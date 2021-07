Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 29.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Pedelec vor Einkaufsmarkt gestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Einem 90-jährigen Mann wurde am 28.07.2021 gegen 10:30 Uhr vor dem Haupteingang des GLOBUS-Marktes in Neustadt das neue Pedelec gestohlen. Er hatte es mit dem Speichenschloss gesichert abgestellt. Als er nach ca. 30 Minuten vom Einkauf zurückkam, war das Rad verschwunden. Es handelte sich um ein schwarzes Damenrad, Neuwert ca. 3000 Euro. Am Schloss hing noch ein grüner Fahrradhelm. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neustadt, Telefon 06321 854-0 oder E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):