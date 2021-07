26-Jähriger wird geschlagen und getreten

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 26.07.2021 gegen 20:45 Uhr wurde der Polizei ein bewusstloser Mann an der Kreuzung Dürkheimer Straße/Altstadtplatz gemeldet. Er sei von einem Rollerfahrer geschlagen und getreten worden. Vor Ort konnten die Polizeibeamten den 26-jährigen Verletzten sowie 2 Zeugen antreffen.

Diese gaben an, dass sich der 26-Jährige und der unbekannte Täter kurz unterhalten hätten und auf einmal hätte der Unbekannte den 26-Jährigen geschlagen und ihm mit dem Fuß gegen den Kopf getreten. Daraufhin sei der Unbekannte mit einem roten Roller geflüchtet. Der 26-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wer Angaben zu dem unbekannten Täter mit dem roten Roller machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Exhibitionist belästigt Seniorin im Ebereschenweg

Ludwigshafen (ots) – Am 25.07.2021 gegen 10:00 Uhr war eine 91-Jährige im Ebereschenweg spazieren. Plötzlich habe aus einem Gebüsch ein Mann “Hallo! Entschuldigung!” gerufen. Als sie ins Gebüsch schaute, habe sie einen Mann mit heruntergelassener Hose gesehen, der sein entblößtes Glied in der Hand hielt und sie anstarrte.

Der Mann war etwa 35 Jahre alt und circa 1,70 m groß. Er hatte eine dicke Statur sowie dunkle Haare. Er trug eine orangefarbene Jacke und eine Jeans.

Wer Angaben zu dem unbekannten Mann machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Jugendliche schießen mit Schreckschusswaffe

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 26.07.2021 gegen 20:20 Uhr meldete eine Zeugin, dass sie mehrfach Schüsse vom Schulgelände der Schillerschule in der Wormser Straße gehört habe. Als sie aus dem Fenster schaute, habe sie Jugendliche gesehen, wobei einer eine Pistole in die Luft gehalten habe und Schüsse in die Luft abgefeuert habe.

Die sofort herbeieilenden Polizeibeamten ermittelten zwei 15-Jährige und zwei 13-Jährige. Eine Waffe konnte nicht gefunden werden. Die Jugendlichen gaben zu, dass einer von ihnen geschossen habe, verrieten aber nicht wer es war. Auf dem Schulgelände konnten mehrere Schreckschusspatronen sichergestellt werden.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter

Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Raub in Bistro – Angestellte gefesselt

Ludwigshafen (ots) – Am 27.07.2021 gegen 03.50 Uhr brachen 2 unbekannte Täter in ein Bistro in der Frankenthaler Straße ein. Sie fesselten eine 48-jährige Angestellte, die sich im Gastraum befand. Danach brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zudem nahmen sie noch Bargeld aus der Kasse und von der 48-Jährigen mit.

Danach flüchteten sie in Richtung Rohrlachstraße. Die 48-Jährige konnte auf die Straße gelangen und machte durch Hilferufe auf sich aufmerksam. Daraufhin eilten Zeugen zu ihr und halfen ihr. Die hinzugerufene Polizei konnte die unbekannten Täter im Nahbereich nicht mehr ausfindig machen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Circa 1,80 m groß, Vollbart, dunkle kurze Haare, kräftige Statur (nicht dick), weißes T-Shirt, schwarze Jogginghose, schwarzes Sweatshirt (Zipper), schwarze Sporttasche.

Täter 2: – Circa 1,70 m groß, dunkle kurze Haare, schwarzes Basecap, schwarze Mundbedeckung (Schlauchschal).

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den beiden unbekannten Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Mehrere Autospiegel abgetreten und abgeschlagen

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 26.07.2021 gegen 23.00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass zwei Jugendliche in der Hafenstraße in Richtung Drehbrücke/Lagerhausstraße geparkte Autos beschädigen würden. Die sofort herbeieilenden Polizeibeamten konnten daraufhin zwei Jugendliche im Nahbereich feststellen, die auf die Beschreibung der Zeugen passten. Beide Jugendliche waren alkoholisiert und wurden mit auf die Dienststelle genommen.

Der 18-Jährige hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,61 Promille, der 20-Jährige hatte 1,97 Promille. Die umliegenden Straßen beziehungsweise dort geparkten Fahrzeuge wurden durch Polizeibeamte überprüft. Dabei konnten 21 beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. An diesen waren hauptsächlich die Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen. Der bislang festgestellte Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.500 Euro.

Neben weiteren Zeugen bittet die Polizei auch eventuell weitere Geschädigte, die der Polizei bisher noch nicht bekannt sind, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Radfahrer angefahren

Ludwigshafen (ots) – Am 26.07.2021 gegen 14.45 Uhr fuhr eine 38-Jährige mit ihrem Auto auf der Rheingönheimer Straße in Richtung Hauptstraße. Zeitgleich fuhr ein 62-Jähriger auf seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang des Kaiserwörthdamms in Richtung Giuliniplatz.

Der Radweg kreuzt hierbei kurz vor der Einmündung Rheingönheimer Straße/Kaiserwörthdamm den Fahrstreifen, auf dem die 38-Jährige fuhr. Der 62-Jährige fuhr aufgrund seiner Vorfahrt auf die Fahrbahn, um die Rheingönheimer Straße zu passieren.

Dabei wurde er von der 38-jährigen Autofahrerin touchiert. Der 62-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

Autofahrerin fährt aus bislang ungeklärten Gründen gegen Laterne

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 26.07.2021 gegen 13.40 Uhr meldete ein Zeuge, dass eine Autofahrerin in der Bruchwiesenstraße gegen eine Laterne gefahren sei und nicht mehr ansprechbar sei. Als die sofort herbeieilenden Polizeibeamten eintrafen, wurde die 45-jährige Autofahrerin von einem 33-jährigen Ersthelfer versorgt. Danach wurde sie ins Krankenhaus gebracht.

Der 33-Jährige erklärte, dass er auf der anderen Straßenseite der Bruchwiesenstraße in Richtung Raschigstraße gefahren sei als auf Höhe der Kreuzung Schänzeldamm und Bruchwiesenstraße die 45-Jährige plötzlich in den Gegenverkehr gefahren sei und hierbei beinahe sein Auto touchiert habe. Er habe rechtzeitig abbremsen und dadurch einen Zusammenstoß verhindern können.

Weitere Zeugen schilderten, dass die 45-Jährige auf der Bruchwiesenstraße in Richtung Maudacher Straße gefahren sei und dann links in Richtung Schänzeldamm abgebogen sei. Beim Abbiegevorgang sei sie dann aus bisher ungeklärter Ursache gegen die am Straßenrand stehende Laterne gefahren. An ihrem Auto entstand ein Schaden von etwa 500 Euro, an der Laterne in Höhe von etwa 100 Euro.