Neustadt: Start des Kulturprogramms der Saison 2021-2022

Neustadt an der Weinstraße – Unter dem Titel „KULTUR IST … PRÄSENT“ startet die Kulturabteilung Neustadt mit angepassten Hygiene- & Sicherheitsmaßnahmen in die neue Programm-Saison 2021/2022 im Saalbau.

Die Saison bietet neun Konzerte hervorragender Qualität. Zum Saisonstart am 7. September spielt das Ensemble 1800 gemeinsam mit dem Figuralchor und Vokalsolisten, ein Konzert „Hommage an Napoleon“ im Rahmen der Reihe Neustadter Herbst. Dem Thema der Pastorale widmet sich am 2. November das Staatsorchester Rheinische Philharmonie. Am 16. November erwartet Sie im Benefizkonzert der Musikkorps der Bundeswehr und zum Jahresausklang am 29. Dezember die Silvesterkonzerte mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland- Pfalz. 2022 startet die Konzertreihe der Kulturabteilung nochmals mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und dem Quintett „Spark“. Das renommierte Ensemble Risonanze Erranti bietet am 15. März Kontraste mit Werken von Antonio Vivaldi bis Wolfgang Rihm. Die Jungend ist am 24. April mit dem Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz auf der Bühne und zum Abschluss der Konzertsaison erklingt die Romantik mit dem Deutschen Staatsorchester Rheinland- Pfalz.

Das Theaterprogramm bietet am 21. Oktober die herzhafte Molière Komödie „Die Streiche des Scapin“. Spannende Wendungen unterhalten am 11. November bei dem Stück „Das perfekte Geheimnis“. Zum Jahresende bieten „Schtonk“, die Komödie über die Hamburger gefälschten Hitlertagebücher, am 9. Dezember und ein Donizetti Abend mit Solisten und dem Orchester des Pfalztheaters am 14. Dezember Kulturgenuss zum Jahresende. Mit der Komödie „Drei Männer und ein Baby“ am 6. Januar starten wir im Schauspiel ins Jahr 2022. „Amadeus“ am 16. Februar, die Geschichte eines erblindeten jungen Mannes in „Mein Blind Date mit dem Leben“, der Bühnenklassiker „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ am 22. März, die Kleist Komödie „Der zerbrochene Krug“ am 28. April und die Produktion „Bürckel!“, ein fiktiver Monolog der „Frau Gauleiterin“, am 24. Mai runden unser Saalbauprogramm der Saison 2021/2022.

Die staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim präsentiert bei den Kurpfalz-Konzerten wieder ihre Nachwuchstalente. Neben Orchesterkonzerten, einem Klavierkammerkonzert bieten wir auch wieder zwei Ballettabende an.

Was hat die Saison zudem zu bieten?

Ab Oktober 2021 trifft bei den „Treppenhauskonzerten“ Musik auf Lebenslust! Unter dem Titel „alles – außer gewöhnlich“ werden die Konzerte coronabedingt in der attraktiven Location der „Tanzmanufaktur Neustadt“. Überregionale Musiker/innen und Musikgrößen präsentieren eine perfekte Wochenend-Unterhaltung.

Im Klemmhof bietet die Kulturabteilung der Stadt bis zum Frühjahr wechselnde Schaufensterausstellungen mit Kulturschaffenden der Region.

Bis 19. Dezember 2021 wird im Rahmen von NEUSTART KULTUR IN NEUSTADT ein ebenso vielseitiges wie abwechslungsreiches Programm mit der Neustadter Kulturszene präsentiert, gefördert im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR und dem Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz.

TICKETVERKAUF

Die Veranstaltungen können ab sofort auf der städtischen Homepage unter www.neustadt.eu/Kultur-Veranstaltungen entdeckt werden.

Karten für das Saalbau-Saison-Programm sind ab Mittwoch, 01. September 2021, bei der Kulturabteilung Neustadt (Hetzelplatz 1) erhältlich. Gebucht werden können zunächst nur die Veranstaltungen für Oktober und November. Jedoch können Reservierungen für die Veranstaltungen der Folgemonate vermerkt werden.

Ab 1. September nimmt die Kulturabteilung auch gerne telefonisch (06321 855-1404) oder per Mail an kultur@neustadt.eu Kartenbestellungen für die Veranstaltungen von und Oktober und November entgegen.

Eine Ausnahme bildet das Konzert vom 7. September: Die Karten hierfür können bereits ab dem 3. August zu den August-Öffnungszeiten Dienstag und Donnerstag 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr in der Kulturabteilung erworben werden.

Kurzfristige Programm- & Besetzungsänderungen sind aufgrund der Corona- Verordnungen für alle Veranstaltungen vorbehalten. Die Hygiene- & Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der jeweils gültigen Coronabekämpfungsverordnung ständig aktualisiert.

Für Fragen steht die Kulturabteilung Neustadt (Hetzelplatz 1) telefonisch unter 06321 855-1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu gerne zur Verfügung.

KONZERTE

Di, 07.09.21, 20 Uhr, Neustadter Herbst – Ensemble 1800

Hommage an Napoleon

Hommage an Napoleon Di, 02.11.21, 20 Uhr, Staatsorchester Rheinische Philharmonie

Fagott: Theo Plath, Dirigent: Shao-Chia Lü

Fagott: Theo Plath, Dirigent: Shao-Chia Lü Di, 16.11.21, 20 Uhr, Musikkorps der Bundeswehr

Oberstleutnant: Christoph Scheibling

Oberstleutnant: Christoph Scheibling Mi, 29.12.21, 11 Uhr, Silvester-Matinee

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz Mi, 29.12.21, 20 Uhr, Silvesterkonzert

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz Do, 27.01.22, 20 Uhr, Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Solisten: Spark – die klassiche Band | Dirigent: Christoph Gedschold

Solisten: Spark – die klassiche Band | Dirigent: Christoph Gedschold Di, 15.03.22, 20 Uhr, Ensemble Risonanze

Werke u.a. von Antonio Vivaldi, Wolfgang Rihm & Claude Debussy

Werke u.a. von Antonio Vivaldi, Wolfgang Rihm & Claude Debussy So, 24.04.22, 17 Uhr, Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz

Dirigent: Markus Huber

Dirigent: Markus Huber Do, 12.05.22, 20 Uhr, Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Dirigent: Alexander Prior | Klavier: Maria Dolores Gaitán

THEATER