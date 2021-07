Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Schwalmstadt-Treysa: Falsche Telekommitarbeiter stehlen EC-Karte und heben Bargeld damit ab

Falsche Telekommitarbeiter stehlen EC-Karte Tatzeit: Freitag, 23.07.2021, 14:51 Uhr Mehrere tausend Euro erbeuteten unbekannte Täter mit einer EC-Karte, welche sie zuvor bei einem 91-jährigen Schwalmstädter gestohlen hatten. Am vergangenen Freitag meldeten sich an der Wohnanschrift des Seniors zwei angeblichen Telekom-Mitarbeiter. Der 91-Jährige ließ sie für ein Beratungsgespräch in seine Wohnung. Am Montag, den 26.07.2021 stellte er dann fest, dass aus seinem Geldbeutel seine EC-Karte mit zugehöriger PIN entwendet worden ist. Bei der Überprüfung seines Kontos mit einem Mitarbeiter des Geldinstituts kam dann heraus, dass mit der gestohlenen EC-Karte schon vier Abbuchungen getätigt worden sind. Die angeblichen Telekom-Mitarbeiter müssen die Karte während des Beratungsgesprächs am Freitag entwendet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430

Tipps der Polizei