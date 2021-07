Neustadt: NEUSTART KULTUR IN NEUSTADT – das Augustprogramm 2021

Neustadt an der Weinstraße – Das Eventprogramms NEUSTART KULTUR IN NEUSTADT, gefördert im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR und dem Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz und koordiniert durch die Kulturabteilung der Stadt Neustadt an der Weinstraße, präsentiert Ende Juli und im August eine bunte kulturelle Vielfalt.

Ein Kinder-Mitmach-Programm mit vielen kreativen Gestaltungsmöglichkeiten, dem Bau von Lehminsektenhotels und Samenbomben veranstaltet projekt[51] e.V. unter dem Titel „QuellWasserTransport“ am Samstag, 31. Juli im BUND-Garten im Sonnenweg. Der Garten mit einer Ausstellung des BUND.

Bei der Terrasse Café Winzig findet bei guter Wetterlage am Sonntag, 01. August, von 14- 19 Uhr ein Picknickdeckenkonzert mit Deep Hose von Ohral statt. Die Teilnahme nur mit einer eigenen Picknickdecke möglich.

Ein weiterer Beitrag „Musik und Gottesdienst“ findet am 1. August um 10 Uhr mit Markus Kröll, Viola da Gamba, in der Stiftskirche statt.

Die Dornerei zeigt am Sonntag, 06. August, um 13 Uhr in der Remise im Herrenhof in Mußbach das Puppentheater-Stück „Superwurm“ für Kinder ab 4 Jahre.

Fortgesetzt wird das Angebot für Kinder am Samstag, 07. August, von 11 Uhr bis 17 Uhr mit projekt [51] im BUND-Garten. Diesmal unter anderem mit dem Basteln von Schmuck, Traumfängern und Flöten aus Naturmaterialien. Im Anschluss wird der Sonnenuntergang „Silence Sun-Set“ am 07. August per Livestream im Offenen Kanal übertragen, musikalisch begleitet von Hertzmusik. Verfolgen kann man den Stream kann man auch verfolgen über www.quellwassertransport.de.

Im Biergarten des Konfetti spielen am Samstag, 7. August, um 18 Uhr die Acoustic Fools. Mit mehrstimmigem Gesang, Gitarre, Bass und diversen Rhythmusgeräten interpretiert das Duo Songs von den 50ern bis heute.

Am Sonntagnachmittag, 8. August, treten Hedda Brockmeyer und Andrea Bauer im Rathausinnenhof auf. Veranstalter ist der Kulturverein Wespennest. Das Konzert ist das zweite von insgesamt vier Konzerten „Kultur trifft Soziales“, die im Rahmen von NEUSTART KULTUR IN NEUSTADT realisiert werden.

TwoTones, mit der Sängerin und Schauspielerin Anna Krämer und dem Pianisten Rainer Klundt, sind am Samstag 14. August im Innenhof des Restaurants Liebstöckel in der Altstadt in einer stimmungsvollen und energiegeladenen Show zu erleben.

Als Wassermusik am Speyerbach erklingen am 21. August um 18 Uhr die Cello-Suiten von Johann Sebastian Bach auf der Terrasse des Café Winzig. Der Solist ist der virtuose Neustadter Cellist Peter Tilling.

Die Sparte Film ist vertreten mit einem Pfalz Kurzfilmtage vom 25.-29. August im Palmengarten. Präsentiert werden Kurzfilme, gedreht und produziert in erster Linie von lokalen Film-, Kunst- Musikschaffenden in Neustadter Lost Places. Im Anschluss der Filmvorführungen finden Filmgespräche mit den Filmemacherinnen und Filmemachern und Darsteller mit ihrem Publikum statt. Zusätzlich wird eine offene Bühne für junge Talente aus Musik und Filmkunst geboten.

Heißer Rock ́n Roll mit Betty Sue & the Hot Dots und dem Rock ́n Roll Club Neustadt wird am 27. August im Herrenhof gespielt.

Das Mandelring-Quartett gibt am 29.08. und 18 Uhr und nochmals um 20 Uhr ein Serenade-Konzert auf dem Haardter Marktplatz.

Der Eintritt zu dem Veranstaltungsprogramm der Reihe NEUSTART KULTUR IN NEUSTADT ist frei. Mehr Information zu den einzelnen Auftritten und Events findet man bei den veranstaltenden Kulturvereinen.