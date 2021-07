Edingen-Neckarhausen / Sachbeschädigung durch Brandlegung in Grundschule / Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr wurde ein in

der Turnhalle angebrachter freistehender Desinfektionsspender durch eine bislang

unbekannte Person in Brand gesetzt. Hierdurch entsand eine starke

Rauchentwicklung, die in die zu diesem Zeitpunkt leere Turnhalle zog. In der

Schwimmhalle unter der Sporthalle befand sich zu diesem Zeitpunkt eine ca.

20-köpfige Schulklasse, die das Gebäude aber noch vor Eintreffen der

Rettungskräfte unverletzt verlassen konnten. Es entstand minimaler Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel. 06203-93050,

in Verbindung zu setzen.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrskontrollen im Rahmen der Konzeption „Sicher in Sinsheim“

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Das Polizeirevier Sinsheim führte am

Montag, den 26.07.2021, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr, im Rahmen der

Konzeption „Sicher in Sinsheim“ gleich an mehreren Örtlichkeiten im Stadtgebiet

Sinsheim Verkehrskontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durch.

Damit reagierte das Polizeipräsidium Mannheim, unter anderem, auf Meldungen aus

der Sinsheimer Bevölkerung, wonach es vor allem in den Abendstunden immer wieder

zu Ruhestörungen, ausgehend von hochmotorisierten Fahrzeugen im Stadtgebiet,

kommen soll.

Das Polizeirevier Sinsheim führte die Verkehrskontrollen gemeinsam mit weiteren

Kräften des Polizeipräsidiums Mannheim durch. Insgesamt waren an der

Kontrollaktion 22 Polizeibeamte beteiligt, die am Montagabend rund 81 Fahrzeuge

sowie 98 Personen überprüften.

An zwei der stationär eingerichteten Kontrollstellen, unter anderem in der

Neulandstraße/Höhe Firma Gebhardt und auf der L550/ Schwarzwaldstraße

kontrollierten die Einsatzkräfte bis ca. 19:45 Uhr nach ganzheitlichen

Gesichtspunkten Verkehrsteilnehmer und deren Fahrzeuge. Im Anschluss verlegten

die Polizisten ihren Standort in die Dührener Straße/Höhe Stadtwerke. Während

die Verkehrskontrollen dort bis ca. 21:30 Uhr stationär fortgesetzt wurden,

kamen parallel auch mobile Kräfte zum Einsatz. Diese beteiligten sich flexibel

und lageangepasst bis ca. 22:00 Uhr an der Kontrollaktion und hatten vor allem

die Verkehrslage im Stadtgebiet im Blick.

Die Einhaltung der Verkehrsvorschriften stand ebenso im Fokus der Kontrollaktion

wie die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer und die Überprüfung ihrer

Fahrzeugpapiere sowie der Zustand der Fahrzeuge allgemein. Auch das Thema

Kindersicherung stand im Mittelpunkt der Verkehrskontrollen.

So wurde beispielweise einer Familie die Weiterfahrt in ihrem BMW untersagt,

nachdem im Rahmen der Kontrolle festgestellt wurde, dass der 3 Monate alte

Säugling nicht ordnungsgemäß im Fahrzeug gesichert war.

Ein weiterer Autofahrer musste sein Fahrzeug stehen lassen, weil sich der

Verdacht bestätigt hatte, dass er alkoholisiert war. Ein freiwilliger

Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Der Mann wurde zur

Entnahme einer Blutprobe mit auf das Polizeirevier genommen.

Im Rahmen der Kontrollen, konnten insgesamt nachfolgende Verstöße festgestellt werden:

1x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

1x Fahren unter dem Einfluss von Drogen

2x Verdacht der Urkundenfälschung

3x Fahren ohne Fahrerlaubnis

1x Zulassen Fahren ohne Fahrerlaubnis

2x fehlende Kindersicherung

2x mangelnde Kindersicherung

8x Gurt-Verstoß

1x Verstoß Abgabeordnung

1x fehlender Besitznachweis

In 5 weiteren Fällen wurde aufgrund mangelnder

Verkehrssicherheit der Fahrzeuge ein Mängelbericht ausgestellt.

In 3 weiteren Fällen werden Ordnungswidrigkeitsanzeigen, unter

anderem wegen Parken auf dem Gehweg, einer abgelaufenen

Hauptuntersuchung sowie abgefahrenen Reifen gefertigt.

anderem wegen Parken auf dem Gehweg, einer abgelaufenen

Hauptuntersuchung sowie abgefahrenen Reifen gefertigt.

Die Erhöhung der Verkehrssicherheit in Sinsheim ist ein wichtiger Baustein der

Konzeption „Sicher in Sinsheim“, der auch in den kommenden Wochen weiter im

Fokus von Polizei und Stadt stehen wird.

Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen Toilettenanlage – Wer kann Hinweise geben?

Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter

verwüsteten am Wochenende die Toilettenanlage auf der Alla-Hopp-Anlage in der

Straße Am alten Wasserwerk und verursachten so einen Sachschaden in Höhe von

mehreren Hundert Euro.

Am Freitag, in der Zeit von 8 Uhr bis 21 Uhr, beschädigten der oder die

Unbekannten einen Spiegel und verteilten anschließend Toilettenpapier sowie

Abfall in der sanitären Anlage. Einen Tag später, am Samstag, wurden im gleichen

Zeitraum dann mehrere Lampen zerstört sowie eine Toilette mit Hunde-Kotbeutel

verstopft.

Es werden daher dringend Zeugen gesucht, die am Wochenende verdächtige Personen

im Bereich der Anlage gesehen haben.

Die Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 06202 61696 beim Polizeiposten

Ketsch zu melden.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Küchenbrand durch entflammtes Fett verursacht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 29-jährige Frau verursachte am Montag

gegen 11:45 Uhr im Haselnußweg einen Küchenbrand, nachdem sie einen Topf mit

Fett auf dem Herd vergaß.

Die Bewohnerin befand sich mit ihren beiden Kleinkindern in der Wohnung und war

ersten Ermittlungen zufolge durch eines der Kinder abgelenkt worden, sodass sich

das Fett unbemerkt entzündete. Glücklicherweise konnte sich die Frau gemeinsam

mit den Kindern unverletzt aus der Wohnung retten. Der alarmierten Weinheimer

Feuerwehr gelang es schnell den Brand zu löschen und ein Ausbreiten auf weitere

Gebäudeteile zu verhindern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand ein

Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Brandermittler des Polizeireviers Weinheim haben die weiteren Ermittlungen

aufgenommen.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verbotswidrig gewendet und Unfall verursacht.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Verkehrsunfall durch verbotswidriges

Wenden verursachte am Montagmorgen ein 63-jähriger Lastwagenfahrer in Wiesloch.

Der Mann war kurz nach neun Uhr mit seinem Lkw in der Meßplatzstraße von der

Südtangente in Richtung Ringstraße unterwegs. An der Einmündung in Richtung

Schwetzingen verpasste er es, links in Richtung Schwetzinger Straße abzubiegen

und fuhr zunächst geradeaus weiter. Nach der Verkehrsinsel wendete er. Ein

entgegenkommender Lastwagenfahrer hielt an, um dem 63-Jährigen das Wenden zu

ermöglichen. Beim Wendevorgang übersah der 63-jährige Lkw-Fahrer jedoch einen

rechts daneben fahrenden 46-jährigen Mann in seinem Ford und stieß mit diesem

zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford dabei gegen eine Hauswand

gedrückt.

Die beteiligten Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der

Ford des 46-Jährigen wurde jedoch so stark beschädigt, dass er abgeschleppt

werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall untere Alkoholeinfluss – Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unter Alkoholeinfluss verursachte am

Montagabend ein 42-jähriger Autofahrer in Oftersheim einen Verkehrsunfall. Der

41-Jährige war gegen 18 Uhr mit seinem BMW in der Mannheimer Straße, aus

Richtung Heidelberger Straße kommend, unterwegs. In Höhe des Rathauses hielt er

an, um rückwärts einzuparken. Ein nachfolgender 56-jähriger VW-Fahrer stoppte

sein Fahrzeug ebenfalls. Der BMW-Fahrer übersah in der weiteren Folge den hinter

ihm stehenden VW und stieß mit ihm zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe

von rund 2.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch

im Atem des 41-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Ihn

wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Als sein Führerschein in Verwahrung

genommen werden wollte, stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen den

41-Jährigen eine Fahrerlaubnissperre bestand. Bei dem von ihm vorgezeigten

Führerschein handelte es sich um eine Fälschung.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne

Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung ermittelt.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unter Federführung des Polizeireviers

Eberbach führte das Polizeipräsidium Mannheim am Montag, 26.07.2021 zwischen

13.00 Uhr und 20:00 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam „Drogen im

Straßenverkehr“ (KoDiS) auf der B 37 zwischen Eberbach und Hirschhorn eine

Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der Hauptunfallursache

Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durch.

Zur Bekämpfung des Fahrens unter Drogeneinfluss und zur Aufhellung des

offensichtlich bestehenden Dunkelfeldes sowie zur Verbesserung des

Sicherheitsgefühls der Bürger, wurden bei der Kontrolle insgesamt 130 Fahrzeuge

und 149 Personen kontrolliert.

Insgesamt wurden 11 Fahrer, die unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr

teilnahmen, festgestellt. Ihnen wurden an der Kontrollstelle durch einen Arzt

Blutproben entnommen. Elf Autofahrer müssen sich zudem wegen Drogenbesitzes

verantworten. Drei Autofahrer waren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis

unterwegs. Darüber hinaus wurden zwei Verstöße gegen das Waffengesetz sowie ein

Verstoß gegen das Asylverfahrensgesetz festgestellt.

Hinzu kamen mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten, die entsprechend geahndet

wurden.

An der Kontrollstelle waren insgesamt 41 Beamte der Polizeireviere und

Verkehrspolizei sowie das Kompetenzteam des Polizeipräsidiums Mannheim

eingesetzt. Zudem unterstützten 9 Beamte der Polizeistation Waldmichelbach im

Rahmen der Sicherheitskooperation mit dem Land Hessen die Kontrollmaßnahmen.

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamten/-innen

der Streifendienste der Polizeireviere, die Zentralisierung der

Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine

Expertengruppe KoDiS „Drogen im Straßenverkehr“ hat in den letzten Jahren zu

einer deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die

sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an

jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. Die

Schulungen und Kontrollen werden intensiv fortgesetzt.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen!

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag

zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr auf dem Parkplatz der Etten-Leur-Halle in der

Horrenberger Straße im Ortsteil Baiertal. Ein bislang unbekannter Autofahrer

beschädigte, vermutlich beim Ausparken, den VW eines 47-Jährigen Mannes und

flüchtete anschließend in unbekannte Richtung, ohne seiner Feststellungspflicht

nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden

gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090,

zu melden.

Leimen / L600: Vollsperrung nach Verkehrsunfall – Pressemitteilung Nr.2:

Leimen (ots) – Gegen 18.50 Uhr übersah ein 77-jähriger Mercedes Fahrer beim

Einbiegen von der Heltenstraße auf die L600 den Renault einer 22-jährigen und

kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurde der Renault in den Gegenverkehr

abgewiesen, wo er zum Stehen kam. Die Beifahrerin des Mercedes wurde bei dem

Unfall schwer verletzt und musste in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht

werden. An beide PKW entstand ein Totalschaden und diese mussten abgeschleppt

werden. Die Fahrbahn war durch Splitter und Betriebsstoffe verunreinigt und

wurde daher zur Reinigung zwischen 19.10 Uhr und 21.20 Uhr vollständig gesperrt.