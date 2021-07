Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 27.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Unbekannte zerkratzen PKW

Bad Dürkheim (ots) – Am 26.07.2021 im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr zerkratzten Unbekannte einen in der Zeppelinstraße in Bad Dürkheim abgestellten PKW Fiat. Der PKW wurde im Bereich der Motorhaube und des Kotflügels beschädigt, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Bad Dürkheim: Einbruch in Reisebüro

Bad Dürkheim (ots) – Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 25.07.2021 ca. 13:00 Uhr bis zum 26.07.2021 ca. 09:25 Uhr gewaltsam in ein Reisebüro in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim ein. Anschließend wurden die Geschäftsräume betreten und durchwühlt. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht abschließend fest. Hinweise zum Sachverhalt, insbesondere zu verdächtigen Wahrnehmungen / Beobachtungen, nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Haßloch: Einbruch in Wohnhaus

Haßloch (ots) – Für nur zwei Stunden war am Montagnachmittag eine Hausbesitzerin in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße unterwegs, als Unbekannte in ihr Anwesen einbrachen. Zwischen 14 und 16 Uhr hebelten sie ein Küchenfenster auf, durchwühlten mehrere Zimmer. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck und Münzen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 8.000,- Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Einbruch beim Amtsgericht

Grünstadt, Tiefenthaler Straße – Nacht zum 27.07.2021 (ots) – Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Fenster beim Grünstadter Amtsgericht auf. Es wurden mehrere Räume im Gebäude betreten, wo unverschlossene Schränke und Schreibtischschubladen geöffnet wurden. Hinsichtlich der Motivation liegen keine Erkenntnisse vor. Nach dem jetzigen Sachstand wurde nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt über 1000 Euro. Die Polizei erbittet Hinweise aus der Bevölkerung an die Tel. 06359-93120.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):