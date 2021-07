Neustadt: Neustadts chinesische Partnerstadt Quanzhou in UNESCO-Weltkulturerbeliste aufgenommen

Neustadt an der Weinstraße – Quanzhou ist in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen worden. Neustadts chinesische Partnerstadt war zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert ein globales maritimes Handelszentrum der Song- und der Yuan-Dynastie und einer der größten Häfen entlang der historischen maritimen Seidenstraße.

Dies wird an 22 Kulturerbe-Orten sichtbar, die mehrere wichtige Kulturelemente umfassen, welche zum Aufstieg und zur Entwicklung der Stadt beigetragen haben. Einer der 22 Kulturerbe-Punkte ist die Statue von Laotse, Chinas größte erhaltene taoistische Steinschnitzerei-Statue.

„Ihr Engagement für die Erhaltung dieses außergewöhnlichen Kulturerbes mit seiner Vielzahl an historischen Stätten und Monumenten wird durch die Auszeichnung auf besondere Weise gewürdigt und bietet eine Chance für die Bürgerinnen und Bürger Ihrer Stadt, den interkulturellen Austausch weiter zu vertiefen. Wir freuen uns mit unserer Partnerstadt über diese herausragende Auszeichnung“, so Oberbürgermeister Marc Weigel in einem Gratulationsschreiben an seinen Amtskollegen Wang Yongli.

Die Städtepartnerschaft zwischen Quanzhou und Neustadt an der Weinstraße besteht seit 1995. Sie bietet vielseitige Kontakte in den Bereichen Bildung, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Verwaltung der fast neun Millionen Einwohner zählenden Metropole in der Provinz Fujian im Südosten Chinas.