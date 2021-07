Mannheim: SVW verpflichtet Alexander Rossipal

Mannheim – Der SV Waldhof Mannheim hat den 25-jährigen Alexander Rossipal unter Vertrag genommen. Der gebürtige Stuttgarter wird zukünftig für die Buwe mit der Raute auf der Brust auflaufen. Als vielseitig einsetzbarer Defensivspieler bringt Alexander Rossipal die Erfahrung aus 12 Zweitligaeinsätzen, 22 Drittligaeinsätzen, sowie unter anderem einem Einsatz in der Europa League mit an den Alsenweg.

2015 erreichte Alexander Rossipal mit der U19 der TSG Hoffenheim das Finale um die Deutsche A-Jugend Meisterschaft. Daraufhin spielte Rossipal in der U23 Mannschaft des Bundesligisten, bevor es 2018 zum SV Sandhausen ging. In der Saison 19/20 ging es für ihn dann auf Leihbasis in die dritte Liga zu Preußen Münster. Zuletzt lief Alexander Rossipal dann wieder für den SV Sandhausen in der 2. Bundesliga auf.

„Wir freuen uns, dass wir Alexander Rossipal von uns überzeugen konnten. Er ist vielseitig in der Defensive einsetzbar und bietet uns neue Möglichkeiten. Wir haben Alex bereits über einen langen Zeitraum beobachtet und sind nun sehr glücklich, dass er sich für den SV Waldhof Mannheim entschieden hat. Da Alex in den letzten Wochen kein Mannschaftstraining hatte ist es jetzt wichtig, dass wir ihn schnell auf ein gutes Fitnesslevel bringen, damit er uns so früh wie möglich bei 100 Prozent auf dem Platz zur Verfügung stehen wird. Diese Zeit räumen wir ihm natürlich ein“, so Jochen Kientz, Sportlicher Leiter des SV Waldhof Mannheim.

„Ich freue mich sehr, dass ich zukünftig für den SVW auflaufen werde. Die Gespräche mit den Verantwortlichen verliefen sehr positiv. Es ist für mich eine Ehre, bei einem Traditionsverein wie dem SV Waldhof auflaufen zu können. Jetzt ist es für mich wichtig, hart an mir zu arbeiten, um so schnell wie möglich den Anschluss an die Mannschaft zu finden“, so Alexander Rossipal zu seiner Vertragsunterzeichnung beim SV Waldhof Mannheim 07.