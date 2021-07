Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 41, Höhe Monzingen – SIEHE FOTO

Am Montagmorgen gegen 08:22 Uhr kam es auf der Bundesstraße 41 zwischen den Ortslagen Monzingen und Martinstein zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Ford Fiesta die B 41 aus Richtung Bad Sobernheim kommend in Fahrtrichtung Kirn. Kurz hinter der Ortslage Monzingen, in Höhe des dortigen Campingplatzes, kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hiernach versuchte der Unfallverursacher vermutlich gegenzulenken und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit zwei weiteren Fahrzeugen kollidierte. Die 5 Insassen der beiden Fahrzeuge im Gegenverkehr wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher verletzte sich so schwer, dass er wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme, einer gutachterlichen Tätigkeit vor Ort und der Bergung der Fahrzeuge wurde die B 41 auf diesem Teilstück für mind. 3 Stunden voll gesperrt. An den drei verkehrsunfallbeteiligten Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenssumme dürfte sich auf mind. 65 000 Euro belaufen. Ermittlungen zur Unfallursache werden fortgeführt.

Verkehrsunfall

Ramsen

Am 26.07.21, gegen 15:55 h ereignete sich auf der L 396 ein Verkehrsunfall. Ein 16 Jahre alter Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinen Kraftrad von Göllheim kommend, in Richtung Ramsen. Auf Grund überhöhter Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Sturz verletzt sich der Fahrer schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Versuchter Einbruch in Wasgau-Markt

Göllheim

In der Nacht von Freitag, dem 23.07. auf Samstag, dem 24.07.2021 versuchten bis lang unbekannte Täter mittels Gewalt die Eingangstür des Wasgau-Marktes aufzubrechen. Den Tätern gelang es jedoch nicht diese zu öffnen, allerdings entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zu den Tätern machen können oder welche im Bereich des Tatortes auffällige Beobachtungen machen konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter 06352-911 2700 bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Schwerer Verkehrsunfall- Pkw- Fahrer übersieht Motorradfahrer

Gem. Dorsheim- BAB61, AS Dorsheim/ K42

Am Freitag, 23.07.2021 gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 30- jähriger Pkw- Fahrer die Anschlussstelle Dorsheim der BAB 61 aus Richtung Bingen kommend in Fahrtrichtung Koblenz. Er beabsichtigte im Einmündungsbereich zur K42 nach links in Richtung Dorsheim abzubiegen. Gleichzeitig näherte sich aus Richtung Dorsheim kommend ein 38- jähriger Motorradfahrer, welcher die K42 in Fahrtrichtung K41/ Rümmelsheim befuhr. Der Pkw- Fahrer übersieht beim Einbiegen auf die K42 den von links herannahenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Trotz eingeleiteter Vollbremsung stieß das Zweirad frontal in den Pkw. Infolgedessen stürzte der Motorradfahrer zu Boden und verletzte sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Der Abtransport seiner Person erfolgte durch einen Rettungshubschrauber zur Uniklinik nach Mainz. Der Pkw- Fahrer blieb unverletzt. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten musste die Fahrbahn gereinigt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Anschlussstelle Dorsheim in Fahrtrichtung Koblenz für ca. 60 Minuten gesperrt werden.