Betrugsversuch

Am 27.07.21, zwischen 10:25 hu und 10:35 h wurde eine 88 Jahre alte Frau von einer Frau angerufen. Die Anruferin gab sich als ihre Enkeltochter aus und täuschte eine Notlage vor. Es sei zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen und sie müsse deshalb 10000 Euro Kaution hinterlegen. Als die angerufenen Frau dies verneinte, wurde sie nach Wertgegenständen befragt. Die ältere Dame beendete daraufhin das Telefonat. Es entstand kein Vermögensschaden.

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen an. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie

sich die Zeit, die Sie benötigen, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen fordert, besprechen

Unfallflucht nach Parkrempler

Am 27.07.2021 zwischen 16:40 Uhr und 17:40 Uhr parkte ein gelb/schwarzer VW Bus auf einem Parkplatz der Malteserstraße Bad Sobernheim in Höhe der Hausnummer 16. In diesem Zeitraum touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken die rechte Seite des VW Buses und verursachte hierbei erheblichen Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter 06752 1560 zu melden.