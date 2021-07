Hagenbach – Unfallverursacher geflüchtet

Wie bei der Polizeiinspektion Wörth jetzt erst angezeigt wurde beschädigte am Samstag, dem 24.07.2021, zwischen 10 und 16 Uhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Friedenstraße geparkten, schwarzen, Hyundai und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Berg – Verkehrskontrolle am Grenzübergang Neulauterburg

Am Montag, dem 26.07.2021, von 16.30 – 19.00 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Wörth in der Hagenbacher Straße nahe des Grenzübergangs eine Verkehrskontrolle durch. Neben einer Fahrt unter Drogeneinfluss ergaben sich eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und zwei Mängelberichte.

Berg – Ohne Fahrerlaubnis erwischt

Im Verlauf einer Verkehrskontrolle in der Hagenbacher Straße wurde am Dienstag, dem 27.07.2021, um 17.20 Uhr, ein französischer Staatsbürger mit seinem Auto angehalten. Der 34-Jährige führte keine Papiere mit sich und gestand seit Februar 2021 wegen diverser Verkehrsverstöße nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt durch ihn wurde unterbunden bis eine Bekannte sein Auto wegfahren konnte.

Berg – Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Montag, dem 26.07.2021, um 16.50 Uhr, wurde in der Hagenbacher Straße ein 56jähriger Autofahrer kontrolliert, bei dem die Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten feststellten. Ein Drogentest ergab Hinweise auf den Konsum von Cannabisprodukten, weshalb dem 56-jährigen Autofahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.

Berg – Körperverletzung nach illegalem Autorennen

Ein Anwohner der Hagenbacher Straße in Berg zeigte bei der Polizeiinspektion Wörth eine Körperverletzung an, die ihm durch den Beifahrer eines Autos mit französischer Zulassung zugefügt wurde. Nach seiner Schilderung fuhren am Samstag, dem 24.07.2021, um 01.30 Uhr, zwei nicht näher beschriebene Autos mit französischer Zulassung vom Grenzübergang kommend mit hoher Geschwindigkeit auf den Kreisverkehrsplatz zu und führten eine Vollbremsung durch. Nach der Durchfahrt des Kreisverkehrs fuhren beide wieder in Richtung Lauterburg und führten ein Überholmanöver durch. Der Geschädigte, 62 Jahre alt, gestikulierte und rief den Fahrzeugen hinterher. Das überholte Auto wurde abgebremst, wendete und fuhr zum Geschädigten zurück, wo ihm der Beifahrer eine Getränkedose ins Gesicht warf, die an der Unterlippe eine kleine Platzwunde verursachte, die keine ärztliche Versorgung erforderte. Anschließend fuhr das Auto wieder in Richtung Lauterburg davon. Die Polizeiinspektion Wörth ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und des Verdachts des illegalen Autorennens. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen. Aufgrund der bislang vorliegenden Hinweise auf illegale Autorennen werden in nächster Zeit vermehrt Polizeikontrollen im Grenzbereich durchgeführt.