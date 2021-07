Darmstadt: Streit eskaliert / 33-Jähriger mit Softairwaffe bedroht / Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Darmstadt (ots) – Wegen des Verdachts der Bedrohung wird sich ein 34-Jähriger

zukünftig verantworten müssen. Der Mann wurde im Rahmen einer ausgelösten

Fahdnung am Dienstagmorgen (27.7.) vorläufig festgenommen. Zuvor soll er mit

einem 33-Jährigen aus Darmstadt gegen 1 Uhr im Bereich des Herrngartens in

Streit geraten sein. Nach ersten Erkenntnissen zog er im Verlauf des Konfliktes

plötzlich eine Softairwaffe, die den Anschein erweckte eine echte zu sein und

drohte damit seinem Kontrahenten. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten

die beschriebene Waffe sicher und nahmen den 34-Jährigen mit zur Wache. Dort

wurde er nach Abschluss aller Maßnahmen wieder entlassen.

Darmstadt: Auto in Bleichstraße aufgebrochen

Darmstadt (ots) – Am frühen Dienstagmorgen (27. 7.) haben Kriminelle sich Zugang

zu einem blauen Mondeo in der Bleichstraße verschafft und aus dem

Fahrzeuginneren Geld und ein Handy entwendet. Der Schaden wird derzeit auf rund

1000 Euro geschätzt. Die Darmstädter Polizei ermittelt und nimmt unter der

Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt: Dieb schubst Angestellte und flüchtet mit Stehlgut

Darmstadt (ots) – Mit einem vollgestopften Rucksack entwendeter Ware aus einem

Drogeriemarkt in der Ludwigstraße hat sich ein noch unbekannter Täter am

Dienstagnachmittag (27.7.) auf und davon gemacht. Doch dem nicht genug. Als der

Dieb bei seinem Treiben gegen 12.50 Uhr von einer Mitarbeiterin des Geschäfts

angesprochen wurde, schubste der Kriminelle sie zur Seite. Die Angestellte

stürzte, wurde glücklicherweise aber nicht verletzt. Die Polizei in Darmstadt

(K43) ist mit den weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen

Diebstahls betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche

Hinweise zu dem Flüchtenden entgegen.

Der Täter wird als etwa 1,70 Meter groß und circa 30 bis 35 Jahre alt

beschrieben. Er hatte dunkle Haare, die an den Seiten rasiert waren. Zum

Tatzeitpunkt war der Flüchtende mit einer schwarzen Hose, weißen Turnschuhen und

einem auffallend weißen langem Hemd bekleidet. Der mit Diebesgut gefüllte

Rucksack war schwarz.

Darmstadt-Dieburg

Seeheim-Jugenheim: 9-Jähriger von Tretroller gestoßen und verletzt / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots) – Bereits am vergangenen Dienstag (20.7.) haben bislang

Unbekannte einen 9-Jährigen von seinem Tretroller in der Ludwigstraße gestoßen

und verletzt. Für den Fortgang der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen,

die Hinweise zum Sachverhalt geben können.

Der 9 Jahre alte Junge befand sich gegen 17.30 Uhr auf dem Heimweg und fuhr mit

seinem Tretroller auf dem Bürgersteig in Richtung Hauptstraße. Als er hierbei an

drei jungen Männern vorbeifahren wollte, wurde er von einem der Unbekannten von

seinem Gefährt gestoßen. Auf dem Boden liegend, soll einer des Trios auf die

Hand des 9-Jährigen getreten haben. Die drei Unbekannten flüchteten daraufhin

unerkannt. Der 9-Jährige erlitt durch den Sturz und den Tritt leichte

Verletzungen.

Einer der Flüchtigen soll circa 22 Jahre alt und um die 1,80 Meter groß gewesen

sein. Er wurde als schlank beschrieben, hatte kurze schwarze Haare und braune

Augen. Gekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen langen

Hose. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei.

Das Alter des Zweiten wurde auf circa 20 Jahre alt geschätzt. Auch er soll um

die 1,80 Meter groß gewesen sein und eine schlanke Statur gehabt haben. Seine

Haare sollen ebenfalls schwarz gewesen, jedoch etwas länger, als die seines

Kompagnons. Er trug ein weißes T-Shirt und eine kurze schwarze Hose.

Der Dritte wurde auf circa 27 Jahre alt geschätzt und soll um die 1,85 Meter

groß gewesen sein. Seine Haare wurden als rötlich beschrieben. Er trug schwarze

Sportschuhe.

In diesem Zusammenhang sucht das Kommissariat 42 der Polizei in Pfungstadt nach

Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum

Aufenthalt des Trios geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter

der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

Mehrere Personen bei Unfall mit hohem Sachschaden verletzt

Messel (ots) – Am Montagnachmittag (26.07.2021), gegen 17:40 Uhr kam es auf der

Roßdörfer Straße / Kranichsteiner Straße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Ermittlungen kam es zur Kollision, als ein 22-Jähriger mit

seinem Fahrzeug von der Kranichchsteiner Straße von Rödermark kommend nach links

in die Roßdörfer Straße abbog und dabei das entgengesetzt fahrende Fahrzeug

eines 30-Jährigen Darmstädters und seiner Familie übersah.

Durch den Zusammenstoß wurden sämtliche Fahrzeuginsassen verletzt, jedoch

blieben lebensgefährliche Verletzungen aus.

Die erwachsenen Unfallbeteiligten wurden zunächst in die Kliniken nach Darmstadt

und Langen verbracht, die Kinder trugen nur leichte Verletzungen davon und

wurden daher von ihrer Familie betreut.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen geht man von einem

Sachschaden von ca. 20.000EUR aus. Die Kreuzung Roßdörfer Straße /

Kranichsteiner Straße war für 1 ½ Stunden vollständig gesperrt.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht Darmstädter Straße, Höhe Hausnr. 42 Fremdschaden ca.

Ein schwarzer Daimler wurde ordnungsgemäß, in Höhe der Darmstädter Straße 42, geparkt. Ein silberner Ford Kombi passierte den geparkten Daimler und der Eigentümer des Daimler vernahm ein lautes Geräusch. Ohne zu halten setzte der Ford die Fahrt, Richtung Frankfurter Straße, fort. Gemäß Beobachtung soll es sich bei dem Ford um einen Wagen mit polnischer Zulassung gehandelt haben. Der Verantwortung entzog sich der Fordfahrer/-in unmittelbar mit überhöhter Geschwindigkeit, in Richtung Stadtmitte. Durch den Unfall entstand Sachschaden von etwa 500,- EUR, am Daimler. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Groß-Gerau, Telefon: 06152-1750.

Mörfelden-Walldorf: 48-Jähriger legt Zivilstreife gefälschte Dokumente vor

Einen 48 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Montagabend (26.07.) auf einem Parkplatz an der A 5.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass es sich bei der von ihm überreichten Aufenthaltsgenehmigung und seinem georgischen Führerschein um Totalfälschungen handelte. Die Dokumente wurden von der Polizei beschlagnahmt. Der 48-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Wie sich anschließend herausstellte, lag für sein Fahrzeug zudem keine Versicherung vor. Bei der Durchsuchung des Autos entdeckten die Polizisten neben anderem Werkzeug eine Brechstange sowie einen Rohrschneider, wie er von Kriminellen speziell für Katalysatordiebstaähle genutzt wird.

Die Ermittlungen, ob dem Mann neben dem Verdacht der Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet noch weitere Straftaten zuzurechnen sind, dauern an.

Odenwaldkreis

Reichelsheim: Rauschgiftfahnder durchsuchen Wohnung

Ein bereits wegen Drogendelikten polizeibekannter Mann ist abermals wegen Rauschgift in den Fokus der Polizei geraten. Der 20-Jährige steht unter Verdacht mit der Droge Cannabis zu handeln.

Bei der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung am Dienstagmorgen (27.07.) wurde der Verdacht bestätigt. Gemeinsam mit einem Rauschgiftspürhund des Polizeipräsidiums Südhessen haben die Odenwälder Ermittler des Kommissariats 34 knapp zwanzig Gramm Marihuana und drogentypische Gegenstände, wie Verpackungsmaterial aufgefunden. Zudem wurden über 300 Euro Bargeld sichergestellt. Welche Strafe auf den 20-Jährigen diesmal zukommen wird, wird sich nach Abschluss des Strafverfahrens zeigen.