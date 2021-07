Trotz Täterfestnahme nach Einbruch in Juweliergeschäft ist die Polizei auf weitere Zeugenhinweise angewiesen

Mainz-Altstadt – Bereits gegen 04:00 Uhr am Dienstagmorgen den 20.07.2021,

kam es in der Mainzer Altstadt zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft. Wie

die Polizei mitteilte, konnte der Täter auf der Flucht mitsamt Diebesgut

festgenommen werden.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich nun Hinweise auf die Beteiligung einer

weiteren Person. Zu deren Ermittlung ist die Polizei auf Hinweise von Zeugen

angewiesen.

Wer also Angaben zu der Tat selbst machen oder verdächtige Wahrnehmungen im

Tatzeitraum mitteilen kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz

unter der Tel.: 06131/65-3630 in Verbindung zu setzen.

Trickdiebstahl in Sparda-Bank – Polizei bittet um Mithilfe

Oppenheim – Am Dienstagmorgen, gegen 10:00 Uhr, wurde eine 74-jährige Frau

in der Sparda-Bank in Oppenheim Opfer der sog. „Shoulder-Surfing“-Masche. Die

Dame hob am Geldautomaten Bargeld ab und begab sich schließlich an einen Tisch

in der Nähe, um ihr Geld nachzuzählen. Der Tatverdächtige ging unmittelbar nach

der Frau an den Automaten, dann zu der Geschädigten und hielt ihr einen

50EUR-Schein hin. Er erklärte ihr, dass noch mehr Geld in dem Schacht gewesen

sei und brachte sie dazu erneut ihre Karte einzuführen und einen kleinen

Bargeldbetrag abzuheben. So könne sie überprüfen, ob der Schacht auch wirklich

leer sei. Bei der folgenden Eingabe der PIN beobachtete der Mann die 74-Jährige

und stiftete anschließend so viel Verwirrung, dass die Frau vermeintlich ihre

eigene Karte und den kleinen Bargeldbetrag einsteckte. Später stellte sich

heraus, dass es sich bei der EC-Karte um die einer dritten Person handelte und

der Täter vermutlich die Karte der Geschädigten entwendet hatte. Durch einen

zufällig anwesenden, nicht im Dienst befindlichen, Polizeibeamten konnte von der

Straße aus die Aufregung in dem Vorraum der Bank beobachtet werden. Als er

versuchte den Vorfall bei den Beteiligten zu erfragen, gelang dem

Tatverdächtigen in unbekannte Richtung die Flucht. Nach Erkenntnissen der

Polizei kommt er für mehrere ähnlich gelagerte Taten in Betracht.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der

Tel.: 06131/65-3630 um Zeugenhinweise zu dem flüchtigen Täter. Dieser kann wie

folgt beschrieben werden: Ca. 25-35 Jahre alt, etwa 190cm groß, kräftige Statur,

leicht gebräunter Hauttyp, dunkle Haare, zur Tatzeit bekleidet mit einem

schwarzen Anglerhut, einem weißen T-Shirt, einer hellblauen, kurzen Stoffhose

und schwarz-weißen Schuhen der Marke VANS. Zudem trug er eine schwarze

Mund-Nasen-Bedeckung.

Wer hat gesehen in welche Richtung der Tatverdächtige geflüchtet ist und ob er

hierbei etwas weggeworfen hat? Konnte jemand beobachten, ob der Mann in ein

Fahrzeug gestiegen ist? Sind jemandem Kontaktpersonen oder Aufenthaltsorte

bekannt?

Unfallflucht

Bingen-Büdesheim, Gewerbepark

28.07.2021, 11:15 Uhr bis 11:45 Uhr

Am 28.07.2021, in der Zeit von 11:15 Uhr bis 11:45 Uhr, parkte eine 60 jährige Fahrerin Ihren VW Käfer mit MZ-Kennzeichen auf dem Aldi Parkplatz. Nach dem Einkauf stellte sie einen zirka 45 cm langen Kratzer am hinteren Kotflügel fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gemarkung Bingen-Sponsheim

28.07.2021, 02.15 Uhr

In der Gemarkung Bingen-Sponsheim hielten die Beamten ein Mofa an, welches ihnen zuvor auf dem Radweg, parallel zur L 400, entgegen kam. Aufgrund der Geschwindigkeit, die im Streifenwagen beim Nachfahren angezeigt wurde, ergab sich der Verdacht der Manipulation am Roller. Im Rahmen einer Überprüfungsfahrt wurde eine Geschwindigkeit von 55 km/h erreicht. Nach bisherigen Ermittlungen war der 40 jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Roller manipuliert

Bingen-Bingerbrück

27.07.2021, 17.57 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde in der Viktoriastraße ein Rollerfahrer angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Roller ohne Drossel geführt wurde, wodurch sich die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit deutlich erhöhte. Zudem war das angebrachte Kennzeichen für einen anderen Roller ausgegeben. Da der 36 jährige Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war, wurde gegen ihn ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht auf Globus Baumarkt Parkplatz- Zeugen gesucht

Bingen

Am Montag den 26.07.2021 von 12:50 Uhr bis 14:45 Uhr parkt die Geschädigte mit ihrem PKW, in Queraufstellung, mit der Fahrzeugfront zur Fahrbahn, auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes in Gensingen. Nachdem sie nach Erledigung ihrer Einkäufe zu ihrem Fahrzeug zurückkehrt, stellt sie einen frischen Unfallschaden an der Fahrertür fest. Augenscheinlich stammt der Schaden von einer anderen Fahrzeugtür. Es können weiße Lackanhaftungen festgestellt werden.

Es sind keine Täterhinweise vorhanden.

Gibt es Zeugen die im oben genannten Zeitraum ebenfalls beim Globus Baumarkt einkaufen waren und entsprechende Beobachtungen im Hinblick auf eine Unfallflucht machen können?