Heidelberg: Unbekannter belästigt Kind in der Straßenbahn – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg – Ein bislang unbekannter Mann belästigte am Dienstag in der

Zeit von 18:00 Uhr bis 18:15 Uhr einen 12-jährigen Jungen in der

Straßenbahnlinie 24 in Richtung Rohrbach zwischen der Haltestelle

Hans-Thoma-Platz/ Handschuhsheim und der Haltestelle Bahnhof Weststadt/Südstadt.

Der Unbekannte setzte sich in der Straßenbahn auf den Platz neben den

12-Jährigen und nutzte offenbar den Umstand, dass sich zum genannten Zeitpunkt

nur wenige Fahrgäste in der Bahn befanden. In der Folge versuchte der Mann das

Kind in ein Gespräch zu verwickeln und griff hierbei mehrfach nach der Hand des

Jungen. Als der Unbekannte den 12-Jährigen dann am Oberschenkel berührte, gelang

es diesem schließlich die Hand des Mannes wegzuschlagen. Daraufhin ließ der

Unbekannte von dem Kind ab, stieg fluchtartig an der Haltestelle Bahnhof

Weststadt/Südstadt aus und entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Zuhause vertraute sich der 12-Jährige seiner Mutter an, die sofort die Polizei

verständigte.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen, die den Unbekannten gesehen haben sowie weitere

sachdienliche Hinweise zu dem Täter, dessen Fluchtrichtung sowie zur Situation

in der Straßenbahn geben können, werden gebeten, sich unter dem

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Bislang ist nur bekannt, dass der Mann vermutlich keinen Mund-und Nasenschutz in

der Straßenbahn getragen hatte.

Heidelberg-Wieblingen: Polizei nimmt Exhibitionisten fest – Bislang unbekannte, weitere Geschädigte gesucht

Heidelberg-Wieblingen – Weil er sich am Dienstag gegen 17:40 Uhr in der

Öffentlichkeit in unsittlicher Weise entblößt hatte, nahm die Polizei einen

32-Jährigen fest.

Eine 31-jährige Radfahrerin verständigte die Polizei, nachdem sie den Mann im

Bereich Neckarhamm, dortiger Fußweg entlang des Neckars, auf einer Parkbank

sitzend festgestellt hatte, wie dieser sich selbst befriedigte. Als die

31-Jährige an dem Mann vorbeifuhr, suchte dieser gezielt den Blick der Frau, die

daraufhin schnell weiterfuhr. Die 31-Jährige gab an, dass sie kurz danach von

einer ihr unbekannten Joggerin angesprochen wurde, welche die Handlungen des

32-Jährigen ebenfalls beobachten konnte. Diese habe sich aber noch vor

Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit entfernt.

Der 32-Jährige wurde im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in

der Nähe des Neckarhamms kontrolliert und festgenommen. Anschließend musste der

Mann die Beamten auf das Polizeirevier begleiten. Nach Beendigung der

polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann schließlich auf freien Fuß gesetzt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen und bittet insbesondere die Joggerin, welche die Handlungen

ebenfalls beobachten konnte, sich unter dem kriminalpolizeilichen

Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Heidelberg-Altstadt: Mehrere Außenspiegel beschädigt – Zeugen gesucht

Heidelberg – In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigte ein bislang

unbekannter Täter gleich mehrere Außenspiegel geparkter Fahrzeuge in der

Kettengasse. Insgesamt wurden fünf Autos beschädigt. Der Sachschaden beläuft

sich auf mindestens 1.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die

Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach

Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 06221 99-1700 zu melden.

Heidelberg-Handschuhsheim: Liegeradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt – Verursacher flüchtet – Zeugen gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim – Einen Verkehrsunfall verursachte am

Dienstagmorgen ein unbekannter Fahrradfahrer im Stadtteil Handschuhsheim. Ein

57-jähriger Mann war kurz nach 8 Uhr mit seinem Liegefahrrad im Angelweg in

Richtung Feldgebiet unterwegs. Zwischen Zeppelinstraße und Andreas-Hofer-Weg

fuhr ein unbekannter Fahrradfahrer aus einem Stichweg unvermittelt auf die

Fahrbahn und stieß mit dem Liegeradfahrer zusammen. Der 57-Jährige stürzte auf

die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen in Form von Hautabschürfungen zu.

Der Unbekannte fuhr, ohne anzuhalten, einfach weiter.

Folgende Beschreibung des unbekannten Fahrradfahrers konnte erlangt werden:

Männliche Person

Ca. 14 bis 15 Jahre alt

Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild

Dickliche Figur

Kurze schwarze Haare

Trug ein T-Shirt und eine schwarze lange Hose

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis: erneuter Anstieg von Microsoft-Betrugsfällen – Polizei warnt!

Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis – „Falsche

Microsoft-Mitarbeiter“, ein Betrugsphänomen das bereits seit geraumer Zeit

bekannt ist und bundesweit immer wieder in den Fokus kriminalpolizeilicher

Ermittlungen gerät.

Auch in der Metropolregion rissen die Betrugsfälle durch angebliche

Microsoft-Mitarbeiter nie ganz ab. Besonders in den letzten Wochen konnten die

Cyberkriminalisten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wieder einen Anstieg

solcher „Microsoft-Support-Calls“ in Mannheim, Heidelberg und dem

Rhein-Neckar-Kreis feststellen. Nicht in allen Fällen blieb es hier allerdings

bei einem Versuch.

Die Masche ist gleichgeblieben: Unbekannte rufen von Callcentern aus, meist aus

dem Ausland, bei den Betroffenen an und überreden sie, in englischer, aber auch

in guter deutscher Sprache, durch geschickte Gesprächsführung eine Fernsoftware

herunterzuladen. Meist geben sie vor, dass der Rechner des Betroffenen einen

Fehler aufweist oder von Viren befallen ist. Ein angeblich neues

Sicherheitszertifikat soll dann die einzige Lösung sein. Tatsächlich erlangen

die Täter durch das Herunterladen der Software aber Fernzugriff auf die

PC-Systeme ihres Opfers, wodurch die Betrüger unbemerkt sensible Daten wie

Passwörter oder Bank-Zugangsdaten ausspähen können. In einigen Fällen verlangen

die Betrüger dann auch noch eine Gebühr für ihre angeblichen Serviceleistungen.

Weigern sich die Betroffenen den Betrag zu bezahlen, wird ihnen die Sperrung des

Rechners sowie der Verlust von Daten angedroht. Nicht selten gelingt es den

Tätern so, an horrende Geldsummen zu gelangen.

Die Betrüger haben es hier nicht immer nur auf ältere Mitmenschen abgesehen.

Jeder kann betroffen sein!

Es muss damit gerechnet werden, dass falsche Microsoft-Mitarbeiter auch in den

nächsten Wochen versuchen werden, betrügerisch an Geld zu gelangen. Die Polizei

rät in solchen Fällen:

Die Firma Microsoft führt solche Anrufe nicht durch (Hinweise

hierzu auch auf der Microsoft-Homepage).

Nicht auf Anrufe von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern eingehen
und sofort auflegen.

und sofort auflegen.

und sofort auflegen. Auf keinen Fall persönliche Daten, Bankkonto- oder

Kreditkartendaten oder Zahlungsdaten wie PINs oder TANs an die

Anrufer herausgeben.

Keine Software installieren oder installieren lassen.

Wurde man bereits Opfer?

Rechner sofort vom Internet trennen und herunterfahren.

Über einen anderen nicht infizierten Rechner unverzüglich

betroffene Passwörter ändern.

Über einen anderen nicht infizierten Rechner unverzüglich
betroffene Passwörter ändern.

Rechner löschen.

Rechner überprüfen lassen und evtl. Fernwartungsprogramm auf dem
Rechner löschen.

aufnehmen, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt

sind.

Sofort Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen
aufnehmen, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt
sind.

zurückgeholt werden können.

zurückgeholt werden können. Schnellstmöglich Anzeige bei der Polizei erstatten!

Weitere Informationen zum Betrugsphänomen finden Sie auch unter dem

nachfolgenden Link der Polizeilichen Kriminalprävention:

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

Bergstraße/ Heidelberg: Schwungvoller Handel mit Drogen beendet / Polizei stellt kiloweise Drogen und hohe Bargeldsumme sicher

Bergstraße – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen

Fünf Männer im Alter von 30 bis 46 Jahren aus Lorsch, Einhausen, Bürstadt und

Heidelberg sind seit Anfang November letzten Jahres sukzessive ins Visier der

Rauschgiftfahnder der Polizeidirektion Bergstraße (K 34) geraten. Zu Beginn des

Verfahrens haben sich die Ermittlungen gegen einen 31-Jährigen aus Lorsch

gerichtet, dem vorgeworfen wird, Rauschgift im Kilobereich anzukaufen, um es in

der Folge weiterverkaufen zu können.

Mit richterlichen Durchsuchungsbeschlüssen, die vorab von der Staatsanwaltschaft

Darmstadt beantragt wurden, durchsuchten die Fahnder mit Beamten verschiedener

Dienststellen des Polizeipräsidiums Südhessen am Montag (26.07.) vier Wohnungen.

Hierbei wurden große Mengen Dosen, Tüten und andere Umverpackungen mit weit über

zwei Kilogramm Marihuana, eine Kleinstmenge Kokain, XTC-Tabletten, Amphetamine

und dreißig Gramm Haschisch sichergestellt. Neben umfangreichen Grow- und

Herstellungsutensilien wurden auch über 10.300 Euro Bargeld in amtliche

Verwahrung genommen.

Die Durchsuchung beim 30-jährigen mutmaßlichen Lieferanten in Heidelberg führten

am Montagabend nochmals zwei Kilogramm Marihuana und Cannabisprodukte sowie 200

Gramm weißliches Pulver zutage. Darüber hinaus wurden zwei Handys

sichergestellt, die über eine Verschlüsslungssoftware verfügen und für

kriminelle Geschäfte benutzt worden sein könnten.

Die fünf Tatverdächtigen, die bislang noch nicht polizeilich aufgefallen sind,

wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder auf freien Fuß

gesetzt. Sie werden sich demnächst in Strafverfahren wegen den Verstößen gegen

das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.