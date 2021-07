Einbruch in Supermarkt

Kaiserslautern (ots) – Auf Zigaretten hatten es Einbrecher abgesehen, die in der

Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Supermarkt in der Mennonitenstraße

eingestiegen sind. Am frühen Mittwochmorgen, kurz vor 6 Uhr, fiel der Einbruch

auf.

Demnach verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zum

Verkaufsraum, wo sie mehrere Zigarettenauslagen aufbrachen. Wieviele Schachteln

genau gestohlen wurden, steht noch nicht fest. Aber schon allein durch den

angerichteten Sachschaden liegt die Schadenshöhe bei mehreren tausend Euro.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen

Dienstagabend, 22.15 Uhr, und Mittwochmorgen, 5.55 Uhr. Zeugen, die in diesem

Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, unter der

Telefonnummer 0631 / 396 – 2620 mit der Kriminalpolizei Kontakt aufzunehmen.

|cri

Hausfriedensbruch und Widerstand

Kaiserslautern (ots) – Eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs und

Widerstands gegen Polizeibeamte hat sich am Dienstag ein Mann aus dem

Stadtgebiet eingehandelt. Der 31-Jährige stand unter erheblichem Alkoholeinfluss

und wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Die Streife war gegen 10.45 Uhr in die Mannheimer Straße gerufen worden, weil

der bereits amtsbekannte Mann gegen ein bestehendes Hausverbot verstieß und

trotz mehrfacher Aufforderung zu gehen, die Örtlichkeit nicht verließ.

Auch dem polizeilichen Platzverweis kam der 31-Jährige nicht nach. Er stand

deutlich unter Alkoholeinfluss; ein Schnelltest zeigte einen Pegel von 1,99

Promille an.

Als die Beamten ihn schließlich mitnehmen wollten, sträubte er sich gegen die

Fesselung und setzte sich einfach auf den Boden. Er konnte aber schließlich

festgenommen werden. Auf richterliche Anordnung blieb der Mann bis zum späten

Dienstagabend in einer Polizeizelle. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu. |cri

Graffiti an der Stiftskirche

Kaiserslautern (ots) – Eine Sachbeschädigung an der Stiftskirche ist der Polizei

am Dienstagnachmittag gemeldet worden. Ein Zeuge hatte gegen 17 Uhr eine

fünfköpfige Gruppe beobachtet, die im Hinterhof der Kirche eine Wand mit

Graffiti besprühte und anschließend in Richtung Steinstraße davonlief.

Eine Streife rückte sofort aus, konnte aber die beschriebene Gruppe in der

Umgebung nicht mehr sichten. Am Tatort fanden die Beamten eine Sprühdose, die

offensichtlich von den Tätern zurückgelassen wurde. Die Spraydose wurde

sichergestellt, die weiteren Ermittlungen laufen.

Von der Tätergruppe ist derzeit lediglich bekannt, dass es sich um fünf

Jugendliche oder junge Männer gehandelt hat, manche dunkelhäutig, manche

hellhäutig. Die meisten trugen dunkle Kleidung (schwarze Hose, schwarzes Shirt)

und dazu weiße Sportschuhe. Einer der Beteiligten, der sich mehrfach umschaute,

ob sie beobachtet werden, war bekleidet mit einer blauen Jeans und einem

beigefarbenen Kapuzenpullover. Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1

unter der Nummer 0631 / 369 – 2150. |cri

Automat aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Einen Zigarettenautomaten haben unbekannte Täter in der

Mannheimer Straße aufgebrochen. Tatzeit war vermutlich in der Nacht von Montag

auf Dienstag, zwischen 2 und 8 Uhr.

Ein Mitarbeiter der Automatenfirma stellte am Dienstagmorgen an dem Gerät, das

in Höhe des Hauses Nummer 105 steht, Aufbruchspuren fest. Ersten Überprüfungen

zufolge wurden allerdings weder Geld noch Zigaretten aus dem Automaten

gestohlen. Es blieb beim angerichteten Sachschaden – geschätzt: rund 1.000 Euro.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der

Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Nach Platzverweis in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Ein 21-Jähriger hat sich am Dienstag mit der

Ordnungsbehörde und der Polizei angelegt. Weil der Mann einen Platzverweis am

Fackelrondell nicht befolgte, nahmen die Beamten den 21-Jährigen in Gewahrsam.

Zuvor hatte er einer 22-jährigen Bekannten gegen den Kopf geschlagen.

Mitarbeiter der Ordnungsbehörde wurden darauf aufmerksam und gaben ihm einem

Platzverweis. Diesem kam er nicht nach. Etwa 2 Stunden später wird der

21-Jährige erneut mehrfach im Bereich des Aufenthaltsverbots gesehen. Unter

anderem sprang er in einen Brunnen. Die Einsatzkräfte nahmen den durchnässten

Mann daraufhin in Gewahrsam. Den restlichen Tag verbrachte er in einer

Polizeizelle. |elz

Unbekannter belästigt Frau – Wer hat den Mann gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Mann hat am Freitag (23. Juli 2021) im

Uni-Wohngebiet eine Frau sexuell belästigt. Der Vorfall wurde jetzt bei der

Polizei angezeigt. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Demnach traf

die Frau zur Mittagszeit in einem Mehrfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße

auf den Unbekannten. Während sie auf den Aufzug wartete, entblößte der Mann sein

Glied und manipulierte daran. Die Polizei sucht nun nach dem Verdächtigen und

bittet um Hinweise. Der Mann hat kurze, dunkle Haare, die an der Seite kürzer

rasiert sind, und sogenannte Geheimratsecken. Bekleidet war der Mann mit einem

dunkelblauen T-Shirt und einer blauen Jeanshose. Auf dem Oberteil sei stand

etwas in weißer Schrift. Der Täter trug schwarze Schuhe und eine blaue

Mund-Nasen-Bedeckung. Zeugen, die Hinweise geben können oder den Verdächtigen

gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit

der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Mit Sex-Video erpresst

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Über ein

soziales Netzwerk lernte ein 52-Jähriger im Internet eine Frau kennengelernt.

Jetzt erpresst ihn die Unbekannte mit einem Sex-Video.

Zunächst chattet die Frau per Video mit dem Mann, dann entkleidete sie sich und

forderte den 52-Jährigen auf, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Was der

Mann nicht ahnte, die Unbekannte zeichnete ihn auf. Kurz darauf schickte sie

ihrem Opfer das Video und forderte 1.000 Euro. Die Frau drohte: Sollte der Mann

nicht zahlen, werde sie das Video veröffentlichen. Der 52-Jährige ließ sich

nicht auf die Erpressung ein. Er wandte sich an die Polizei und erstattete

Anzeige. Die Ermittlungen der Beamten dauern an. |erf

Taschendiebe erbeuten Bankkarten und Geheimzahl

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Anzeigen wegen Taschendiebstahls hat die Polizei

am Dienstag aufgenommen. Mit den erbeuteten Bankkarten hoben die Diebe Geld von

den Konten ihrer Opfer ab. Die Täter schlugen in der Innenstadt, im

Uni-Wohngebiet und in der Mennonitenstraße zu. In einem Bekleidungsgeschäft in

der Fackelstraße bestahlen sie eine 57-Jährige. Mit der erbeuteten Bankkarte

hoben die Täter später mehr als 1.000 Euro vom Konto der Frau ab. Auch eine

71-Jährige wurde in der Innenstadt um ihren Geldbeutel gebracht. In dem

Portemonnaie befanden sich fast 300 Euro, Ausweisdokumente und eine EC-Karte.

Die Karte hatte die Frau rechtzeitig bei ihrer Bank sperren lassen. In einem

Supermarkt in der Kurt-Schumacher-Straße griffen sich Unbekannte die Geldbörse

einer anderen 71-Jährigen. Weil sie die Geheimzahl ihrer EC-Karte auf einen

Zettel notiert hatte, hatten die Täter ein leichtes Spiel. Mit der erbeuteten

Bankkarte hoben sie 2.500 Euro vom Konto der Seniorin ab. Einer 74-Jährigen

erging es ebenso. Sie wurde in einem Supermarkt in der Mennonitenstraße

bestohlen. Unbemerkt angelten sich die Diebe das Portemonnaie der Frau aus einem

Einkaufswagen. Weil auch sie ihre Geheimzahl zusammen mit der Bankkarte im

Geldbeutel aufbewahrte, gelang es den Dieben 500 Euro vom Konto der Frau

abzuheben. Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die

Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen.

Die Beamten warnen: Bewahren Sie niemals die Geheimzahl Ihrer Bank- oder

Kreditkarte zusammen mit der Karte auf! Tragen Sie Ihre Tasche immer eng und

verschlossen am Körper, am besten mit der Verschlussseite zum Körper hin.

Bleiben Sie wachsam, sollten Sie angerempelt oder in ein Gespräch verwickelt

werden. Diebe könnten Sie ablenken wollen. Sollten Sie Opfer eines Diebstahls

geworden sein, lassen Sie über den Sperr-Notruf 116 116 umgehend ihre

entwendeten Karten sperren. Informieren Sie die Polizei und erstatten Sie eine

Anzeige. |erf

27 Beanstandungen bei Kontrolle am Messeplatz

Kaiserslautern (ots) – Am Messeplatz hat die Polizei am Dienstag eine

Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurden am Morgen alle geparkten Fahrzeuge

überprüft, ob sie möglicherweise über Nacht aufgebrochen wurden. Positive

Bilanz: An keinem der 54 Wagen wurden Aufbruchspuren entdeckt.

Bei der anschließenden Kontrolle des fließenden Verkehrs mussten die Beamten 16

Mängelberichte, zehn kostenpflichtige Verwarnungen und

Ordnungswidrigkeitsanzeigen sowie eine Strafanzeige ausstellen.

Die Gründe: technische Mängel, Handy am Ohr während der Fahrt, keinen

Sicherheitsgurt angelegt, Ladung nicht ordentlich gesichert, erforderliche

Ausrüstungsgegenstände oder Papiere nicht mitgeführt sowie Fahren ohne

Fahrerlaubnis. Außerdem konnten die Einsatzkräfte eine Trunkenheitsfahrt

verhindern, so dass dem Fahrer weitere Konsequenzen erspart blieben. |cri

Wer hat den Ford Fiesta beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Beschädigungen hat ein Mann aus dem Stadtgebiet

am Dienstag an seinem Auto festgestellt. Als der 37-Jährige die „Bescherung“

entdeckte, stand sein Ford Fiesta in der Bismarckstraße gegenüber einer

Pizzeria.

Ob die Schäden am Heck und an der Beifahrerseite des Wagens aber definitiv

während des Parkens an dieser Stelle zwischen 11 und 14.45 Uhr entstanden sind,

konnte der Mann nicht zweifelsfrei sagen.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben.

Hinweise bitte unter 0631 / 369 – 2150 an die Polizeiinspektion 1. |cri

Aggressiver 22-Jähriger

Kaiserslautern (ots) – Weil ein Fahrgast den Bus nicht verlassen wollte, hat

sich ein Busfahrer am Dienstagabend Hilfe suchend bei der Polizei gemeldet. Nach

Angaben des Fahrers hatte er den Mann, der sich aggressiv verhielt, schon

mehrfach aufgefordert auszusteigen – er weigerte sich jedoch.

Als die Streife kurz nach halb 9 an der Haltestelle am Schillerplatz ankam,

trafen die Beamten auf einen amtsbekannten 22-Jährigen. Er hatte sich im Bus

schlafen gelegt.

Nachdem die Polizisten ihn mehrmals ansprachen, wurde der Mann wach, reagierte

sofort aggressiv und fing auch gleich an, mit seinen Beinen wild um sich zu

treten. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Einsatzkräfte trugen den stark alkoholisierten 22-Jährigen (- laut Atemtest

1,31 Promille -) schließlich aus dem Bus und erteilten ihm einen Platzverweis.

Weil er während der Maßnahmen auch noch Beleidigungen ausstieß, wird gegen den

Mann jetzt wegen Hausfriedensbruchs, versuchter Körperverletzung und Beleidigung

ermittelt. |cri

Mit 2,2 Promille Unfall gebaut

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unter Alkoholeinfluss hat ein

Autofahrer in der Nacht zu Mittwoch auf der B39 einen Unfall gebaut. Aber nicht

nur er, sondern auch seine Beifahrerin handelte sich eine Strafanzeige ein.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 21-Jährige von Frankenstein in

Richtung Weidenthal, als er kurz nach 1 Uhr mit seinem Wagen von der Fahrbahn

abkam und mit einer Verkehrsinsel kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurden außer

der Fahrzeugfront auch die Vorder- und Hinterreifen beschädigt, so dass sie Luft

verloren.

Der Unfallfahrer stoppte und wechselte mit seiner Beifahrerin die Sitze –

anschließend versuchte die Frau, den Wagen nach Hause zu bringen, er blieb

jedoch nach kurzer Strecke liegen und war nicht mehr fahrbereit. Ein zufällig

vorbeikommender Zeuge verständigte Polizei und Abschleppdienst.

Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizeibeamten fest, dass der

21-jährige Mann ziemlich tief „ins Glas geschaut“ hatte. Ein Atemtest

bescheinigte ihm einen Alkoholpegel von 2,2 Promille. Doch auch die 20 Jahre

alte Beifahrerin, die dann selbst zur Fahrerin wurde, hatte nicht viel weniger

„getankt“ – bei ihr zeigte das Testgerät einen Wert von 2,12 Promille an.

Beide mussten ihren Führerschein abgeben und zur Entnahme einer Blutprobe mit

zur Dienststelle kommen. Auf beide wartet eine Strafanzeige wegen Fahrens unter

Alkoholeinfluss. |cri

Einbrecher stehlen Einrichtungsgegenstände

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher waren zwischen Montag und Dienstag in der

Mainzer Straße aktiv. Sie drangen in ein Mehrparteienhaus ein und verschafften

sich Zugang zu den Kellerräumen. Dort brachen sie einen Kellerraum auf und

stahlen daraus diverse Einrichtungsgegenstände, darunter eine Küche, ein

Esstisch sowie ein Fernsehgerät.

Der Inhaber entdeckte den Einbruch am Dienstag gegen 8.30 Uhr und stellte fest,

dass die unbekannten Täter sein Vorhängeschloss geknackt und mitgenommen hatten

stattdessen hängten sie ein anderes Schloss an die Tür. Die Spuren wurden

gesichert, die weiteren Ermittlungen laufen.

Zeugen, die zwischen Montag, 8 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, verdächtige Personen

beobachtet, oder Fahrzeuge gesehen haben, mit denen die Beute abtransportiert

wurde, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 mit der

Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri