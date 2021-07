Karlsruhe-Nordweststadt – Sattelzugfahrer fährt großes Schild um und flüchtet – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Das Polizeirevier Karlsruhe-West sucht nach einer

Verkehrsunfallflucht am Dienstag zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr in der

Daimlerstraße am dortigen Parkplatz eines Kinderspielzentrums nach Zeugen.

Der Fahrer eines Sattelzuges mit blauer Plane am Auflieger fuhr an der

Parkplatzausfahrt der Spielstätte nach links in die Daimlerstraße ein. Dabei

scherte sein Heck aus und riss ein mehrere Meter hohes Schild aus seiner

Verankerung.

Ein noch unbekannter Autofahrer beobachtete dies und machte den LKW-Fahrer noch

hupend auf das Missgeschick aufmerksam. Dennoch setzte der Verursacher seine

Fahrt fort.

Insbesondere der gesuchte Pkw-Fahrer, aber auch weitere Zeugen werden gebeten,

sich unter 0721 666-3611 beim Polizeirevier Karlsruhe-West zu melden.

Bruchsal – Polizeirevier Bruchsal ermittelt Graffiti-Sprayer und klärt Tatserie

Bruchsal (ots) – Bereits seit vergangenem Jahr ist in Bruchsal ein

besorgniserregender Zuwachs von Graffiti-Farbschmierereien zu verzeichnen.

Entsprechend der verwendeten Kürzel, sogenannten Tags, die beispielsweise an

Gebäuden, Schildern, Stromkästen mittels Spraydosen und Permanent-Marker

angebracht werden, könnten die Farbschmierereien unterschiedlichen

Tätergruppierungen zuzuordnen sein.

Aktuell gelang es dem Polizeirevier Bruchsal, zwei junge Männer im Alter von 19

und 20 Jahren aus Bruchsal zu ermitteln, die seit diesem Frühjahr insbesondere

Baudenkmäler des Bruchsaler Schlosses, am Belvedère, am Schönborngymnasium und

in der alten Feuerwehrschule mit Farbschmierereien verunstalteten. Ebenso zeigt

sich, dass das Duo für insgesamt weit über 200 Graffitis flächendeckend in der

Bruchsaler Stadtmitte, der Obervorstadt, am Weiherberg, in der Südstadt sowie in

Graben-Neudorf verantwortlich sein dürfte.

Der hierbei entstandene Sachschaden ist bei einem hohen fünfstelligen Bereich

anzusiedeln – ein besonders hoher Sachschaden entstand an den Baudenkmälern im

Schlossraum, zumal dort die historische Substanz durch aufwändige Restauration

wieder hergestellt werden musste. Allein die Entfernung der Farbschmierereien am

und um das Bruchsaler Schloss schlagen mit einem Schaden von über 30.000 Euro zu

Buche.

Nunmehr tragen die seit Dezember 2020 vom Polizeirevier Bruchsal intensiv

geführten Ermittlungen zur Klärung dieser Serie Früchte. Besonders

arbeitsintensiv stellen sich hier die flächendeckende Dokumentation und

Archivierung der bestehenden und immer wieder neu hinzugekommenen Graffitis für

die ermittelnden Beamten dar. Vielschichtige Auswertungen und das mittlerweile

erlangte Wissen über die „Spielregeln“ innerhalb der Graffiti-Szene sind

Voraussetzung, hinter die richtigen Namen der meist zur Nachtzeit agierenden und

teils vermummten Farbschmierer zu gelangen.

So gelang es bereits zur Jahreswende, einem 17-jährigen Sprayer nach über 100

Farbschmierereien in der Kernstadt Bruchsal und Untergrombach das Handwerk zu

legen. Ein weiterer jugendlicher Farbschmierer aus Bruchsal gelangte zeitgleich

wegen fünf solcher Taten in Untergrombach zur Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Darüber hinaus konnten in diesem Zeitraum zwei Nachwuchssprayer frühzeitig

überführt werden, so dass deren Aktivitäten glücklicherweise im Anfangsstadium

schon gestoppt werden konnten.

Die Ermittlungen der beim Polizeirevier Bruchsal aufgrund der Farbschmierereien

eigens eingerichteten Arbeitsgruppe Graffiti werden indes mit dem Fokus auf

weiterhin agierende Tätergruppierungen mit unverminderter Intension fortgeführt.

Sachdienliche Hinweise bei solchen verdächtigen Wahrnehmungen nimmt das

Polizeirevier Bruchsal unter 07251 7260 entgegen.

Karlsruhe / Malsch / BAB 5 – Stau nach Auffahrunfall im Berufsverkehr

Karlsruhe/Malsch/BAB 5 (ots) – Nach einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen auf

der Bundesautobahn A5 zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Süd und

Rastatt-Nord musste der rechte Fahrstreifen mehrere Stunden gesperrt werden. Es

kam dadurch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer war

gegen 06.30 Uhr auf der Autobahn unterwegs, als er vor einer Baustelle seine

Fahrt verlangsamte. Dies erkannte ein nachfolgender 29-Jähriger in seinem

Scania-Sattelzug offenbar zu spät und kollidierte mit dem Daimler-Benz. Beide

Fahrzeuge verkeilten sich derart, dass sich die aufwendige Bergung über mehrere

Stunden hinzog. Verletzt wurde niemand, der entstandene Gesamtschaden beläuft

sich auf rund 35.000 Euro. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste die

Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt werden. Für die Dauer der

Aufräumarbeiten war der rechte Fahrstreifen bis kurz vor 10 Uhr gesperrt. Der

Verkehr staute sich bis zu einer Länge von rund acht Kilometern auf.

Karlsruhe – Nach TikTok-Aufruf zu „wilder Party“ – Polizei stellt Kosten in Rechnung

Karlsruhe (ots) – Wie bereits berichtet, hatte ein 20-Jähriger über die

Videoplattform TikTok zu einer „wilden Party“ in Karlsruhe aufgerufen. Das

Polizeipräsidium Karlsruhe hat nach ausgiebiger Prüfung nun einen

Gebührenbescheid für den damaligen Polizeieinsatz erlassen. Demnach hat der

„Gastgeber“ jetzt einen Betrag von 1.500 Euro zu bezahlen.

Link zur ursprünglichen Pressemitteilung vom 01.07.2021:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4957549

Rheinstetten – Radfahrer missachtet Rotlicht und kollidiert mit Straßenbahn

Rheinstetten-Forchheim (ots) – Ein 56-jähriger Radfahrer missachtete am Montag

gegen 19.00 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle „Leichtsandstraße“ in Forchheim

offenbar das Rotlicht an dortiger Fußgängerfurt. Die Fahrerin einer in Richtung

Karlsruhe ankommenden Straßenbahn konnte trotz Gefahrensignal und -bremsung

nicht verhindern, dass der Mann in der Folge erfasst und zu Boden geschleudert

wurde.

Der Zweiradfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung

durch ein Rettungsteam zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht

werden. Lebensgefahr bestehe bei ihm wohl nicht.

An Bahn und Rad entstand Schaden von geschätzten 1.000 Euro.

Graben- Neudorf – Brand in Badezimmer – vermutlich technischer Defekt

Karlsruhe (ots) – Ein Brand im Badezimmer eines Hauses Im Johannisgrund in

Graben-Neudorf löste an Montagabend einen Einsatz der Rettungskräfte aus.

Gegen 17.15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil offenbar ein Brand im

Badezimmer im Obergeschoss eines Einfamilienhauses ausgebrochen war. Vermutlich

war der Brand durch eine defekte Beleuchtungseinrichtung im Bereich der

Badewanne ausgebrochen.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Außer dem Badezimmer waren

offenbar keine weiteren Räume durch Brandzehrung in Mitleidenschaft gezogen.

Die Ermittlungen dauern an.

Karlsruhe – Unfall mit drei Leichtverletzten

Karlsruhe (ots) – Drei leichter verletzte Personen waren das Resultat eines

Unfalls auf der Umgehungsstraße der Unteren Hub, ehemalige Bundesstraße 10, am

Montagabend.

Die dortige Ampelanlage war wohl bereits außer Betrieb, als ein 20-jähriger Mann

offenbar den Vorrang eines entgegenkommenden 38-Jährigen missachtete. Es kam zur

Kollision der beiden Autos, wobei beide Fahrer und eine Insassin im Pkw des

38-Jährigen nach derzeitigem Ermittlungsstand leichter verletzt wurden. Alle

wurden in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ubstadt-Weiher -Umgekippter Anhänger verursacht Vollsperrung der Autobahn

Karlsruhe (ots) – Ein ins Schlingern gekommener Anhänger an einem Pkw, bei dem

eine größere Gasflasche unter den Anhänger geriet, verursachte eine Vollsperrung

der Bundesautobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Kronau und der Tank- und

Rastanlage Bruchsal am Montagmorgen. Ein langer Stau war die Folge.

Ein Pkw mit Anhänger einer Baufirma transportierte am Montag, gegen 05.30 Uhr,

einen Kessel mit einer Flüssigkeit und einer Gasflasche auf der A5 in Richtung

Süden. Aufgrund von kleineren Verkehrsbehinderungen muss der Fahrer des

Zugfahrzeugs ausweichen. Dadurch schaukelte sich der vollbeladene Anhänger auf

und kippte schließlich um. Der Kessel lief aus, was Reinigungsarbeiten nach sich

zog. Problematisch war, dass sich im Zuge der Reinigungsarbeiten herausstellte,

dass eine Gasflasche unter dem Anhänger eingeklemmt war. Daher musste zur

gefahrlosen Bergung der Gasflasche die Autobahn voll gesperrt werden, auch zwei

kleinere Parkplätze mussten geräumt werden. Die Sperrung konnte gegen 8.30 Uhr

aufgehoben werden. Die Staulänge betrug bis dahin bereits 9 Kilometer in

Fahrtrichtung Karlsruhe.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.