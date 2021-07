Radfahrer verursacht Unfall mit LKW und flüchtet

Worms, Kreisstraße 12 – Am Dienstag, den 27.Juli gegen 18:00 Uhr befährt

ein Radfahrer die Kreisstraße aus Richtung Osthofen in Richtung Worms Abenheim.

Ein Lkw-Fahrer ist in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Auf Höhe des

dortigen Wasserhäuschens fährt der Radfahrer vermutlich aus Unachtsamkeit in die

Fahrbahnmitte. Der Lkw-Fahrer weicht nach rechts auf das Bankett aus, um einen

Zusammenstoß zu vermeiden, hierbei überfährt er einen Leitpfosten.

Es kommt zu Schäden an dem Bankett, dem Grünstreifen und dem Leitpfosten. Der

Lkw-Fahrer hält an der Unfallstelle an, wohingegen der Radfahrer flüchtet.

Wer sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Radfahrer geben kann, meldet sich

bitte bei der Polizeiinspektion Worms unter 06241-8520.