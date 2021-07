Bushaltestelle mutwillig beschädigt (siehe Foto)

Edenkoben (ots) – Am Dienstag 27.07.2021 um 6.00 Uhr, wurde die Bushaltestelle in der Radeburger Straße mutwillig beschädigt. Leider hinterlässt der Vandalismus auch in Edenkoben seine Spuren. Die Scheibe des Wartehäuschens/Bushaltestelle muss nun erneuert werden.

Für sachdienliche Hinweise, entweder direkt bei der Polizeidienststelle in Edenkoben,

06323 9550 oder an das Rathaus Edenkoben (rathaus@edenkoben.de) sind wir dankbar.

Zu viel Schorle

Billigheim-Ingenheim (ots) – Am Montagabend wurde ein 21-jähriger Autofahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis in Billigheim-Ingenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Autofahrer fiel in der Kontrolle durch seine verwaschene und unangemessen laute Aussprache auf, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille.

Der 21-Jährige räumte ein, dass er zwei Riesling-Schorle getrunken habe.

Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu, ihm wurde

eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.