Neustadt: Ölspur zieht sich durch Fußgängerzone

Neustadt an der Weinstraße – Ein Müllfahrzeug hat am frühen Mittwochmorgen, 28. Juli 2021, die Fußgängerzone von Neustadt an der Weinstraße mit Öl verschmutzt. Eine Umwelt- oder Verkehrsgefährdung besteht nicht mehr. Jedoch konnte das Straßenpflaster bislang noch nicht abschließend gereinigt werden.

Die schwarzen Flecken sind weiterhin deutlich sichtbar und ziehen sich auf einer Länge von rund 300 Metern von der Laustergasse vorbei an Klemmhof und Kriegerdenkmal durch die Hauptstraße bis zur B 38 (Maximilianstraße) unterhalb des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums.

Eine sofort beauftragte Spezialfirma nahm das Öl zwar auf und entfernte es. Jedoch konnten die durch das Öl entstandenen Flecken auf dem aus Granit-Naturstein bestehenden Pflaster noch nicht endgültig beseitigt werden. Die Stadtverwaltung prüft aktuell, mit welchem Verfahren dies geschehen kann.

Die Stadt geht davon aus, dass das Abfallunternehmen beziehungsweise dessen Versicherung für die Schäden aufkommen wird.

Während der Arbeiten sicherte der umgehend durch die Feuerwehr alarmierte städtische Bauhof den Gefahrenbereich ab. Dennoch ließ es sich nicht verhindern, dass einzelne Fußgänger in das Öl traten.

Die Abfuhr von Bio- und Papiermüll hat sich durch den Ölunfall verzögert und wird so schnell wie möglich nachgeholt.