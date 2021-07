Kreis Bergstraße

Bensheim: Dreister Dieb auf Mountainbike hat sich auf Physiopraxen spezialisiert

Bensheim (ots) – Rund 950 Euro wurden im Laufe des Montags (26.07.) zwischen 9

Uhr und 12.30 Uhr in drei Physiopraxen gestohlen.

Während der Täter in der Arminstraße von außen aus einem offen stehenden Fenster

eine Handtasche heraus angeln konnte, betrat er zwei weitere Praxen in der

Darmstädter Straße und setzte dort seine Diebestour fort. Die geplünderten

Taschen und Geldbeutel ließ er jeweils im Bereich des nächsten Tatortes zurück.

Bei der Flucht aus der Praxis an der Bundesstraße 3, Nähe Kirchbergstraße konnte

er gegen 12.30 Uhr noch gesehen werden, wie er auf einem Mountainbike, mit einem

auffällig weißen Sattel weg fuhr.

Der etwa 30-jährige Täter ist bis zu 1,90 Meter groß und schlank. Er hat sehr

helles kurzes Haar oder eine Glatze.

Wem ist der Gesuchte auf dem Mountainbike mit weißem Sattel aufgefallen oder

kennt einen Mann, auf dem die Beschreibung passt?

Alle Hinweise zu den Diebstahlsfällen nimmt die Polizei (K 41) in Bensheim

entgegen. Telefonisch sind die Ermittler unter der Rufnummer 06251 / 8468-0 zu

erreichen.

Lampertheim: Defekte Klimaanlage / Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrannt

Lampertheim (ots) – Nach Aussagen einer Anwohnerin in der Straße „Neue

Schulstraße“ hat am Mittwochmorgen (28.07.) die fest eingebaute Klimaanlage der

Wohnung im Dachgeschoss nach dem Einschalten zunächst geknackt und sei später in

Brand geraten. Mit ihrem Kind verließ die junge Mutter eiligst die Wohnung und

verständigte gegen 8.50 Uhr die Feuerwehr . Auf dem Weg nach draußen klingelte

sie noch die anwesenden Mitbewohner des Vierparteienhauses aus den Wohnungen.

Beim Eintreffen der Polizei und Rettungskräfte befanden sich keine Personen mehr

im Gebäude. Auch ist nach derzeitigen Erkenntnissen niemand verletzt worden.

Mindestens fünf Rettungswagen waren vor Ort. Mit einem Großaufgebot eilten

Kräfte der Feuerwehren aus Lampertheim, Hüttenfeld, Hofheim, Viernheim sowie der

Werksfeuerwehr der BASF zum Brandort. Das Feuer hatte sich zu dem Zeitpunkt

schon im Dachstuhl ausgebreitet und hat dabei eine enorme Rauchentwicklung

entfaltet, die über Lampertheim hinaus zu bemerken war. Anwohner wurden deshalb

über den Verkehrsfunk aufgefordert Fenster und Türen zu schließen.

Für die Löscharbeiten der Brandbekämpfer sperrten die Einsatzkräfte die

Zufahrten zum Brandort an der Emilienstraße und Kaiserstraße ab. Die

Verkehrslenkung übernahm die Stadtpolizei.

Neben dem ausgebrannten Dachgeschoss des neu renovierten Hauses sind die zwei

darunterliegenden Wohnungen im zweiten und ersten Geschoss durch das Löschwasser

erst einmal nicht zu bewohnen. Die Betroffenen kommen vorerst bei ihren Familien

unter.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Brand durch einen technischen

Defekt in der Klimaanlage ausgelöst wurde. Der Gebäudeschaden allein liegt nach

ersten Schätzungen bei mindestens 120.000 Euro.

Bürstadt: Kein Kriminalfall / Hintergründe zum aufgebrochenem Tresor geklärt

Bürstadt (ots) – Ein möglicher Kriminalfall hat am 19. Juli die Polizei in

Lampertheim (K 42) beschäftigt und kann jetzt getrost als geklärt zu den Akten

gelegt werden. Spannende Gedanken hatten sich um den aufgebrochenen Tresor, der

auf einem Tankstellengelände gefunden wurde (wir haben berichtet), aufgetan. Als

die Ermittler mehr über den Fund erfahren wollten und den Fall in den Medien

veröffentlicht haben, hat sich die Besitzerin des Behältnisses gemeldet. Sie gab

an, dass sie den Schlüssel verloren hat und die Zahlenkombination nicht mehr

wusste. Vor lauter Verzweiflung ließ sie schließlich den Tresor aufbrechen. Auf

ihrem Nachhauseweg hat sie das Behältnis an der Tankstelle vergessen, nachdem

sie ihr Auto gereinigt hatte.

Heppenheim: Frau aufgelauert / Polizei fahndet mit

Phantombild (FOTO)

Heppenheim (ots) – Eine 33 Jahre alte Frau wurde am 16. Juni im Bereich des

Kanonenwanderweges von einem Mann aufgelauert und angegriffen. Der noch

Unbekannte packte die Spaziergängerin gegen 21.30 Uhr an den Schultern und zog

sie in eine kleine Ausbuchtung des Wanderweges, etwa 150 Meter entfernt vom

Parkplatz Starkenburg. Nur aufgrund der heftigen Gegenwehr und lauten Rufe der

Frau sowie des Einsatzes von Pfefferspray ließ der Mann von ihr ab und

flüchtete.

Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall wegen des Verdachts der versuchten

Vergewaltigung. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Ermittler suchen nun

gemeinsam mit einem Phantombild nach dem unbekannten Täter.

Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß und zwischen 40 und 50 Jahre alt. Der

Mann, der im südhessischen Dialekt gesprochen hat, soll eine füllige Statur und

blonde Haare haben. Zur Tatzeit war er mit einem hellblauen T-Shirt, einer

kurzen Hose und einer Kappe bekleidet.

Wer hat Beobachtungen an dem besagten Mittwochabend im Juni gemacht?

Wer kann Hinweise zu der gesuchten Person geben?

In Heppenheim nimmt das Kommissariat 10 alle Hinweise zu dem Fall entgegen.

Telefonnummer: 06252 / 706-0.

Hinweis an die Medien: Es wird um Veröffentlichung des Phantombildes gebeten.

Für die Öffentlichkeitsfahndung liegt ein Beschluss des Amtsgerichts Darmstadt

vor.

Lampertheim: 81-jähriger Senior tot aus Badesse geborgen

Lampertheim (ots) – Am frühen Dienstagabend (27.07.) wurde der Zentralen

Leitstelle Bergstraße um 18.45 Uhr eine seit 30 Minuten vermisste Person in dem

Badesee des „Biedensandbades“ gemeldet. Nach Eintreffen der Rettungskräfte

konnten diese einen 81-jährigen Mann aus Lampertheim in dem Badesee lokalisieren

und an Land bringen. Sofortige Reanimationsmaßnahmen verliefen leider ohne

Erfolg, der Tod des Mannes wurde durch den Notarzt schließlich festgestellt. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Darmstadt

Darmstadt: Ladegerät von Elektroauto entwendet / Dieb flüchtet auf Fahrrad

Darmstadt (ots) – Das Ladekabel eines Elektroautos geriet am Dienstag (27.7.) in

das Visier eines noch unbekannten Kriminellen, der gegen 17.30 Uhr das Gerät von

einem im Braunshardter Weg parkenden weißen Opel abzog und mit seiner Beute auf

einem Fahrrad floh. Dabei konnte er von Zeugen beobachtet und grob beschrieben

werden. Demnach soll es sich bei dem Dieb um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten

Mann handeln, der auf eine Körpergröße von circa 1,75 bis 1,85 Meter geschätzt

wurde. Er hatte eine schlanke Statur und braune Haare. Sein Kopf war mit einer

Kappe bedeckt. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine rote Weste und eine schwarze

Jogginghose. Zudem führte er eine große Tasche mit sich. Das Kommissariat 43 in

Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang

stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: 69-jähriger Autofahrer nach Unfall gestorben / Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots) – Bei einem Unfall, der sich am Mittwochvormittag (28.7.) in der

Sterngasse zugetragen hat, ist ein 69-jähriger Autofahrer verstorben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 69-Jährige gegen 11 Uhr mit seinem

schwarzen Hyundai in Richtung Donaustraße, als er plötzlich von der Fahrbahn

abkam und in einem Grundstückszaun zum Stehen kam. Sofort begaben sich

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zum Unfallort. Der 69 Jahre alte Fahrer

musste bereits an der Unfallstelle von den Rettungskräften reanimiert werden. Er

verstarb jedoch kurze Zeit später im Krankenhaus.

Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte möglicherweise eine medizinische Ursache

für den Unfall des Seniors verantwortlich sein. Die Ermittlungen dauern an. Für

die Unfallaufnahme war die Straße im dortigen Bereich circa drei Stunden voll

gesperrt. Am Wagen und am Zaun entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Griesheim nach Zeugen, die Hinweise

zum Unfallgeschehen geben können. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der

Rufnummer 06155/8385-0 zu erreichen.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet.

Babenhausen / Hergershausen (ots) – Zwischen Dienstag, den 27.07.2021 gegen

20:00 Uhr und Mittwoch, den 28.07.2021 gegen 11:00 Uhr ereignete sich im Bereich

der Bahnhofstraße 45A in 64832 Babenhausen OT Hergershausen ein Verkehrsunfall.

Hierbei soll ein dort geparktes Auto von einem vorbeifahrenden Fahrzeug

beschädigt worden sein. Anschließend flüchtete das Fahrzeug von der

Unfallstelle. Nach Angaben von Zeugen war am Mittwochvormittag ein lauter Knall

im Bereich zu vernehmen. Ob dieser im Zusammenhang mit dem Unfall steht, ist

noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden am geparkten Auto

wird auf ca. EUR 2.000 geschätzt.

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben

können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Dieburg unter 06071 / 9656-0

in Verbindung zu setzen.

Pfungstadt-Eschollbrücken: Vermeintliche Giftköder ausgelegt / Polizei sucht Zeugen und bittet Hundehalter um Vorsicht

Pfungstadt-Eschollbrücken (ots) – Nachdem der Polizeistation Pfungstadt am

Dienstagmittag (27.7.) vermeintliche Giftköder im Bereich der Darmstädter Straße

gemeldet wurden, sucht die Polizei nach Zeugen und bittet Hundehalter um

Vorsicht.

Gegen 13 Uhr stellte eine Hundebesitzerin beim Spaziergang im Bereich der

dortigen Kleingärten verdächtige Wurststücke fest. Weil ihr Hund von der

Mettwurst bereits gefressen hatte, begab sie sich vorsorglich zum Tierarzt. Der

Hund blieb glücklicherweise unverletzt.

Ob die verdächtigen Gegenstände absichtlich dort platziert wurden, ist derzeit

noch unklar.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei in Pfungstadt nach Zeugen und bittet

Hundehalter um erhöhte Vorsicht. Zeugen oder Anwohner, die verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer

06157/9509-0 zu melden.

Reinheim: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden / Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots) – Am Dienstag (27.07.) gegen 20:00 Uhr ereignete sich im Bereich der

Anne-Frank-Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und

einem PKW. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer befuhr die

Anne-Frank-Straße als ihm ein Fahrradfahrer entgegen kam.

Hierbei kam es aus bislang ungeklärten Ursachen zu einem Zusammenstoß

der beiden Fahrzeuge. Neben dem durch den Unfall entstandenen

Sachschäden am Fahrrad, zog sich der Fahrradfahrer leichte

Verletzungen zu.

Der PKW-Fahrer entfertne sich anschließend von der Unfallstelle, ohne

sich um den verletzten Fahrradfahrer zu kümmern.

Bei dem PKW könnte es sich um einen grauen Opel handeln, welcher

mutmaßlich durch den Zusammenstoß Beschädigungen im Motorhauben- bzw.

Stoßstangenbereich davongetragen haben könnte.

Hinweise zu dem Unfall oder dem Fahrzeug nimmt die Polizeistation

Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154-6330-0 entgegen.

Groß-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Verdacht auf Drogenkonsum bei zwei Autofahrern

Gleich zweimal bemerkten Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf am Dienstag (27.07.) Anzeichen auf vorherigen Drogenkonsum bei Autofahrern.

Gegen 11.50 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter im Alpenring einen 25 Jahre alten Wagenlenker. Ein Test reagierte bei ihm anschließend positiv auf Cannabis. Am Nachmittag gegen 16.20 Uhr stoppte die Polizei zudem einen 42-jährigen Autofahrer in der Langener Straße und hegte auch bei ihm den Verdacht auf Drogenbeeinflussung. Einen Test verweigerte der 42-Jährige allerdings.

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Die Untersuchungen müssen nun zeigen, ob sich der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss bestätigt. In beiden Fällen untersagten die Beamten die Weiterfahrt und unterrichteten die Füherscheinstelle über die Vorfälle.