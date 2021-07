Online Casinospiele gibt es nun schon seit Jahrzehnten. Es wird in so vielen Ländern der Welt gespielt. Glücksspiel hat so viele Risiken beteiligt, was den gesamten Prozess spannend macht.

Glücksspiel ist in der Tat ein bemerkenswert beliebtes Hobby, vor allem bei denjenigen, die tiefe Taschen haben. Wie wir alle wissen, ist Sport ein Bereich, in dem man wirklich viel Geld verdienen kann, wenn man erfolgreich ist. Wenn man mehr und mehr Geld verdient, fängt man an, nach einer bestimmten Zeit bestimmte auffällige Veränderungen in den Ausgabengewohnheiten zu zeigen.

Michael Jordan

Basketballspieler sind sehr oft am Casinotisch zu sehen. Dieser brillante Sportler ist für seine Spielsucht bekannt, ganz ähnlich wie beim Basketball. Es gibt viele Legenden über ihn. Die Leute sagen, dass ein amerikanischer Basketballspieler auf dem Höhepunkt seiner Karriere die ganze Nacht am Tisch im Casino verbringen konnte und am Morgen, als ob nichts passiert wäre, den Ball genau traf, gewann und schließlich den Sieg für die Mannschaft brachte. Es gibt viele berühmte und erfolgreiche Sportler, die bestes Casino echtonlinecasinos.com für ihre spannende Freizeit ausgewählt und das Spielen zu ihrem Hobby gemacht haben. Er gilt als einer der Spieler mit den meisten Treffern, die ein Casino besucht haben. Einmal wettete der Basketballspieler in der Nacht vor einem Spiel gegen Kicks $165.000.

John Daly

Profi-Golfer John Daly hat offiziell zugegeben, auf einer regelmäßigen Basis zu wetten, und auch in seiner Autobiografie gibt es einige erstaunliche Wetten, die er während seiner Karriere gemacht hat. Spielautomaten sind sein Favorit in Online Casinos und er hat eine große Menge an Bargeld während seiner Spielsucht gewonnen. Das Fantastische an dem Kerl ist, dass er trotz seiner unerwiderten Leidenschaft für das Glücksspiel nie nur Geld für lange Zeit gemacht hat. John Daly ist mehr als eine Million wert, das ist lobenswert, wie viel er durch die letzten Jahre verloren hat.

Charles Barkley

Der Basketballspieler ist ein bekannter Glücksspieler. Er hat eine Leidenschaft für eine Vielzahl von Casino Spielen, aber er hat nicht immer Glück. In der gesamten Zeit seiner Glücksspielgeschichte hat Barkley etwa 10 Millionen Dollar verloren, davon 2,5 Millionen in nur 6 Stunden. Charles Barkley wettete auch auf Gewinnspiele. Eines Tages gewann er beim Blackjack und wettete das gesamte Geld, das er erhalten hatte, auf ein Gewinnspiel. Diese Wette brachte ihm 700 Tausend Dollar ein.

Floyd Mayweather

Floyd „Money“ Mayweather hat sich seinen Spitznamen nicht nur durch seine Unschlagbarkeit im Ring verdient. Als bekannter Zocker ist Mayweather dafür bekannt, dass er einige ernsthaft große Positionen verwettet. Er twittert regelmäßig Bilder seiner Wettscheine, die Einsätze zeigen, die in die Zehn- und sogar Hunderttausende von Dollar gehen. Obwohl er eine Reihe von großen Geldgewinnen auf seine Social-Media-Rolle geschafft hat, können Sie sicher sein, dass Floyd nicht jede freche Wette der Welt preisgibt.

Seine rücksichtslose, konkurrenzbetonte Art scheint durch Floyds Wetten lebendig und gut zu sein, und Sie werden ihn regelmäßig dabei finden, wie er seine größeren Gewinne online feiert.

Wayne Rooney

Wissen Sie, wie viel Geld der englische Fußballspieler Wayne Rooney in nur zwei Stunden in einem Casino in Manchester verspielt hat? Im Jahr 2008 hat er 65.000 Dollar verspielt, und obwohl das für die meisten Leute genug gewesen wäre, um ihn aus dem Team zu nehmen, hat er wahrscheinlich nicht einmal darüber nachgedacht, weil er zu diesem Zeitpunkt in wenigen Wochen viel mehr als diesen Betrag verdient hat. Wenn Sie glauben, dass das zu weit gegangen ist, dann müssen Sie wissen, dass er erst vor einer Woche oder so $500.000 verzockt hat und wie schon früher, hat er wahrscheinlich nicht viel Kummer, sondern Aufregung empfunden, wenn man das 13 Millionen Gehalt bedenkt, das er allein von Manchester United erhält. Wayne Rooneys Liebe für Casinos ist im Internet gut dokumentiert.

Fazit

Casino Online, Glücksspiele und Sport haben eine Verbindung, die Jahrhunderte zurückreicht. Seit den frühesten organisierten Sportereignissen ist das Wetten auf das Ergebnis eine beliebte Möglichkeit für Zuschauer, sich mehr in das Geschehen einzubringen und sich persönlich am Spiel zu beteiligen, sei es beim Online-Glücksspiel oder in einem landbasierten Casino. Es ist daher nicht verwunderlich, dass eine Reihe von berühmten und prominenten Sportler auch gerne mal ein wenig zockt. Von den Höhen und Tiefen der Achterbahnen des Glücksspiels sind viele Sportlegenden als begeisterte Zocker bekannt.