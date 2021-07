Genug Betrug – Anrufe durch angebliche Microsoft-Mitarbeiter

Mainz – Das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

geben Tipps zum Schutz vor Support-Betrug:

Wieder einmal häufen sich betrügerische Anrufe angeblicher

Microsoft-Mitarbeiter, die behaupten, der PC sei virenverseucht.

Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst

auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast

ausschließlich per E-Mail.

sofort zu beenden und die Telefonnummer bei der Polizei und der

Bundesnetzagentur zu melden.

Die Polizei warnt vor Anrufern, die – häufig in englischer Sprache oder in

gebrochenem Deutsch – mit erfundenen Geschichten an Daten, Informationen und

Geld kommen wollen. Hierbei geben sich die Täter häufig als Mitarbeiter großer

Firmen aus dem IT-Sektor aus.

Überdurchschnittlich oft wird hier eine Zugehörigkeit zum Microsoft-Konzern

angegeben. Die Betrüger weisen ihre Opfer beispielsweise auf einen

vermeintlichen Virenbefall ihres Computers mit Schadsoftware hin. Gegen eine

Zahlung wird schnell Hilfe angeboten – die Täter lassen sich per Software

Fernzugriff auf das System des Opfers geben und spähen Daten wie

Online-Banking-Zugänge und Kreditkarteninformationen aus.

Das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale geben deshalb Tipps, um sich

vor Betrug durch diese Maschen zu schützen:

Das Gespräch mit einem vermeintlichen Support-Mitarbeiter sollte

schnellstmöglich beendet werden. Denken Sie daran, wenn

Unbekannte am Telefon sind: Legen Sie auf! – Das ist keinesfalls

unhöflich.

an.

an. Kommen Sie den Aufforderungen nicht nach, laden Sie keine

Software herunter und geben Sie keine Daten preis.

Wer auf die Handlungsanweisungen des Anrufers eingegangen ist, sollte den

Computer vom Internet und Strom trennen und den Betrugsfall der Polizei melden.

Das geht zum Beispiel bei der Internetwache des jeweiligen Bundeslandes:

https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Zusätzlich bietet Microsoft ein Formular an, um Betrugsversuche zu melden.

Anschließend sollte der betroffene Rechner nach Freigabe der Polizei von einem

Computerspezialisten auf Schadsoftware überprüft werden.

Wer zwar richtig gehandelt hat und nicht auf einen Betrugsversuch hereingefallen

ist, kann die Telefonnummer des Anrufers ebenfalls bei der Polizei melden

(https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/) und zusätzlich bei der

Bundesnetzagentur Bescheid geben, die bei Missbrauch Telefonnummern abschalten

kann. https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/TK/Aerger/start.html

Weitere Informationen rund um das Thema Abzocke durch angebliche

Microsoft-Mitarbeiter finden Sie auf den Internetseiten der Verbraucherzentrale

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/vertraege-reklamation/abzocke/warn

ung-abzocke-durch-angebliche-microsoftmitarbeiter-24641

und der Polizei

https://kriminalpraevention.rlp.de/de/cybersicherheit/beratung/hilfe-falscher-mi

crosoft-mitarbeiter/

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarb

eiter/

Zwischenbilanz der Polizei zur Verbesserung des Verkehrsklimas

Mainz, Worms, Bad Kreuznach – Seit dem ersten April hat die Polizei vor

allem in den Innenstädten von Mainz, Worms und Bad Kreuznach ein besonderes

Augenmerk auf rücksichtsloses und aggressives Verhalten im Straßenverkehr. Ziel

der Kontrollen ist das Miteinander aller Verkehrsteilnehmenden im Straßenverkehr

nachhaltig zu verbessern und so ein angenehmeres Verkehrsklima zu erreichen.

Nach drei Monaten kann die Polizei auf insgesamt 44 fest eingerichtete

Kontrollstellen, 51 mobile Verkehrskontrollen, 46 Pedelec-Streifen und 14

Fußstreifen zurückschauen. Durch 680 eingesetzte Polizeibeamt:innen konnten 1878

Verkehrsteilnehmende kontrolliert werden. Bei diesen mussten 449

Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden. Zusätzlich mussten 745

Verwarnungen wegen minder schweren Ordnungswidrigkeiten ausgesprochen werden.

Mit insgesamt fast 200 Verstößen wurde die falsche Straßenbenutzung im Rahmen

der vielfältigen Kontrollen am Häufigsten registriert. Hierunter versteht man

beispielsweise die Nutzung von Straßen/-teilen deren Benutzung nur für bestimmte

Verkehrsteilnehmende freigegeben ist.

Auch die Ablenkung von Pkw- und Fahrradfahrenden durch die Nutzung mobiler

Endgeräte ist weiterhin ein häufig festgestellter Verstoß.

Ein besonderes Augenmerk wurde zudem auf die generell falsche Straßenbenutzung,

das unberechtigte Befahren von Fußgängerzonen, die Missachtung von Rotlicht

zeigenden Ampeln, das sog. „Posen“ mit Pkw und das falsche Verhalten an

Fußgängerüberwegen gelegt. Die Zahl der hier festgestellten Verstöße bewegt sich

im mittleren bis unteren zweistelligen Bereich.

Die Anzahl der festgestellten Verstöße zeigt, dass noch nicht in allen Bereichen

eine genügende Aufklärung über die damit verbundenen Gefahren für sich selbst

und andere Verkehrsteilnehmende erfolgen konnte. Diese Präventionsarbeit wird

die Polizei in den kommenden Monaten aktiv weiter betreiben.

Manipulationen an Wohnungstüren

Mainz-Gonsenheim – Im Bereich Hartenberg/Münchfeld und im Bereich

Gonsenheim konnten am vergangenen Wochenende Manipulationen an Wohnungstüren

festgestellt werden.

Der Bewohner eines Wohnkomplexes im Bereich Hartenberg/Münchfeld wurde am

Samstagmorgen auf einen durchsichtigen Plastikstreifen an seiner Wohnungstür

aufmerksam. Der Plastikstreifen war zwischen Türdichtung und Tür eingeklemmt.

Der Bewohner verständigte hierauf die Polizei. Von einem Ermittlerteam des

Kriminaldauerdienstes der Mainzer Polizei, konnten zusätzlich insgesamt 12

weitere Plastikstreifen an unterschiedlichen Wohnungstüren sichergestellt

werden. Die Plastikstreifen werden von Einbrechern bei der Vorbereitung ihrer

Taten und der Ausspähung von Wohnungen und Häusern verwendet, um festzustellen

ob Bewohner längere Zeit verreist sind.

In der Nacht zum Sonntag konnten ähnliche Plastikstreifen an Türen im Stadtteil

Gonsenheim festgestellt werden. Hier konnte von Anwohnern auch eine dunkel

gekleidete männliche Person beobachtet werden, die sich auffällig verhielt und

mit einem Elektroroller flüchtete. Die Anwohner wurden von den Ermittlern

sensibilisiert und die Bereiche werden nun verstärkt bestreift.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder selbst

Manipulationen an Wohnungs- oder Haustür feststellt, wird gebeten sich mit der

Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu

setzen.

Bei Fragen rund um das Thema Einbruchsschutz stehen unsere Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter der Zentralen Prävention der Mainzer Polizei unter 06131/65-3390 zur

Verfügung.

https://s.rlp.de/Mu1pU

Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz-Weisenau – Am Freitagabend, den 23.07.2021 etwa zwischen 18:00 Uhr

und 19:20 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet in

Mainz-Weisenau eingebrochen. In dieser kurzen Abwesenheitszeit aller Personen

wurde die Terrassentür aufgehebelt und der oder die unbekannte/n Täter gelangten

hierdurch in das Haus. Nach der Rückkehr der Hauseigentümer konnte festgestellt

werden, dass Schmuckstücke und Designerhandtaschen in einem geschätzt niedrigen

fünfstelligen Wert entwendet wurden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3630 in Verbindung zu

setzen.

Betrüger erlangen einen hohen fünfstelligen Geldbetrag nach Schockanruf

Mainz-Hechtsheim – Eine 63-jährige Frau aus Mainz-Hechtsheim erhielt am

vergangenen Freitag den Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Der

angebliche Polizist erzählte der Dame, dass deren Tochter in einen schweren

Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei, bei dem eine weitere Unfallbeteiligte

tödlich verletzt worden wäre. Nun solle die Tochter als Unfallverursacherin ins

Gefängnis. Gegen eine Kaution in Höhe eines hohen fünfstelligen Geldbetrages

könne allerdings eine sofortige Inhaftierung abgewendet werden. Die 63-Jährige

begab sich daraufhin zu ihrer Bank und hob den geforderten Geldbetrag von ihrem

Konto ab. Im Anschluss fuhr die Geschädigte, wie zuvor telefonisch aufgetragen,

zum Amtsgericht in Mainz, wo sie den Geldbetrag übergeben sollte. Tatsächlich

erschien im Bereich des Amtsgerichts Mainz gegen 11:30 Uhr eine Dame auf der

Straße, die sich der 63-Jährigen als Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft Mainz

vorstellte und den Geldbetrag entgegennahm. Kurze Zeit später stellte die

63-Jährige fest, dass sie einem Betrug aufgesessen war und meldete den

Sachverhalt der Polizei.

Die Täterin, der das Geld am Freitag den 23.07.2021 gegen 11:30 Uhr im Bereich

des Amtsgerichts Mainz übergeben wurde, konnte wie folgt beschrieben werden:

ca. 25- 30 Jahre

ca. 165cm

eher kleineres Gesicht

eher etwas kräftig, jedoch nicht dick

eher etwas dunklerer Hauttyp

Dunkles glattes Haar zu einer Art Dutt zusammengesteckt

Markante Augenbrauen, sehr dick und dunkel, eventuell auch

angemalt oder tätowiert

Grau meliertes Sweatshirt

Schwarze lange Jeans

Dunkle Schuhe

schwarze Umhängetasche/ Damenhandtasche

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Die Polizei Mainz rät dringend:

Lassen Sie sich nicht in Gespräche verwickeln

Beenden Sie bei verdächtigen Anrufen immer zuerst das Gespräch

Wählen sie dann selbstständig den Polizeinotruf 110

Geben Sie niemals Auskunft über Wertsachen

Händigen Sie NIEMALS Bargeld oder Wertsachen an Unbekannte aus

Legen sie auf und rufen Sie die Angehörigen an

Manchmal kommt es anders als man denkt – Haftbefehl vollstreckt

Mainz – Am Sonntag, den 25. Juli 2021, wurde ein herrenloser Rucksack in

der S8 auf der Strecke zwischen dem Hauptbahnhof Frankfurt am Main und dem

Hauptbahnhof Mainz durch Angestellte der Deutschen Bahn aufgefunden und zum

Bundespolizeirevier Mainz verbracht. Die dort eingesetzten Beamten der

Bundespolizei durchsuchten den aufgefundenen Rucksack um die Personalien des

Eigentümers zu ermitteln. Hierbei konnten neben einem Ausweisdokument auch 1,1

Gramm Marihuana festgestellt werden. Eine im Anschluss durchgeführte Überprüfung

der Personalien ergab zwei offene Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Wiesbaden.

Hierbei handelte es sich zum einen um eine Ersatzfreiheitsstrafe von 97 Tagen

oder 970,00 EUR wegen Erschleichen von Leistungen und zum anderen um eine

Ersatzfreiheitsstrafe von 64 Tagen oder 1920,00 EUR wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr in Verbindung mit dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Eine Vollstreckung der Haftbefehle musste nicht lange auf sich warten lassen, da

der 24-jährige Syrer kurze Zeit später auf der Dienststelle erschien, um den

Verlust seines Rucksacks anzuzeigen. Die Beamten eröffneten dem jungen Mann die

beiden Haftbefehle und gaben ihm die Möglichkeit die Geldstrafe zu bezahlen. Da

dieser jedoch nicht im Besitz der erforderlichen Barmittel war, wurde er im

Anschluss in die JVA Rohrbach verbracht.

Uneinsichtige Dränglerin

A 61/Worms-Mörstadt – Völlig uneinsichtig zeigte sich eine 52-jährige

PKW-Fahrerin, die gleich mehrere Zeugen am 25.7.2021 gegen 15 Uhr der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim meldeten. Die Frau war auf der A 61 bei

Worms-Mörstadt auf der Fahrt Richtung Norden aufgefallen, weil sie mehrfach

dicht auf andere PKW aufgefahren war, sehr oft die Fahrspuren wechselte und auch

rechts überholt hatte. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte die Dame mit

ihrem PKW bei Gau-Bickelheim aufnehmen und am Rasthof Hunsrück kontrollieren.

Sie muss nun mit einer Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr rechnen.

Brummi-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Worms – Bei der Kontrolle eines 24-jährigen LKW-Fahrers am 24.7.2021

gegen 23:54 Uhr auf der Rastanlage Wonnegau-Ost an der A 61 bei Worms stellten

Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Drogeneinfluss fest. Ein

Vortest verlief positiv und der 24-Jährige räumte auch ein, Drogen konsumiert zu

haben.

Der Trucker musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 24-Jährige musste eine Sicherheitsleistung

über 300 Euro hinterlegen. Ihm droht nun ein Fahrverbot von mindestens einem

Monat, ein Bußgeld sowie eine Strafanzeige.

Traktor auf der Autobahn gestoppt

A 61/Worms – Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim am 23.07.2021 gegen 15:45 Uhr einen Traktor auf der A 61 in Höhe

Worms. Eine Streifenwagenbesatzung konnte diesen dann auch antreffen, von der

Autobahn geleiten und kontrollieren. Der Traktor hatte lediglich eine Bauart

bedingte Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Der 56-jährige Fahrer des Traktors

hätte somit gar nicht auf die Autobahn auffahren dürfen. Er wurde

gebührenpflichtig verwarnt.

Unfall mit Verletzten infolge herabgefallener Ladung

A63, nach AS Klein-Winternheim – Am 24.07.2021, gegen 11:45 Uhr ereignete

sich auf der A63 Fahrtrichtung Alzey, kurz hinter der Anschlussstelle

Klein-Winternheim ein Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen. Auslöser war

ein Paket mit Styropor, welches der Fahrer eines Renault (55 J. aus dem Kreis

Mainz-Bingen)von seinem Anhänger verloren hatte. Hinter dem auf der linken Spur

liegenden Gegenstand konnten zwei Fahrzeuge (VW Touran und Ford Focus )noch

rechtzeitig anhalten. Das dritte Fahrzeug, ein Mercedes, bremste ebenfalls wurde

aber währenddessen von dem nachfolgenden 4.PKW, einem Audi, gestreift. Der Audi

geriet danach nach links, streifte die Mittelleitplanken und prallte

anschließend gegen den Ford Focus, welcher gegen den davor stehenden VW Touran

geschoben wurde. Im Ford Focus wurden zwei Personen (männlich, 30 J. und

weiblich 28 J. aus dem Raum Mainz-Bingen) verletzt. Die Insassen im Audi

(männlich, 31J., weiblich,28 J., sowie ein Säugling, aus dem Raum Alzey)wurden

ebenfalls verletzt. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in die

umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach jetzigem Stand sind Alle vermutlich nur

leicht verletzt. Drei Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt

werden mussten. Die Feuerwehr Mainz war ebenfalls vor Ort. Sie übernahm zunächst

die Absicherung der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme (ca. 1 Stunde)

waren linker und rechter Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde über den

Seitenstreifen geleitet. Es kam zu Stauungen auf einer Länge von ca. 2

Kilometern. Der Gesamtschaden wird auf ca. 60000,-EUR geschätzt. Der Verlierer

des Styroporpaketes hielt nach dem Vorfall direkt an. Er konnte sich den

Ladungsverlust nicht erklären.

Ein Mann mit Fahrrad und zwei Haftbefehlen am Bahnhof Bingen

Bingen – Am Montag, den 26. Juli 2021, wurden Beamte des

Bundespolizeireviers Bad Kreuznach bei einem Streifengang am Bahnhof Bingen auf

einen 38-jährigen Deutschen mit einem Fahrrad aufmerksam. Bei der

fahndungsmäßigen Abfrage stellten die Beamte gleich zwei Haftbefehle auf die

Person fest. Beide ergingen jeweils von der Staatsanwaltschaft Mainz aufgrund

von Diebstählen mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten und einer

Freiheitsstrafe von fünf Monaten und zwei Wochen, so dass in Summe elf Monaten

und zwei Wochen an Freiheitsstrafe zu verbüßen sind. Ferner wurden die

Bundespolizisten auch hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse des mitgeführten

Fahrrads stutzig. Bei der anschließenden Durchsuchung des Rucksacks des Mannes

wurde ein Seitenschneider und ein durchtrenntes Kabelschloss gefunden. Der

38-jährige Deutsche wurde von den Bundespolizisten verhaftet und anschließend in

die Justizvollzugsanstalt Rohrbach verbracht. Darüber hinaus erwartet ihn eine

Strafanzeige in Bezug auf das Fahrrad wegen Diebstahl in einem besonders

schweren Fall. Das Fahrrad wurde sichergestellt und verbleibt bis zur

Ermittlungen des Eigentümers in polizeilicher Obhut.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen Saarlandstraße 26.07.2021, 20.30 Uhr

Eine 30 jährige konnte als Führerin eines E-Scooters fahrend auf dem Radweg der Saarlandstraße in Fahrtrichtung Innenstadt festgestellt werden. Bei der Nachfahrt wurde durch die in gleicher Richtung fahrende Streifenwagenbesatzung festgestellt, dass kein Versicherungskennzeichen an dem E-Scooter angebracht war, was sich in der nachfolgenden Verkehrskontrolle bestätigte. Die Fahrerin gab an, keine Zeit gehabt zu haben, um den E-Scooter ordnungsgemäß zu versichern.

Roller manipuliert; Fahren ohne Fahrerlaubnis

Aspisheim, Germaniastraße 26.07.2021, 18.10 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurden ein 45-jährige Fahrer und sein mitgeführter Motorroller überprüft. Der Fahrer war lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung; bei dem Motorroller handelte es sich gemäß Betriebserlaubnis um ein Mofa mit einer bauart bedingten Höchstgeschwindigkeit von 25km/h. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Motorroller nicht ordnungsgemäß gedrosselt war. Damit konfrontiert, räumte der Fahrer ein, dass der Motorroller knapp 45km/h schnell sei. Eine Überprüfungsfahrt bestätigt die Entdrosselung, der Motorroller erreichte laut Tacho eine Geschwindigkeit von 49km/h. Die Weiterfahrt wurde untersagt, Kennzeichen und Betriebserlaubnis wurden sichergestellt.

Radfahrer verletzt

Münster-Sarmsheim Rheinstraße 26.07.2021, 17.37 Uhr

Ein 34 jähriger befuhr mit seinem Transporter die Rheinstraße (B48) aus Richtung Bingen kommend in Fahrtrichtung Laubenheim. Zu diesem Zeitpunkt war ein 55 jähriger mit seinem Rad in gleicher Richtung unterwegs. In Höhe Anwesen 143 überholte der Transporter den Radfahrer, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Aufgrund eines entgegenkommenden PKW lenkte der 34 jährige sein Fahrzeug zu früh nach rechts ein, so dass er den zu diesem Zeitpunkt rechts neben ihm fahrenden Radfahrer mit dem Fahrzeugheck touchierte. Der Radfahrer kam zu Fall. Er zog sich durch den Sturz mehrere Schürfwunden im Bereich des Kinns und des linken Knies zu. Zudem besteht der Verdacht einer Schulterfraktur. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Aspisheim, Germaniastraße 26.07.2021, 17.25 Uhr

Während der Sperrung der L414 kam ein Motorroller, Leichtkraftrad, 125ccm, besetzt mit einer Person angefahren. Zirka 50m vor der Sperrstelle wendete der Kradfahrer. Fahrzeug und Fahrer konnten einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Es stellte sich heraus, dass der 47-jährige Fahrer den Motorroller erst kürzlich erworben hatte, allerdings nicht im Besitz einer Führerlaubnis war. Er erklärte, dass er gerade dabei sei alles für einen Führerscheinneuerwerb zu erledigen, am heutigen Tag aber keine andere Möglichkeit sah, als mit diesem Motorroller zur Arbeit zu fahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt; der 47 jährige wurde durch einen Arbeitskollegen mit dem Firmenbus von der Kontrollörtlichkeit abgeholt.

Ladung verloren; Straße gesperrt

Asoisheim, L 414 – 26.07.2021, 16.45 Uhr bis 18.35 Uhr

Der Polizei wurde gegen 16.45 Uhr gemeldet, dass sich der Straßenbelag der L 414 im Bereich Aspisheim, Fahrtrichtung Ober-Hilbersheim, gehoben habe. Die eingesetzte Streifenbesatzung konnte feststellen, dass sich der Fahrbahnbelag nicht angehoben hatte, sondern Erntegut (Raps) auf einer Strecke von etwa 200m verloren wurde. Der verursachende Landwirt war bereits dabei, die Straße zu reinigen und hatte eine Firma mit einem Reinigungsfahrzeug angefordert. Die Straßenmeisterei wurde ebenfalls informiert und unterstützte bei der Reinigung. Für die Zeit der Aufräumarbeiten musste eine Fahrspur der L 414 in Fahrtrichtung Ober-Hilbersheim gesperrt werden.

Verkehrsunfallflucht

Guntersblum, Wormser Straße

Die 21-jährige Fahrzeugführerin aus Dorn-Dürkheim parkte vom Sonntag, 25.07.21, 18:00 Uhr bis Montag, 26.07.21, 18:15 Uhr vor dem Bahnhofsgebäude in Guntersblum. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen Schaden an der Seite fest. Der Verursacher ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken dagegen gestoßen. Anschließend hat der Verursacher die Unfallstelle verlassen ohne sich um den Schaden zu kümmern.. Derr Schaden wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Oppenheim (06133-9330) entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Oppenheim, Im Grohfuß

Der 43-jährige Oppenheim parkt seinen Pkw vom 23.07.21, 23:00 – 24.07.21, 05:00 Uhr in der Straße im Grohfuß am rechten Fahrbahnrand. Der Verursacher streifte vermutlich beim Vorbeifahren die Fahrerseite und verursachte dort einen Schaden in Form von Kratzern. Die Schadenshöhe wird auf ca. 500,-Euro geschätzt. Der Verursacher hat sich nicht weiter um den Schaden gekümmert und ist weiter gefahren. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Oppenheim (Tel: 06133-9330) entgegen.

Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Oppenheim, Sant´Ambrogio-Ring

Die 71-Jährige Hillesheimerin parkt ihr Fahrzeug am Freitag, 23.07.21 vormittags auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes. Als sie gegen 11:45 zu ihrem Fahrzeug kam bemerkte sie einen Schaden vorne links. Vermutlich hat ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Schaden verursacht. Die Schadenshöhe wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Der Verursacher hat sich nicht weiter um den Schaden gekümmert. Hinweise zum möglichen Verursacher nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel. 06133-9330 entgegen.

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Sankt Johann, Kirchplatz 25.07.2021, 12.32 Uhr

Unmittelbar nachdem ein 29 jähriger mit seinem Opel Zafira losgefahren war, vernahm er ein eigenartiges Geräusch und erhielt eine Warnmeldung im Computerdisplay, wonach ein Reifen Luft verloren hatte. Bei der Nachschau entdeckte er einen Gegenstand, der sich in die Lauffläche gedrückt hatte. Als er mit einer Zange den Gegenstand entfernte, stellte er fest, dass es sich um einen Nagel handelte. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Verletzter Radfahrer mit 2,69 Promille

Gemarkung Gensingen, Radweg 25.07.2021, 11.00 Uhr

Ein 33 jähriger Radfahrer befuhr den Radweg in Richtung Grolsheim. Auf der abschüssigen Fahrbahn in Richtung Unterführung zur L 400 verlor der Fahrer, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, die Kontrolle über sein Rad und stieß gegen die Mauer der Unterführung. Bei dem Sturz zog er sich eine Kopfplatzwunde zu. Der 33 jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der Radfahrer unter deutlicher Alkoholeinwirkung stand, ein Alkoholtest wies 2,69 Promille aus, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verfolgungsfahrt

Bingen-Büdesheim

Am 24.07.2021 gegen 13:30 Uhr sollte der Fahrer eines Motorrollers in Bingen-Büdesheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer reagierte hierauf nicht, knickte stattdessen sein hinteres Kennzeichen während der Fahrt um und flüchtete über mehrere Seitengassen, bis er schließlich an der Einmündung Saarlandstraße / Mühlweg bei langsamer Fahrt zu Sturz kam und dann zu Fuß davon rannte. Der offensichtlich unverletzte Fahrer konnte sich zunächst zwischen den dortigen Häusern absetzen. Der ebenfalls unbeschädigte Motorroller wurde sichergestellt. Im Motorroller konnten diverse Indizien aufgefunden werden, die Rückschlüsse auf den polizeilich bekannten 16-jährigen Fahrer zuließen. Dieser räumte die Fahrt im Nachgang ein. Das Motiv begründet sich in der Tatsache der nicht vorhandenen Fahrerlaubnis.

Versuchter Diebstahl von Außenbordmotoren im Nackenheimer Mühlarm

Mainz/Nackenheim

Im Zeitraum vom 19.07.2021, 18:00 Uhr bis 20.07.2021, 18:00 Uhr versuchten unbekannte Täter an drei Sportbooten im Nackenheimer Mühlarm die Außenbordmotoren zu entwenden.

Vermutlich näherten sich die Täter wasserseitig, machten die Boote von der Steganlage los und zogen sie auf den überschwemmten Leinpfad. Hier versuchten sie die Außenborder abzuschrauben, was ihnen jedoch misslang, da diese gegen Wegnahme besonders gesichert waren. Anschließend ließen die Täter die Boote auf dem überschwemmten Leinpfad zurück

Mit Hilfe der Feuerwehr Nackenheim konnten die Sportboote gesichert werden.

Die Wasserschutzpolizeistation Mainz bittet um Ihre Mithilfe. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06131 – 65 8050 oder unter ppelt.wsp.mz@polizei.rlp.de erbeten.