer abgelenkt, als es zu der Kollision mit dem anderen Auto kam. Während an dem VW ein Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden war, schlagen die erheblichen Beschädigungen an dem Chevrolet mit 10.000 Euro zu Buche. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternahmen geborgen werden. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu einer zweistündigen Sperrung eines Fahrstreifens der A 49 und Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen gegen den 33-Jährigen dauern an.