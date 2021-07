76-Jähriger wird von LKW-Fahrer angefahren

Am 27.07.2021, gegen 14:00 Uhr, kam ein 76-Jähriger vom Alwin-Mittasch-Platz und wollte die Hohenzollernstraße überqueren. Dort wurde er aus bisher ungeklärten Gründen von einem LKW Fahrer erfasst. Dadurch stürzte der 76-Jährige und fiel mit dem Hinterkopf auf den Pflasterstein. Er verletzte sich schwer und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.

20-Jähriger fährt gegen Leitplanke

Am 28.07.2021, gegen 00:00 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger auf der Kaiser-Wilhelm-Straße aus Richtung Heinigstraße kommend in Richtung B37 (Pylon). Aufgrund witterungsbedingter nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er auf regennasser Fahrbahn in der Kurve die Kontrolle über sein Auto, fuhr links in die Leitplanke und zurück auf die Fahrbahn. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 5.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke auf etwa 2.000 Euro.

Bagger beschädigt

In der Zeit zwischen dem 26.07.2021, gegen 16.30 Uhr und dem 27.07.2021, gegen 07:00 Uhr, zerstörten unbekannte Täter die Verglasung der Fahrerkabine eines in der Schlesier Straße abgestellten Baggers.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Exhibitionist auf der Hannelore-Kohl-Promenade

Am 27.07.2021, gegen 13:00 Uhr, entblößte ein unbekannter Mann sein Glied vor einer 28-Jährigen im Bereich der Hannelore-Kohl-Promenade. Der Mann war etwa 1,70 cm groß und hatte einen Dreitagebart. Er trug ein dunkelblaues Shirt und eine dunkelblaue kurze Hose. Zudem hatte er einen Rucksack dabei.

Wer Angaben zu dem unbekannten Mann machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in ein Haus

In der Zeit zwischen dem 25.07.2021, gegen 21:00 Uhr und dem 27.07.2021, gegen 07.55 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Haus im Saumgartenweg ein. Sie stahlen mehrere tausend Euro Bargeld und Schmuck in unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in ein Café

In der Zeit zwischen dem 26.07.2021, gegen 17:00 Uhr und dem 27.07.2021, gegen 08.45 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Café im Donnersbergweg ein. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.