Einsatz der Wiesbadener Feuerwehr in Rheinland-Pfalz dauert an

Zurzeit befinden sich immernoch Wiesbadener Einsatzkräfte im Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz.

Das Land Rheinland-Pfalz hat in der vorigen Woche ein weiteres Hilfeersuchen an das Land Hessen gerichtet. Die hessischen Berufsfeuerwehren unterstützen seitdem die 5 gebildeten Einsatzabschnitte mit Führungspersonal. 15 Beamte des höheren und gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes aus Hessen und 15 Beamte aus Niedersachsen sind vor Ort und versuchen gemeinsam mit den rheinlandpfälzer Kameradinnen und Kameraden Strukturen aufzubauen und die zahlreichen Einsatzstellen zu koordinieren.

Durch die Feuerwehr Wiesbaden wurden 3 Führungskräfte entsandt. Parallel sind die Höhenretter weiterhin im Einsatz und stellen gemeinsam mit der Polizeifliegerstaffel Hessen die Luftrettung sicher.

Die durch die Einsatzabschnitte direkt im Schadensgebiet gewonnen Informationen werden an den sogenannten „Meldekopf der Führungsunterstützung“ weitergeleitet und der zentralen Technischen Einsatzleitung (TEL) zur Verfügung gestellt. Die TEL ist an der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung (BABZ) in Ahrweiler stationiert und übernimmt die übergreifende Koordination.

Derzeit sind in den fünf Einsatzabschnitten ungefähr 6500 Einsatzkräfte eingesetzt, wovon 2000 Feuerwehrleute sind. Es kommen Feuerwehreinheiten aus dem gesamten Bundesgebiet zum Einsatz, sowie alle in Deutschland vorhandenen Hilfsorganisationen. Polizei und Bundeswehr sind insgesamt mit 2000 Einsatzkräften vor Ort. Die TEL wird derzeit mit Feuerwehrbeamten und anderen Einsatzkräften aus Bayern, NRW, RLP, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen besetzt. Wie lange der Einsatz für Hessen andauert, soll heute geklärt werden.

Hintergund:

Am 14.07.21 erstreckte sich eine Regenfront von Trier bis Sinzig. Über mehrere Stunden fielen ununterbrochen bis zu 200 Liter pro Quadratmeter. Dies führte dazu dass, in etlichen Kommunen entlang der Ahr der Pegel um ein Vielfaches des Normalstandes anstieg. Bis jetzt, fielen 132 Menschen der Flut (Überschwemmung) zum Opfer. 766 Anwohner wurden verletzt. 169 Menschen werden noch vermisst.

Geldkassette aus Wettbüro entwendet,

Mainz-Kastel, Boelckestraße, Dienstag, 27.07.2021, 03:55 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht verschaffe sich ein Einbrecher in der Boelckestraße

in Kastel gewaltsam Zutritt zu einem Wettbüro und entwendete aus diesem eine

Geldkassette. Die Höhe des Stehlgutes steht noch nicht abschließend fest, der

Unbekannte verursachte jedoch einen Sachschaden von circa 2.500 Euro. Den ersten

Erkenntnissen zufolge erschien der Täter gegen 04:00 Uhr an dem betroffenen

Gewerbeobjekt und begann sofort mit brachialer Gewalt die Glasfüllung der

Eingangstür zu dem Wettbüro zu zerstören. Anschließend betrat er den Innenraum

und entwendete von dort eine Geldkassette. Danach flüchtete er unerkannt vom

Tatort. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Einbruchsversuch scheitert an Alarmanlage, Wiesbaden, Kirchgasse, Dienstag,

27.07.2021, 02:55 Uhr

(he) In der Nacht zum heutigen Dienstag versuchten zwei Täter in ein in der

Kirchgase gelegenes Juweliergeschäft einzudringen, lösten jedoch eine

Alarmanlage aus und flüchteten daraufhin vom Tatort. Gegen 02:55 Uhr versuchten

zwei Täter gewaltsam in das Juwelier- und Uhrengeschäft einzudringen. Hierbei

lösten sie jedoch einen akustischen Alarm aus und flüchteten daraufhin vom

Tatort. Eine aufmerksame Anwohnerin wurde auf das Treiben der Täter aufmerksam

und verständigte den Notruf. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung führte nicht

zur Festnahme der Täter, es wurde jedoch ein schwarzes Herrenfahrrad der Marke

Herkules in Tatortnähe aufgefunden, was augenscheinlich von den Tätern auf ihrer

Flucht genutzt wurde. Zu den Tätern ist nur bekannt, dass einer eine Glatze und

der andere dunkle Haare trug. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

E-Einrad aus PKW entwendet,

Wiesbaden-Dotzheim, Sommerstraße, Sonntag, 25.07.2021, 17:00 Uhr – Montag,

26.07.2021, 08:00 Uhr

(he)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen entwendeten unbekannte Täter aus

einem in der Sommerstraße abgestellten Mercedes mehrere Gegenstände und

verursachten einen Gesamtschaden von fast 2.000 Euro. Der blaue E320 war auf der

Straße abgestellt, als der oder die Täter ein E-Einrad „Ninebot One E+“, einen

Reitmantel sowie zwei Sonnenbrillen aus dem Fahrzeuginnenraum entwendeten. Wie

die Täter in das Fahrzeug gelangten steht noch nicht abschließend fest.

Täterhinweise liegen nicht vor. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen

übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer (0611)

345-2540 zu melden.

Pritschenfahrzeug angegangen,

Wiesbaden-Klarenthal, Carl-von-Ossietzky-Straße, Samstag, 24.07.2021, 20:30 Uhr

Montag, 26.07.2021, 06:05 Uhr

(he) Gestern Morgen stellte der Fahrzeugverantwortliche eines Ford Transit

Pritschenwagens in der Carl-von-Ossietzky-Straße fest, dass Unbekannte die auf

der Ladefläche abgestellte Werkzeugkiste aufgebrochen und daraus Werkzeug und

Gartengeräte im Gesamtwert von fast 4.000 Euro entwendet hatten. Der Klein-Lkw

wurde am Samstag gegen 20:30 Uhr auf der Straße abgestellt. Gestern Morgen wurde

dann die durch das gewaltsame Öffnen beschädigte Metallbox und das Fehlen der

darin gelagerten Maschinen festgestellt. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 5.

Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen

sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Scheibe von PKW eingeschlagen – Einbruch, Wiesbaden, Berliner Straße, Montag,

26.07.2021, 04:00 Uhr – 06:00 Uhr

(he)Innerhalb von zwei Stunden brachen gestern Morgen unbekannte Täter in der

Berliner Straße in einen abgestellten PKW ein und verursachten einen

Gesamtschaden von über 3.500 Euro. Der betroffene Golf stand ab 04:00 Uhr auf

dem Parkplatz eines Sportgeländes. Gegen 06:00 Uhr wurde eine eingeschlagene

Seitenscheibe und in der Folge dann das Fehlen mehrerer im Innenraum

zurückgelassener Gegenstände festgestellt. Unter anderem wurden ein Handy, zwei

Laptops, ein Kopfhörer, eine Geldbörse und ein Schlüsselbund entwendet. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mann entblößt sich und wird festgenommen,

Taunusstein-Hahn, Lessingstraße, Montag, 26.07.2021, 22:00 Uhr

(fh)Gestern Abend führte das schamlose Verhalten eines 25-Jährigen in

Taunusstein-Hahn zu einem größeren Polizeieinsatz und endete in seiner

Festnahme. Gegen 22:00 Uhr kontaktierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in

der Lessingstraße die Polizei und schilderten, dass sich ein augenscheinlich

betrunkener Bewohner mehrfach vor einer 17-Jährigen entblößt habe, indem er

seine Hose herunterzog. Weiterhin soll die Jugendliche mehrfach beleidigt worden

sein. Der Mann konnte bis zum Eintreffen der Polizei durch Anwohner festgehalten

werden. Als die herbeigeeilten Streifen eintrafen, konnte der junge Mann

festgenommen werden. Hierbei bestätigte sich, dass er erheblich unter dem

Einfluss von Alkohol stand. Der 25-Jährige wurde im Anschluss an die

polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen und muss sich nun in

entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Stau nach Unfall auf Bundesstraße, Eltville, Bundesstraße 42, Montag,

26.07.2021, 08:15 Uhr

(fh)Am Montagmorgen führte ein Unfall auf der Bundesstraße 42 bei Eltville zu

einer Verkehrsbeeinträchtigung in Form eines Rückstaus. Gegen 08:15 Uhr

ereignete sich der Unfall auf der B42 in Fahrtrichtung Rüdesheim in Höhe

Eltville-Martinsthal. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 48-jähriger mit

seinem Renault aus ungeklärter Ursache auf den VW Polo einer 23-Jährigen auf,

sodass der Polo daraufhin gegen die linksseitige Schutzplanke stieß. Insgesamt

entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Da der VW infolge des

Unfalls nicht mehr fahrbereit war, musste dieser durch einen Abschleppdienst

geborgen werden. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahmen kam es

zu einem Rückstau.