Enkeltrickbetrüger ergaunern Bargeld von Seniorin: Zeugen in Baunatal gesucht

Baunatal (Landkreis Kassel): Betrüger haben mit der miesen Enkeltrickmasche am gestrigen Montag eine Seniorin aus Baunatal um mehrere Tausend Euro gebracht. Die hilfsbereite Frau übergab das Geld in dem Glauben, ihrer Enkeltochter beim Kauf einer Immobilie zu helfen, an einen Geldabholer. Später stellte sich jedoch durch das Gespräch mit ihren Angehörigen heraus, dass sie einem Betrug zum Opfer gefallen war. Die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise auf den unbekannten Abholer aus der Bevölkerung zu erhalten.

Den ersten Anruf hatte die Seniorin am gestrigen Mittag erhalten. Durch die geschickte Gesprächsführung ließ die Täterin am anderen Ende der Leitung die hochbetagte Frau glauben, sie spreche tatsächlich mit ihrer Enkelin. Die vermeintliche Enkeltochter gab vor, kurzfristig eine größere Summe für einen Immobilienkauf zu benötigen, wobei sie das Geld in der kommenden Woche zurückgeben wolle. Hilfsbereit machte sich die Seniorin daraufhin auf den Weg zur Bank, wo sie den Betrag abholte. Nach ihrer Rückkehr war dann der Unbekannte, der angeblich von der Enkelin geschickt worden war, gegen 13:40 Uhr bei ihr in der Birkenallee, nahe der Neuen Straße, erschienen und hatte vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses das Geld in einem Umschlag in Empfang genommen. Es soll sich um einen ca. 40 Jahre alten und 1,80 Meter großen Mann mit mittelblonden Haaren, rundem Gesicht und vollschlanker Figur gehandelt haben. Er trug eine dunkle Schirmmütze, eine dunkle Jacke und ein braunes T-Shirt. In welche Richtung der Unbekannte nach der Geldübergabe flüchtete, ist nicht bekannt.

Die Ermittler der EG SÄM bitten Zeugen, denen am gestrigen Montag in Altenbauna verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind und die weitere Hinweise zur Geldübergabe geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Unbekannter Täter mit Glatze und Brille bricht in Imbiss ein: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Mitte: In der Nacht zum heutigen Dienstag ist ein bislang unbekannter Täter in einen Imbiss in der Kasseler Innenstadt eingebrochen und hat die gesamte Kasse sowie eine Spendenbox gestohlen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf den Täter geben können.

Wie die heute Morgen von dem Inhaber des Geschäfts zum Tatort in der Werner-Hilpert-Straße, nahe der Erzbergerstraße, gerufenen Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatte der Einbrecher ein Fenster gewaltsam geöffnet und war anschließend eingestiegen. Die Videokamera des Imbisses erfasste den Täter um 2:25 Uhr. Den Aufnahmen zufolge handelt es sich um einen Mann mit Glatze und Brille, der zur Tatzeit eine Jeans, eine braune Jacke und einen Rucksack trug. Etwa zehn Minuten später flüchtete der Einbrecher mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und den Ermittlern des zuständigen Kommissariats 21/22 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Alkoholisierter Rollerfahrer ohne Führerschein flüchtet vor Streife, fährt ungebremst ins Gleisbett und stürzt

Kassel: Ein unter Alkoholeinfluss stehender Rollerfahrer ohne Führerschein ist in der Nacht zum heutigen Dienstag vor einer Polizeistreife geflüchtet, die ihn anhalten und kontrollieren wollte. Als ihm dabei eine weitere Streife entgegenkam und den Weg versperrte, fuhr er ungebremst ins Gleisbett und stürzte. Obwohl er sich hierbei leicht verletzte, setzte der 32-Jährige seine Flucht zu Fuß fort. Nach wenigen Metern Verfolgung konnten die Polizisten ihn allerdings einholen und festnehmen. Den Mann aus Kassel, der sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss, brachte ein Rettungswagen anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus.

Die Streife des Reviers Ost wollte den Roller gegen Mitternacht in der Scharnhorststraße anhalten und eine Verkehrskontrolle durchführen. Sofort gab der Fahrer Gas und flüchtete trotz des ihn mit Blaulicht, Martinshorn und Ansprachen über den Lautsprecher verfolgenden Streifenwagens zunächst in Richtung Unterneustadt. Auch bei der weiteren Flucht des Zweirads über die Hafenbrücke, die Schützenstraße und den Fuldaradweg missachtete der Fahrer sämtliche Anhaltesignale. Nachdem er in die Fuldatalstraße abgebogen war und versuchte, ungebremst über den Gleiskörper in den Gegenverkehr zu fahren, kam es zu dem Sturz. Den beschädigten Roller ließ der 32-Jährige liegen und flüchtete weiter zu Fuß. Nach kurzer Verfolgung nahmen die an der Fahndung beteiligten Streifen des Reviers Ost und der Bereitschaftspolizei den Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab knapp 1 Promille, weshalb ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Wie der 32-Jährige später gegenüber den Polizisten angab, waren die Alkoholisierung und der fehlende Führerschein die Gründe für seine Flucht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.