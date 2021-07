Witzenhausen (ots) -Seit 17:00 Uhr brennt in der Ortsrandlage von Witzenhausen eine Werkstatthalle in der sich auch Fahrzeuge befinden. Aus noch ungeklärter Ursache geriet die Halle in Vollbrand. Das Feuer schlug dann auf das direkt angrenzende Wohnhaus über und beschädigte dort den Dachstuhl.

Die Brandbekämpfer der Freiwilligen Feuerwehren aus Witzenhausen und Ortsteilen werden unterstützt durch eine Drehleiter aus Bad Sooden-Allendorf sowie Geräte- und Atemschutzausstattung aus Eschwege. Personen wurden nicht verletzt.

Der Gesamtschaden wird durch die ermittelnde Polizei aus Witzenhausen und der Kripo aus Eschwege auf 150.000 EUR geschätzt.

