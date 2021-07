Schutzengel bei spektakulärem Unfall

Schwegenheim (ots) – Montagmittag befuhr ein 42-jähriger LKW-Fahrer die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Speyer. Auf Höhe Schwegenheim bediente er sein Navigationsgerät und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Anhänger, der dort als Baustellenabsicherung abgestellt war. Im Anschluss verlor der LKW-Fahrer die Kontrolle über sein Gespann, fuhr auf die linke Spur und drückte einen dort fahrenden PKW in die Leitplanke.

Hinten an dem Auflieger befand sich ein Gabelstapler, der sich bei der Kollision löste und in das Auto des eingeklemmten PKW flog. Glücklicherweise erlitt der Autofahrer nur leichte Verletzungen, der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 EUR. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme zeitweise nur auf einem Fahrstreifen befahrbar.

Vorbildlicher Ersthelfer

Bellheim (ots) – Am Montagmittag befuhr eine 56-jährige Autofahrerin die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Kurz vor der Ausfahrt Bellheim Nord fiel ihre Brille zu Boden, wodurch sie von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidierte. Im Anschluss kam sie auf dem Standstreifen zum Stehen und klagte über Schmerzen im Bauchbereich.

Ein 39-jähriger Unfallzeuge hielt unverzüglich an und kümmerte sich um die aufgelöste Frau. Auch nach dem Eintreffen der Rettungskräfte wich er nicht von ihrer Seite und leistete weiter mentalen Beistand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Die Autofahrerin kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. In einer Notsituation kann sich jeder nur so einen vorbildlichen Ersthelfer wünschen.

Alkoholisiert durch Bellheim gefahren

Bellheim (ots) – Gestern Morgen kontrollierten Germersheimer Polizisten in Bellheim einen 49-jährigen Autofahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann deutlich nach Alkohol roch.

Ein Alkoholtest bestätigte diesen Verdacht und zeigte einen Wert von 1,8 Promille an. Nachdem ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde, musste er den Heimweg zu Fuß antreten. Sein Führerschein wurde nämlich sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.