34-Jähriger im „Visier“ von Betrügern

Kaiserslautern (ots) – Offenbar ins Visier von Betrügern geraten ist ein Mann

aus dem Stadtgebiet. Er erstattete am Montag Strafanzeige.

Nach den Angaben des 34-Jährigen fing das Ganze schon im März an. Damals hatte

er mehrere unberechtigte Abbuchungen von seinem Konto festgestellt. Mit Hilfe

der Bank konnten die Buchungen jedoch wieder rückgängig gemacht werden.

Weiter ging es Mitte Mai mit einer E-Mail eines Datingportals. Darin wurde dem

Mann mitgeteilt, dass er eine Premiummitgliedschaft abgeschlossen habe und nun

monatliche Gebühren in Höhe von 50 Euro anfallen. Parallel bekam der 34-Jährige

mehrere Mails von angeblichen Inkassounternehmen mit verschiedenen

Zahlungsaufforderungen.

Aufgrund von Sprachschwierigkeiten verstand der Mann nicht genau, um was es ging

vorsorglich veranlasste er vier Überweisungen, insgesamt also 200 Euro.

Erst mit Hilfe eines Freundes kam er dem Betrug auf die Schliche, teilte dem

Datingportal umgehend mit, dass er keine Mitgliedschaft abgeschlossen habe und

keine weiteren Zahlungen mehr leisten werde, und informierte die Polizei. Die

Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. |cri

Einbruch in Supermarkt – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Ein Supermarkt in der Augustastraße ist in der Nacht zu

Dienstag zum Ziel von Einbrechern geworden. Unbekannte Täter verschafften sich

Zugang zum Verkaufsraum, wo sie die Auslagen für Tabakwaren gewaltsam öffneten

und eine noch unbekannte Menge an Zigaretten stahlen. Außerdem nahmen die Täter

aus dem Warensortiment noch Koffer und Elektrorasierer mit. Die genaue

Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Zeugen, die in der Nacht – insbesondere zwischen 1 und 2 Uhr – in der

Augustastraße oder den angrenzenden Straßen etwas Verdächtiges beobachtet haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der

Kriminalpolizei zu melden. |cri

Besuch durch falschen Polizisten?

Kaiserslautern (ots) – Ein 26-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen im Stadtgebiet

einen Besuch von einem vermeintlichen Polizisten erhalten. Der Besucher

präsentierte dem 26-Jährigen eine Geschichte über einen angeblichen

Einbruchsversuch und ließ den Mann seine Wohnung und den Garten nach fehlenden

Sachen durchsuchen. Dabei blieb der Mann die ganze Zeit in der Haustür stehen.

Der Mann hatte ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Polizei“ an und trug einen schweren

Gürtel, der einem Gürtel eines Polizisten ähnelt. Der 26-Jährige beschrieb den

Mann als circa 1,88 Meter groß, kurze blonde Haare, sportliche Figur. Er hatte

eine schwarze Hose an. Eine Schutzweste oder ein Funkgerät hatte der Mann nicht

dabei. Warum der Mann bei dem 26-Jährigen vorstellig wurde ist nicht bekannt.

Möglicherweise wollte er die Lebensumstände ausspionieren. Mögliche Zeugen, die

Hinweise auf den „falschen Polizisten“ geben können, werden gebeten, sich unter

der Nummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

Verkaufswagen streift Wohnhaus

Kaiserslautern (ots) – In Morlautern ist bei einem Unfall am Montag ein Wohnhaus

beschädigt worden. Die Fahrerin eines Verkaufswagens steuerte am Nachmittag

ihren Transporter durch die Otterberger Straße in Richtung Erlenbach. Plötzlich

öffnete sich die seitliche Verkaufsklappe des Wagens. Die Klappe streifte eine

Hauswand und beschädigte sie. Auch an dem Transporter entstand Schaden. Weil

sich die Klappe nicht mehr schließen ließ wurde das Fahrzeug abgeschleppt. Den

Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mindestens 4.500 Euro. Die Beamten gehen

aktuell von einem technischen Defekt als Unfallursache aus. |erf

Beim Ausparken Auto gestreift und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich beim Ausparken hat ein Autofahrer am Montag in

der Merkurstraße einen Ford S-Max touchiert und dabei Sachschaden angerichtet.

Zeugen meldeten, dass ein schwarzer Ford Mondeo das Verursacherfahrzeug war.

Weil der Verantwortliche sich einfach aus dem Staub machte, ohne den Unfall zu

melden, ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Der

Unfall hat sich zwischen12:40 und 12:45 Uhr ereignet. Der Ford wurde dabei an

der hinteren Stoßstange beschädigt. Zeugen, die in Hinweise auf das

Verursacherfahrzeug und/oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter

Telefon 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

Handtasche aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Aus einem Auto haben Unbekannte am Montag auf einem

Parkplatz in der Königstraße die Handtasche einer 66-Jährigen gestohlen. Während

sie ihren Einkauf in ihrem Fahrzeug vorne einlud, entnahm der unbekannter Täter

ihre im offenen Kofferraum befindliche Handtasche. In ihrer Handtasche befanden

sich ihr Geldbeutel samt 80 Euro Bargeld, der Führerschein, Personalausweis,

Girokarte, Zulassungsbescheinigung, sowie ein Handy und der Haustürschlüssel.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweis geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Betrug mit Preisetiketten

Kaiserslautern (ots) – Ein aufmerksamer Mitarbeiter eine Kaufhauskette hat am

Montagnachmittag einer Betrügerin erwischt. Er erkannte die 62-Jährige aus

anderen Geschäften wieder. Ihre Masche: Sie kauft ein höherpreisiges und ein

günstiges Kleidungsstück. Das Preisschild des höherpreisigen Stücks, bringt sie

an dem günstigen Kleidungsstück an und versucht dann das Kleidungsstück in einer

Filiale einer anderen Stadt zurückzugeben. Mit dem Etikett der teureren Ware und

dem entsprechenden Kassenbon zu diesem Etikett erwirtschaftet sie dadurch

Profit. Die Frau war schon in mehreren Filialen aufgefallen. Die Beamten nahmen

den Beschuldigten mit zur Dienststelle und führten eine erkennungsdienstliche

Behandlung durch. |elz

Verdächtiger macht sich an Autos zu schaffen

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann ist am Montagabend in der Gasstraße aufgefallen.

Er versuchte mehrere parkende Fahrzeuge zu öffnen. Als ihn ein Zeuge auf sein

Verhalten ansprach, flüchtete der Unbekannte. Er ist etwa 1,70 Meter bis 1,75

Meter groß, schlank und hat braune, lockige Haare. Der Mann trug einen leichten

Oberlippenbart. Er war mit einer zerrissenen Jeans und einem violetten Pullover

oder einer Jacke ohne Kapuze bekleidet. Zeugen, denen der Verdächtige auch

aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit

der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kein Geld für virtuelle Bekanntschaften!

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich auf einen Betrüger hereingefallen ist eine

Frau aus dem Stadtgebiet. Wie die Frau jetzt bei der Polizei anzeigte, hatte sie

über eine Single-Börse im Internet einen Mann kennengelernt. Der Online-Kontakt

begann im März, zwei Monate später berichtete er ihr von Geldproblemen, weshalb

die Frau ihm mehrmals Geld überwies – insgesamt ein fünfstelliger Euro-Betrag.

Danach verlief der Kontakt im Sand, mittlerweile herrscht „Funkstille“. Aber

erst jetzt entschloss sich die Frau, Anzeige wegen Betrugs zu erstatten. Die

Kripo ermittelt.

In diesem Zusammenhang wiederholen wir unsere Empfehlung: Vorsicht bei

virtuellen Bekanntschaften! Betrüger nutzen die vielfältigen Möglichkeiten des

Internets für ihre Zwecke und schleichen sich auf den jeweiligen Portalen

(soziale Netzwerke, Dating-Portale, Single-Börsen, Online-Chats,…) unter

falschem Namen ein. Dann suchen sie Kontakt zu fremden Männern oder Frauen und

beginnen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Wenn die Vertrauensbasis

hergestellt ist, präsentieren sie eine meist sehr emotionale Geschichte, die

dann mit einer Bitte nach Geld verknüpft wird. – Und spätestens an diesem Punkt

ist es an der Zeit zu realisieren, mit wem man es hier zu tun hat: Jemand, der

nur Ihre Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft ausnutzen will.

Deshalb unser dringender Appell: Überweisen Sie auf keinen Fall Geld! Gehen Sie

nicht auf Forderungen/Bitten ihres virtuellen Freundes ein! Lösen Sie auch keine

Schecks ein oder leiten Briefe und Päckchen weiter – bewahren Sie solche auch

nicht auf. Am besten brechen Sie den Kontakt ab und informieren die Polizei!

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Internet auf der Seite der

Präventionsexperten der Polizei unter: https://s.rlp.de/TjPh0 |cri

Unfall: Polizei sucht Autofahrer – Fahrradfahrer verletzt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht einen

Autofahrer, der am Montagabend in der Rosenhofstraße zwei Fahrradfahrern beim

Abbiegen die Vorfahrt genommen hat. Ein 51-Jähriger wurde leicht verletzt.

Die Radfahrer im Alter von 62 und 51 Jahren fuhren auf der Rosenhofstraße in

Richtung Grünstadter Straße als plötzlich aus der Josefstraße ein Auto abbiegen

wollte. Der Autofahrer bremste zwar noch, kam aber erst auf dem Radweg zum

Stehen. Der Unbekannte hatte die Vorfahrt der Fahrradfahrer nicht beachtet. Um

einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, bremsten die Radfahrer stark ab.

Hierbei stürzte der 51-Jährige. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen vom

Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer war an der Unfallstelle

zwar noch kurz ausgestiegen, dann aber weggefahren. Jetzt ermittelt die Polizei

wegen des Verdachts der Fahrerflucht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben

oder Hinweise zu dem Pkw und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Rückleuchten von Lkw gestohlen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Diebe haben in der Nacht zum Dienstag

die Rückleuchten eines Lastwagens gestohlen. Der Sattelzug parkte in der Straße

Am Wasserturm als Unbekannte sich an dem Fahrzeug zu schaffen machten. Sie

montierten die rückwärtigen Beleuchtungseinrichtungen ab. Mit ihrer Beute

machten sich die Täter auf und davon. Den Schaden schätzt die Polizei auf

mindestens 400 Euro. Die Beamten ermitteln wegen des Diebstahls. Zeugen, die

Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf