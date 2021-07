Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Volltrunkener Mann beleidigt und bedroht Polizeibeamte

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Ein volltrunkener Mann beleidigte und

bedrohte am Dienstagmittag in Hockenheim zwei Polizeibeamte. Zeugen

verständigten kurz nach 12 Uhr die Polizei, da am Messplatz in Hockenheim eine

männliche Person, Passanten anpöbeln würde. Beim Eintreffen einer Polizeistreife

begann der 37-Jährige sofort damit, die Beamten zu beleidigen und ihnen zu

drohen. Zudem kündigte er an, die Scheiben des Streifenfahrzeugs einzuschlagen.

Obwohl er augenscheinlich nicht mehr dazu in der Lage war, wollte er sich mit

seinem Fahrrad von der Örtlichkeit entfernen. Nach eigenen Angaben war er zuvor

bereits mit dem Fahrrad gestürzt. Eine Hautabschürfung am Kinn bestätigte dies.

Um weiteren Schaden von ihm abzuwenden, wurde er zunächst in Gewahrsam genommen.

Bei einem Alkoholtest im Polizeirevier Hockenheim konnte ein Wert von fast 3,3

Promille ermittelt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er

in die Obhut seiner Mutter gegeben.

Gegen den Mann wird nun wegen Vollrausch und des Verdachts der Beleidigung und

Bedrohung ermittelt.

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch bemerkt – Bewohner nehmen Täter fest

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis – Damit hatte ein 32-Jähriger wohl nicht

gerechnet, als er am Dienstagabend versuchte in ein Haus im Ulmenweg

einzubrechen: gleich mehrere Nachbarn und die Eigentümer selbst wurden auf

seinen Einbruchsversuch aufmerksam und hielten ihn bis zum Eintreffen der

alarmierten Polizeibeamten fest. Zuvor hatte der Täter die Garage des Hauses

betreten und daraus einen Hammer und einen Meisel entwendet mit dem er

anschließend versuchte die Hauseingangstüre aufzustemmen. Der Mann wurde an Ort

und Stelle festgenommen – verletzt wurde niemand. Die aufmerksamen An- und

Bewohner umringten den Mann, sodass dieser nicht flüchten konnte. Gegen ihn

ermittelt nun die Kriminalpolizeidirektion wegen Einbruchs.