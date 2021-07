Worms – Taxifahrer geprellt

Worms (ots) – Heute Nacht wurden in Worms gleich zwei Taxifahrer um ihren

Fahrpreis geprellt. Zwei Frauen ließen sich gegen 1:00 Uhr von Ludwigshafen nach

Worms fahren. In Worms angekommen, gaben beide plötzlich während der Fahrt an

sich übergeben zu müssen, woraufhin der Fahrer das Taxi stoppte. Die Frauen

sprangen aus dem Fahrzeug und rannten in Richtung Turnerstraße davon. Der Fahrer

blieb auf den Fahrtkosten sitzen. Gegen 3:30 Uhr ließ sich dann ein Fahrgast in

der Innenstadt an mehrere Örtlichkeiten fahren und kam schließlich zum

Entschluss, die Fahrt nicht zahlen zu wollen bzw. zu können. Der Taxifahrer fuhr

mit seinem Fahrgast daraufhin direkt zu Polizeidienststelle, um eine

entsprechende Anzeige aufzugeben. Gegen den 19-Jährigen wird wegen Betrugs

ermittelt.

Person mit Messer im Hauptbahnhof Worms kontrolliert

Worms (ots) – Am Montag, den 26. Juli 2021, wurden Beamte des

Bundespolizeireviers Mainz bei einem Streifengang am Hauptbahnhof Worms auf

einen 32-jährigen Deutschen aufmerksam. Bei der Kontrolle fasste dieser sich

ständig an die Bauchtasche und machte auf die Bundespolizisten einen nervösen

Eindruck. Auf Nachfrage gab er an, ein Einhandmesser stets griffbereit darin zu

haben. Daraufhin wurde das Einhandmesser von den Beamten sichergestellt. Dies

stellt ein Verstoß gegen das Waffengesetz da, den 32-jährigen erwartet jetzt

eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Alzey – CO2-Austritt im Lager eines Einkaufmarktes

Alzey (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es zu einem CO2-Ausstoß im Lager einer ALDI-Filiale in Alzey. Der Einkaufsmarkt wurde sofort geräumt, zwei Mitarbeiterinnen wurden von der Rettung betreut und vorsorglich für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht. Die Berufsfeuerwehr konnte im Lager am Kühlsystem ein Leck feststellen. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Kunden. Das Leck konnte noch am Abend repariert werden, so dass der Markt heute morgen wieder wie gewöhnlich öffnen kann.

Worms – Alkoholisierter Radfahrer streift PKW

Worms (ots) – Gestern Mittag streifte im Wormser Wäldchen ein Radfahrer einen

PKW und verursachte Sachschaden. Der 60-jährige Wormser befuhr gegen 12 Uhr mit

seinem Fahrrad den Friedrichsweg aus Richtung Innenstadt kommend und wollte nach

rechts auf den Parkplatz einer Kleingartenanlage abbiegen. Hierbei streifte er

die Heckstoßstange des PKW einer 58-Jährigen, die gerade im Begriff war, von dem

Parkplatz nach links in Richtung Innenstadt abzubiegen. Bei der Unfallaufnahme

stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 60-Jährigen fest,

woraufhin ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Mit einen Wert von 1,83 Promille

war der Mann fahruntüchtig, weswegen eine Blutprobe entnommen und ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Verkehrsunfall mit 4 Schwerverletzten

Wörrstadt (ots) – Am Sonntag, 25.07.2021 gegen 19.30 Uhr, kam es auf der K 17

zwischen der Einmündung L 401 und Wörrstadt-Rommersheim zu einem schweren

Verkehrsunfall, bei dem alle 4 Insassen eines Pkw schwer verletzt wurden. Ein

22-Jähriger aus dem Kreis Alzey-Worms kam ausgangs einer Rechtskurve mit seinem

Pkw vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der

Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug schleuderte wieder zurück

auf die Fahrbahn und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. 2 Insassen im

Fahrzeugfond wurden eingeklemmt und mussten von Feuerwehr mittels hydraulischen

Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus

Wörrstadt, Rommersheim und Sulzheim. Zur Versorgung der Verletzten waren 3

Rettungshubschrauber, 4 Rettungswagen und mehrere Notärzte im Einsatz.

Sachbeschädigung an der Nibelungenschule – Zeugen gesucht

POL-PDWO: Sachbeschädigung an der Nibelungenschule – Zeugen gesucht

Bild-Infos Download Ein weiterer Medieninhalt

Worms, Nibelungenschule (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurden an der Nibelungenschule in Worms Sachbeschädigungen begangen. So wurde am Sonntagnachmittag festgestellt, dass an einem Treppenaufgang der Schule zwei massive Sandsteinkugeln mutwillig aus ihrer Befestigung gelöst wurden. Eine der beiden Kugeln konnte vor Ort durch die Polizei sichergestellt werden. Die zweite Kugel wurde offensichtlich entwendet. Das Gebäude steht laut der Mitteilerin unter Denkmalschutz. Ein Tatzeitraum ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Worms entgegen.

Unfall mit Personenschaden

Worms (ots) – Der 24-jährige Wormser befährt mit seinem Mercedes die

Donnersbergstraße in Worms in Fahrtrichtung Hochheimer Straße. In Höhe der

Hausnummer 45 beabsichtigt er in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrand

einzuparken. Hierbei touchiert er aufgrund ungenügendem Sicherheitsabstandes den

76-jährigen aus dem Leiningerland mit seinem rechten Außenspiegel. Dieser hatte

seinerseits gerade geparkt und neben seinem PKW gestanden, als er vom Mercedes

erfasst wurde. Der 76-jährige fällt hierbei zu Boden und zieht sich leichte

Verletzungen zu, welche im Klinikum Worms behandelt werden. Der Außenspiegel des

PKW wird zudem beschädigt.

Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Alzey (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 00:50 Uhr ein PKW mit unsicherer Fahrweise auf der Landstraße bei Erbes-Büdesheim auf. Der PKW wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Der Führerschein des Fahrers sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Dem Fahrer wurde im Nachgang eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person – Kollision mit einem Baum

Alzey (ots)

Am Samstagmorgen, dem 24.07.2021 gegen 05:50 Uhr kam es auf der L406 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fahrer fuhr mit seinem PKW auf der L406 von Gau-Odernheim in Richtung Alzey. In einer Linkskurve auf Höhe von Alzey-Schafhausen verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW. Der PKW kam von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum. Der PKW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwerverletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme ca. 2 Stunden vollgesperrt. Ein Rettungshubschrauber kam ebenfalls zum Einsatz. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnten bei dem Fahrer Hinweise auf Alkoholkonsum festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde ihm im Nachgang eine Blutprobe entnommen.

Worms – Dreijähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Worms (ots) – Am Donnerstag, dem 22.07.2021, gegen 12:00 Uhr, befährt ein

dreijähriges Kind mit einem Cityroller in Begleitung seiner Eltern den Gehweg in

der Eisbachstraße in Worms entlang. Nach Angaben der Eltern des Kindes soll ein

Pkw aus einer Hofeinfahrt über den Gehweg herausgefahren sein. Hierbei übersah

der Pkw-Fahrer das Kind und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Fuß des

Kindes von einem Reifen des Pkw überfahren. Daraufhin sind die Eltern mit dem

Kind zwecks ärztlicher Behandlung sofort ins Klinikum gefahren. Aufgrund dessen

fand kein Personalienaustausch zwischen dem Pkw-Fahrer und den Eltern statt. Der

Pkw-Fahrer und das Kennzeichen sind daher unbekannt. Die Polizeiinspektion Worms

bittet darum, dass sich der Fahrer des unfallbeteiligten Fahrzeugs und Zeugen

des Verkehrsunfalls unter der Telefonnummer 06241 / 8520 melden.