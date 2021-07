In mehrere PKW in Neuenhain eingebrochen, Bad Soden-Neuenhain, Sonntag, 25.07.2021 bis Dienstag, 27.07.2021

(fh)Sowohl in der Nacht von Sonntag auf Montag, als auch in der Nacht zum Dienstag wurden drei Fahrzeuge in Bad Soden-Neuenhain aufgebrochen und mehrere Gegenstände aus diesen entwendet. In einem Fall brachen unbekannte Täter einen Audi auf, welcher in der Drei-Linden-Straße parkte und entwendeten einen Laptop sowie eine Geldbörse, samt Inhalt im Wert von etwa 1.000 Euro. In der Nacht zum Dienstag hatten es Diebe auf Lenkräder und Navigationssysteme abgesehen. In der Altenhainer Straße und in der Straße „Am Waldfeld“ wurde jeweils ein BMW aufgebrochen. Den Tätern gelang es dabei zwei Lenkräder sowie ein festverbautes Navigationssystem im Wert von schätzungsweise 7.000 Euro zu stehlen. Insgesamt entstand bei allen drei Taten ein Sachschaden von circa 2.500 Euro. Bei der Tat in der Altenhainer Straße konnten zwei vermeintliche Täter wahrgenommen werden, welche in einer dunklen, dreitürigen Limousine flüchteten. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 20790 entgegen

Radfahrer geht aggressiv gegen Autofahrerin vor, Schwalbach am Taunus, Sachsenhausener Straße, Montag, 26.07.2021, 12:30 Uhr

(fh)Am Montagmittag führte ein Streit im Straßenverkehr dazu, dass eine Autofahrerin von einem Radfahrer verfolgt, beleidigt und verletzt wurde. Eine 53-Jährige Schwalbacherin sei nach eigener Aussage mit dem Fahrradfahrer in Streit geraten, welcher sie daraufhin bis zu ihrer Wohnanschrift in die Sachsenhauser Straße verfolgt habe. Dort angekommen habe der Mann mit der Faust nach ihr geschlagen, sie gekratzt und einen ihrer Finger verbogen. Auch verbal sei der Mann die Autofahrerin angegangen und habe sie beleidigt. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen etwa 30-jährigen Mann mit Vollglatze gehandelt haben. Er habe eine blaue Brille getragen und sei mit einem Fahrrad mit großer Kiste vor dem Lenker unterwegs gewesen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 mit der Polizeistation Eschborn in Verbindung zu setzen.

Fahrzeug gestohlen, Eschborn, Zeppelinstraße, Sonntag, 25.07.2021, 20:00 Uhr bis Montag, 26.07.2021, 18:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagabend wurde von einem öffentlichen Parkplatz im Bereich der Zeppelinstraße in Eschborn ein schwarzer Kia Rio im Wert von 3.000 Euro entwendet. Hinweise zu den Dieben liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 20790 entgegen