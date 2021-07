Einbruch in Gewerbeobjekt,

Wiesbaden-Delkenheim, Berta-Cramer-Ring, Dienstag, 27.07.2021, circa 01:45 Uhr –

02:30 Uhr

(he)In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Einbrecher in Delkenheim in

einen im Berta-Cramer-Ring gelegenen Gewerbebetrieb ein und verursachten einen

Gesamtschaden von circa 1.000 Euro. Den ersten Erkenntnissen zufolge überwanden

die Täter zwischen 01:45 Uhr und 02:30 Uhr die Umzäunung des betroffenen

Geländes und öffneten anschließend gewaltsam eine Zugangstür des

Gewerbeobjektes. Im Innern wurden nun mehrere Büroräume durchsucht und eine

geringe Summe Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wiegt wesentlich

schwerer. Anschließend flüchteten die oder der Täter über die angrenzenden

Felder in unbekannte Richtung. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber sich

unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Hochwertiges Pedelec aus Garage entwendet, Wiesbaden-Sonnenberg, Parkstraße,

Montag, 26.07.2021, 23:30 Uhr – Dienstag, 27.07.2021, 08:45 Uhr

(he)Gestern Morgen wurde der Polizei gemeldet, dass es in der Parkstraße zu

einem Einbruchsdiebstahl eines hochwertigen Pedelec gekommen war und dabei ein

Schaden von circa 4.500 Euro entstand. Zwischen Montag, 23:30 Uhr und gestern,

08:45 Uhr stieg der Täter zunächst durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in

eine Garage ein und öffnete anaschließend von innen das Garagentor. Durch dieses

gelang ihm dann die Flucht samt Fahrrad der Marke HNF Heisenberg, Fahrradzubehör

und Sportbekleidung. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 4. Polizeirevier hat

die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

Versuchter Diebstahl aus PKW – verdächtige Person kontrolliert,

Wiesbaden-Erbenheim, Hünefeldstraße, Mittwoch, 28.07.2021, 04:30 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht wurden zwei Täter in Erbenheim in der

Hünefeldstraße dabei gestört, wie sie sich an einem geparkten PKW zu schaffen

machten und diesen durchsuchten. Bei einer eingeleiteten Fahndung konnten

Polizeikräfte einen 17-jährigen Wiesbadener kontrollieren, welcher versucht

hatte sich in einem Gebüsch zu verstecken. Gegen 04:30 Uhr wurden durch einen

Zeugen zwei Personen festgestellt, welche sich an einem in der Hünefeldstraße

abgestellten Opel Insignia zu schaffen machten und augenscheinlich den Innenraum

durchsuchten. Als sich die zwei Täter entdeckt fühlten, flüchteten sie auf

Fahrrädern. Während der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten zwei

Fahrräder aufgefunden und sichergestellt werden. In unmittelbarer Nähe

versuchten sich zwei Personen von der Örtlichkeit zu entfernen. Der 17-jährige

Jugendliche konnte in einem Gebüsch aufgefunden werden. Der zweite Verdächtige

konnte nicht mehr angetroffen werden, Hinweise auf dessen Identität liegen

jedoch vor. Nach einer ersten Kontrolle scheint aus dem PKW nichts entwendet

worden zu sein. In derselben Nacht kam es, ebenfalls in der Hünefeldtraße, zu

einem weiteren Diebstahl aus PKW. Hier wurden aus einem Audi A3 ein Ausweis, ein

Führerschein sowie eine Sonnenbrille entwendet. Ob es einen Tatzusammenhang gibt

bedarf weiterer Ermittlungen. Diese hat das Wiesbadener Haus des Jugendrechts

übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611)

345-0 zu melden.

Personengruppe beschädigt mehrere PKW, Wiesbaden, Mittelheimer Staße,

Mittwoch, 28.07.2021, 02:10 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht war eine Personengruppe in der Mittelheimer Straße

in Wiesbaden unterwegs, stieß dort mehrere Baustellenschilder um und trat an

mindestens drei PKW jeweils einen Außenspiegel ab. Es entstand ein Sachschaden

von circa 3.000 Euro. Zeugenangaben zufolge liefen „vier männliche Jugendliche“

gegen 02:10 Uhr durch die Mittelheimer Straße und warfen dort wahllos mehrere

Baustellenschilder um. Nach einem entsprechenden Hinweis stellten die

eingesetzten Einsatzkräfte noch drei Fahrzeuge fest, an denen der jeweils dem

Gehweg zugewandte Außenspiegel abgetreten worden war. Diese PKW, ein Mercedes,

ein VW sowie ein Honda waren im Bereich der Hausnummern 5-9 abgestellt. Eine

Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Das 3. Polizeirevier hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Schaufensterscheibe eingeschlagen,

Mainz-Kastel, In der Witz, Mittwoch, 28.07.2021, 03:00 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht beschädigten unbekannte Täter in Kastel die

Schaufensterscheibe eines Uhren- und Schmuckgeschäftes und verursachten dadurch

einen Sachschaden von circa 1.500 Euro. Um 03:00 Uhr wurden Nachbarn auf den

akustischen Alarm aufmerksam und verständigten die Polizei. Schnell stand fest,

dass niemand in die Geschäftsräume eingedrungen sein konnte. Die Scheibe war

nicht unerheblich beschädigt, der dahinterliegende Rollladen blieb jedoch

unbeschädigt. Wie die Beschädigung verursacht wurde steht noch nicht fest. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und

Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

DLRG-Gebäude durch Golfbälle beschädigt, Wiesbaden, Bismarcksaue, Freitag,

16.07.2021, 22:00 Uhr – Samstag, 17.07.2021, 16:00 Uhr

(he)Unbekannte Täter beschädigten das auf der Bismarcksaue gelegene Gebäude der

DLRG und verursachten dadurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der

Schaden wurde am Samstag, den 17.07.2021 festgestellt. Auf dem umzäunten Gelände

lagen mehrere Golfbälle. Durch diese wurden eine Fensterscheibe sowie die

Eingangstür beschädigt. Anscheinend wurden die Bälle aus der Entfernung auf das

Grundstück geschlagen. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 5. Polizeirevier hat

die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch am helllichten Tage, Rüdesheim,

Hugo-Asbach-Straße Dienstag, 27.07.2021, 06:30 Uhr bis 18:30 Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Tages brachen Unbekannte in eine Wohnung in der

Hugo-Asbach-Straße in Rüdesheim ein und hatten es dabei auf Schmuck und Münzen

abgesehen. Die Einbrecher gelangten gewaltsam in das Mehrfamilienhaus und

machten sich dort an der Eingangstür einer Erdgeschosswohnung zu schaffen.

Daraufhin betraten die Täter die Wohnung und entwendeten Münzen und Schmuck. Den

Täter gelang im Anschluss die Flucht. Angaben zum Wert des Schmucks und den

Münzen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden. Durch das

gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Trickdieb schlägt zu, Bad Schwalbach, Edmund-Heusinger-Straße, Dienstag,

27.07.2021, 14:00 Uhr

(fh)Gestern Nachmittag gaukelte ein Mann in einem Einkaufsmarkt in der

Edmund-Heusinger-Straße in Bad Schwalbach angebliches Interesse für Geldscheine

vor und schaffte es so mehrere Hundert Euro zu stehlen. Gegen 14:00 Uhr gab sich

der Mann im Kassenbereich des Marktes in englischer Sprache als Tourist aus und

bat eine Kassiererin um den Tausch eines zerknitterten gegen einen

unbeschädigten Geldschein, welchen er als Andenken mitnehmen wolle. Der

Unbekannte ließ sich dabei mehrere Geldscheine zeigen und schaffte es dabei

sieben 50 Euro Scheine in Summe von 350 Euro an sich zu nehmen und mit einer

weiblichen Begleiterin zu fliehen.

Der Mann soll laut der Mitarbeiterin ein „indisches Erscheinungsbild“ und

dunkle, kurze Haare gehabt haben. Er sei auffallend klein, etwa 160 cm groß und

etwa 25-30 Jahre alt gewesen. Der Unbekannte habe ein helles, kurzes Hemd

getragen. Weiterhin sei der Mann in Begleitung einer etwa 170 cm großen, circa

25 Jahre alten Frau mit dunklem Hautteint und langen schwarzen Haaren gewesen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizei in Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab, Hünstetten-Ketternschwalbach, L3031

Dienstag, 27.07.2021, 14:00 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag ereignete sich im Bereich der Landesstraße 3031 bei

Hünstetten-Ketternschwalbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug von der

Fahrbahn abkam und einen hohen Schaden verursachte. Ein 18-Jähriger aus dem

Rhein-Lahn-Kreis befuhr mit seinem Skoda die L3031 aus Richtung Panrod in

Richtung Ketternschwalbach und kam dabei aus bislang unbekannter Ursache nach

rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte der Skoda sechs Leitpfosten und

kam erst nach einigen hundert Metern im Seitengraben zum Stehen. Der junge

Fahrer blieb beim Unfall unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe

von etwa 15.000 Euro.