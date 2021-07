Mannheim: SVW übernimmt Stadiongelände am Alsenweg

Mannheim – Nach intensiven Verhandlungen über mehrere Jahre konnten wir die Überlassung des Alsenweg-Geländes vertraglich fixieren. Wir bedanken uns für die guten Gespräche und die nun gefundene Lösung mit der Stadt Mannheim. Damit kümmert sich der SV Waldhof Mannheim zukünftig um Themen wie beispielsweise die Rasenpflege auf den Trainingsplätzen der Profimannschaft.

„Wir sind sehr glücklich und erleichtert, dass die Übernahme des Stadiongeländes am Alsenweg vom Gemeinderat der Stadt Mannheim beschlossen worden ist. Mit dieser Entscheidung können wir im Rahmen unserer Professionalisierung einen großen Schritt zur Verbesserung der Trainingsbedingungen auf unserem Trainingsgelände sorgen“, so Markus Kompp, Geschäftsführer der SV Waldhof Mannheim Spielbetriebs GmbH.

„Um die Trainingsbedingungen am Alsenweg zu verbessern, werden wir in Personal, Maschinen und Materialien investieren. So haben wir die Möglichkeit, für unsere Profimannschaft bessere Bedingungen zu schaffen. Es muss uns aber natürlich klar sein, dass wir nicht innerhalb von kürzester Zeit einen lupenreinen Rasenplatz zur Verfügung stellen können. Da die Plätze aktuell in einem sehr schlechten Zustand sind, geht es in dieser Saison erstmal darum, mit entsprechenden Maßnahmen dafür zu sorgen, dass wir die gesamte Saison am Alsenweg trainieren können.“, so Kompp weiter.