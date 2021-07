Korbach: Die Polizei-News

Bromskirchen – Unbekannter beschädigt vier Autos, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigte ein Unbekannter vier Autos in Bromskirchen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Laufe des Dienstags meldeten sich mehrere Autobesitzer bei der Polizei Frankenberg. In der Nacht zuvor hatte ein Unbekannter mehrere Autos beschädigt, bisher liegen der Polizei vier Anzeigen vor. Der Täter hatte an drei Autos in den Straßen Am Lichtenberg, Opferwiese und Neuer Weg Farbe aufgesprüht und dadurch erheblichen Sachschaden angerichtet. In der Straße Auf dem Meisensohl beschädigte der Täter ein weiteres Auto, indem er die linke Fahrzeugseite zerkratzte.

Die Polizeistation Frankenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag in Bromskirchen verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 06451-7203-0 zu melden.

Korbach – Polizei sucht vermissten Oliver R. und bittet um Hinweise

Bereits seit mehreren Tagen wird der 22-jährige Oliver R. aus Korbach vermisst. Zuletzt wurde er am Freitag, 23. Juli, von einem Bekannten gesehen.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei nicht zum Antreffen des 22-Jährigen führten und auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Vermisste Hilfe benötigt, wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung und bittet um Hinweise zum Aufenthalt von Oliver R.

Er ist etwa 180 bis 185 cm groß, hat eine schlanke Figur und blonde, leicht gewellte Haare, die eventuell zum Zopf gebunden sind. Er ist Brillenträger und wahrscheinlich unrasiert. Er war zuletzt bekleidet mit einer kurzen, grünen Hose, einem grünen T-Shirt, schwarzen Turnschuhen und führte einen Rucksack mit.

Hinweise zum Aufenthaltsort bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Bad Arolsen „Polizeiladen on Tour“ in Nordhessen: Beratung zu den Themen Einbruchschutz und Trickdiebstahl/ Betrug – Termine im Landkreis Waldeck-Frankenberg

Das Team des Polizeiladens, der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen, ist im Sommer 2021 wieder in Nordhessen unterwegs und bietet vielerorts kostenlose Beratungen zu Themen wie dem Einbruchschutz an. Diesmal werden die Fachberaterinnen und Fachberater auch verstärkt auf Wochenmärkten zu finden sein und für die Fragen der Menschen in Nordhessen bereitstehen.

Termine im Landkreis Waldeck-Frankenberg:

Mittwoch, 04. August 2021

von 10.00 bis 13.00 Uhr am Wochenmarkt in 34454 Bad Arolsen, Am Kirchplatz

von 10.00 bis 13.00 Uhr am Wochenmarkt in 34454 Bad Arolsen, Am Kirchplatz Mittwoch, 11. August 2021

von 11.00 bis 14.00 Uhr am Mittwochswochenmarkt in 34497 Korbach, Professor-Bier-Straße

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der polizeilichen Beratungsstelle werden durch die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg und die Schutzfrauen vor Ort der Polizeistationen Bad Arolsen und Korbach unterstützt.

Sie können direkt vor Ort Ihre Fragen stellen.

Sie erhalten konkrete und sinnvolle Tipps, um die „ungebetenen Gäste“ draußen vor der Tür zu belassen. Und sollten Sie uns Fragen zu aktuellen Präventionsthemen stellen, werden wir auch diese gerne beantworten.

Das Team des Polizeiladens freut sich auf Ihren Besuch.