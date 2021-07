Ettlingen – 32-jähriger in Ettlinger Alb ist ertrunken

Ettlingen – Nach dem nunmehr vorliegenden Obduktionsergebnis der

Rechtsmedizin Heidelberg ist der am 20. Juli in der Ettlinger Alb aufgefundene

32-Jährige ertrunken und lag mindestens 10 Tage im Wasser. Es ergaben sich auch

nach eingehender Untersuchung keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Vielmehr haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe ergeben, dass der

Mann aufgrund seiner Lebensumstände einem tragischen Unglücksfall zum Opfer

geworden sein könnte, wobei auch ein Suizid nicht gänzlich auszuschließen sei.

Wie berichtet, war an jenem Dienstag die Leiche einer zunächst unbekannten

männlichen Person im Fluss Alb bei der Mühlenstraße aufgefunden worden, als

Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Ettlingen Entsorgungsarbeiten von Treibgut im

Bereich der Fischtreppe durchführten.

Erst nach sehr aufwändigen Maßnahmen der Spurensicherung und deren Auswertung

war der aus Gambia stammende Tote von Kriminaltechnikern der Karlsruher

Kriminalpolizei zu identifizieren.

Waghäusel – Transporter aufgebrochen

Karlsruhe – Unbekannte brachen zwischen Montag, 19.20 Uhr und Dienstag,

09.00 Uhr einen in der Ostendstraße in Kirrlach geparkten Transporter auf. Aus

dem Fahrzeuge wurden akkubetriebene Baumaschinen der Marke Bosch Professional

gestohlen. Der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise auf den

oder die Täter geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Philippsburg,

Telefon 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Körperverletzung nach Streiterei an Schnellimbiss

Ettlingen – Am Dienstagabend geriet ein 58-Jähriger an einem Imbiss in der

Wilhelmstraße in Ettlingen mit einer Gruppe von Jugendlichen aneinander, nachdem

dieser offenbar eine beleidigende Handgeste machte. Die Vierergruppe saß gegen

21.45 Uhr an einem Tisch gegenüber als sie den Grund für dieses Verhalten

erfragten. Unmittelbar hiernach erhob sich der Mann und ging aggressiv auf einen

der Jungs zu. Der Täter wurde in diesem Moment offenbar von einem noch

unbekannten Begleiter unterstützt. Dieser ergriff den 17-Jährigen am Hals,

schleuderte ihn zu Boden und schlug ihm sodann mehrfach ins Gesicht.

Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad. Der Geschädigte gab an, dass er

ähnlich alt war und zur Tatzeit ein hellblaues T-Shirt sowie eine schwarze Hose

trug. Unterdessen ging der 58-Jährige auf die drei anderen Jungs los, schlug sie

und trat nach ihnen. Sie konnten sich allerdings recht schnell aus der Situation

retten. Den Angaben eines Geschädigten zufolge soll der Mann kurzzeitig auch ein

Messer gezeigt haben. Die Ermittlungen hierzu dauern. Der Beschuldigte konnte in

unmittelbarer Nähe von Beamten des Polizeireviers Ettlingen dingfest gemacht

werden. Er stand unter Alkoholeinfluss und wurde zur Dienststelle verbracht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07243 /

32000 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Endlich Sommerferien – Genießen und Leben, aber bitte gefahrlos!

Mannheim / Karlsruhe / Pforzheim – Nach einer Zeit der Einschränkungen und

Veränderungen für viele junge Menschen ist eines nun sicher. Die Sommerferien

beginnen. Schülerinnen und Schüler freuen sich und sind voller Tatendrang.

Ein Anlass für die Bundespolizei, bei all der Freude auf Freizeit und

Gestaltungsmöglichkeiten, auf ein wichtiges Thema hinzuweisen: „Bahnanlagen sind

keine Spielplätze und kein Ort für Fotos oder Mutproben!“

Manchmal ist es verlockend, den kurzen Weg über die Gleise zu nehmen, um auf die

andere Seite des Bahnsteiges zu kommen. Manchmal sind es die reizvolle Kulisse

und scheinbar endlose Gleise, die zum Fotografieren verlocken. Manchmal will man

einfach den Blick in den Himmel genießen und sucht sich dafür einen stehenden

Güterwaggon aus. Was all dies Verbindet? In jedem Fall ist das Verhalten

lebensgefährlich!

Alleine im Jahr 2020 kam es zwischen Nagold und Mannheim zu 14 Unfällen auf

Bahnanlagen, von denen sieben tragischerweise tödlich endeten.

Die Bundespolizei warnt immer wieder vor Zügen, die sich schnell und nahezu

lautlos nähern. Die Füße an der Bahnsteigkante baumeln zu lassen wird da schnell

zur großen Gefahr. Auch Fahrpläne bieten dabei keine Sicherheit, da Güterzüge,

Rangierfahrten oder umgeleitete Züge außerhalb der Anzeigentafel verkehren. Die

weiße Linie am Bahnsteig zeigt den Sicherheitsabstand zum Gleis an und soll

daher unbedingt beachtet werden.

„Genießt die Sonne auf einer grünen Wiese oder spielt mit Freunden auf einem

Bolzplatz Fußball. Aber haltet euch von Gleisen und Zügen fern!“

Für Fragen zum Thema „Richtiges Verhalten auf Bahnanlagen“ steht die

Bundespolizei mit ihren Präventionsbeamten gerne zur Verfügung.

Weitere kostenlose Informationen und Videos zu diesem wichtigen Thema gibt es

unter dem Link https://olis-bahnwelt.de/sicherheit oder auf der Seite der

Bundespolizei https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/sicher-im-a

lltag_node.html

Karlsruhe – Mit Pkw auf Kreuzung rückwärts gefahren und Radfahrerin erfasst

Karlsruhe-Rüppurr – Leichte Verletzungen erlitt eine 18-jährige

Radfahrerin am Dienstag gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der

Kreuzung der Tulpen- und Herrenalber Straße.

Wegen einer Staubildung an dortiger Ampel setzte eine inmitten der Kreuzung

stehende 23 Jahre alte Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug zurück und erfasste die

nahende Zweiradfahrerin am Vorderrad.

In der Folge stürzte die 18-Jährige und trug diverse Prellungen davon.

Zaisenhausen – Einbruch in Arztpraxis – Unbekannter Täter verletzt sich

Zaisenhausen – Ein noch unbekannter Täter hat sich bei einem Einbruch in

eine Zaisenhausener Arztpraxis in der Nacht zum Dienstag wohl erheblich

verletzt. Er durchsuchte zwar noch einen Arzneimittelschrank, allem Anschein

nach kam aber nichts abhanden.

Der Unbekannte versuchte den Spuren zufolge zunächst ein Fenster aufzuhebeln.

Nachdem dies misslungen war, wurde kurzerhand die Fensterscheibe mit einem Stein

eingeworfen. Offenbar verletzte sich der Täter dabei derart, dass erhebliches

Spurenmaterial an Blut und Abdruckspuren zurückblieb und von Kriminaltechnikern

gesichert werden konnte. Die Ermittlung eines Tatverdächtigen dürfte jetzt nur

noch eine Frage der Zeit sein.

Karlsruhe – Baustellencontainer aufgebrochen und Abbruchhammer gestohlen

Karlsruhe – Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montagmittag, 14.00 Uhr,

bis Dienstagmorgen, 08.30 Uhr, das Vorhängeschloss eines Baucontainers in der

Östlichen Rheinbrückenstraße in Karlsruhe-Knielingen geknackt und eine

Baumaschine gestohlen. Der benzinbetriebene Abbruch-/ Bohrhammer hat einen Wert

von mehr als 2.000 Euro. Ein dazugehöriger Flachmeisel war ebenfalls mitgenommen

worden.