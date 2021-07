Frankfurt-Bornheim: Räuberischer Diebstahl von Smartphones

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei unbekannte Täter haben am Montagmittag drei

Mobiltelefone aus einem Geschäft in der Berger Straße erbeutet. Dabei wurde eine

Mitarbeiterin des Geschäftes leicht verletzt. Den Tätern gelang die Flucht.

Um kurz nach 12 Uhr betraten zwei junge Männer den Mobilfunk-Shop in der Berger

Straße. Während einer von ihnen an der Eingangstür stehen blieb und diese

offenhielt, begab sich der Zweite zu einer mit Smartphones bestückten Auslage.

Letzterer riss schließlich unvermittelt an mehreren mit Sicherungskabeln

befestigten Mobiltelefonen, von denen er drei der Marke Samsung gewaltsam

erlangen konnte. Ein akustischer Alarm ertönte und machte so die Angestellte auf

die Diebe aufmerksam, welche den Haupttäter am Verlassen des Ladens hindern

wollte und diesen festhielt. Dieser konnte sich jedoch von ihr losreißen und

schlug ihr dabei gegen den Rücken. Die Geschädigte erlitt dadurch leichte

Verletzungen.

Anschließend flüchteten die zwei jungen Männer aus dem Laden und entkamen mit

der Beute in Richtung Heidestraße. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

Personenbeschreibung:

Täter: Männlich, circa 170 – 180 cm groß, dünne Statur, kurze, schwarze Haare

(seitlich kurz rasiert), südeuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet mit buntem

T-Shirt mit Blumenmuster, kurzer Hose, Sneakern. Trug eine schwarze Bauchtasche

und einen weißen Mund-Nasen-Schutz.

Täter: Männlich, circa 170 – 180 cm groß, dünne Statur, kurze, schwarze Haare

(seitlich kurz rasiert), südeuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet mit

schwarz-weißem T-Shirt, kurzer Hose, Sneakern. Trug ebenfalls eine schwarze

Bauchtasche und einen weißen Mund-Nasen-Schutz.



Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern

und /oder den entwendeten Smartphones erbittet das 6. Polizeirevier unter der

Rufnummer 069-755 10600.

Frankfurt-Rödelheim: Zeitung in Wohnheim angezündet

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 49-jähriger Mann hat am gestrigen Montagnachmittag

(26. Juli 2021) mehrere Zeitungen in einem Treppenhaus eines Wohnheimes in

Rödelheim angezündet. Die Polizei nahm den Mann wenig später fest. Personen

wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Durch den entstandenen Rauch bemerkten

Mitarbeiter etwa gegen 14.00 Uhr in dem Wohnheim in der Radilostraße frühzeitig

brennendes Zeitungspapier unterhalb einer Treppe und konnten das Feuer

selbstständig löschen. An einer Wand konnte eine leichte Verrußung festgestellt

werden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Zu dem genannten

Zeitpunkt konnte ein unbekannter Mann beim Verlassen des Hauses beobachtet

werden. Einer alarmierten Streife gelang es in der Folge während der

Fahndungsmaßnahmen den Gesuchten, 49 Jahre alt, anzutreffen. Der Mann äußerte

gegenüber den Polizeibeamten, ein Feuer gelegt zu haben, da ihm „kalt ums Herz“

gewesen sei. Nachdem ihm die Beamten daraufhin die Festnahme eröffneten und ihm

Handfesseln anlegten, erfolgte später seine Überstellung in eine psychiatrische

Einrichtung. Das Brandkommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Heliumballon verursacht Kurzschluss und erhebliche Beeinträchtigungen im S- Bahnverkehr

Frankfurt am Main (ots) – Am 26. Juli 2021 informierten Zeugen die

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main über ein lauten Knall verbunden mit

einer Druckwelle am Haltepunkt Frankfurt-Hauptwache .

Die Ursache für das Knallgeräusch konnten die sofort eingesetzten Beamten

schnell ermitteln. Ein mit Helium gefüllter Ballon geriet gegen 18:10 Uhr in die

Oberleitung und verursachte einen Kurzschluss. Durch diesen wurde die

Oberleitung stark beschädigt. Während der Reparaturarbeiten war der S-

Bahnverkehr erheblich beeinträchtigt.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang auf die hohen Gefahren für

Reisende und den Bahnverkehr hin. Die Bestimmungen der DB AG untersagen aus

Sicherheitsgründen das Mitführen von metallbeschichteten Luftballons im Bereich

der Bahnanlagen. Aufgrund der stromführenden Oberleitungen (15.000 Volt) besteht

Lebensgefahr.

Die Ermittlungen zu dem Verursacher dauern noch an.

Frankfurt-Gutleutviertel: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Montag, den 26. Juli 2021, kam es bei einem

Verkehrsunfall in der Gutleutstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem

Motorrad und einem Pkw, bei dem ein 27 Jahre alter Mann schwer und ein 63 Jahre

alter Mann leicht verletzt wurden. Ein 63-jähriger Mann befuhr gegen 23:10 Uhr

mit seinem Pkw die Gutleutstraße, aus Richtung Hafenstraße kommend, in

Fahrtrichtung Camberger Brücke. Zu diesem Zeitpunkt wollte der 63-Jährige in

Höhe der Heilbronner Straße wenden und scherte nach links aus. Nach derzeitigem

Kenntnisstand kam es folglich zu einem Überholmanöver eines 27-jährigen

Motorradfahrers, der in gleicher Richtung unterwegs war. Dieser prallte mit

seiner Yamaha mit dem wendenden 63-Jährigen und dessen Pkw zusammen und kam zu

Fall. Das Motorrad schlitterte noch in einen geparkten Pkw. Der 27-jährige

Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Fahrer des Pkw wurde

leicht verletzt und erlitt einen Schock. Beide kamen in umliegende

Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden.

Aufgrund der Maßnahmen an der Unfallstelle erfolgte eine mehrstündige

Verkehrsumleitung. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang

dauern an. Ein Unfallsachverständiger wurde eingeschaltet.

Frankfurt/Kalbach-Riedberg: Unfallflucht – Zeugensuche

Frankfurt (ots) – (hol) Am Donnerstag, dem 22. Juli 2021, streifte ein

Autofahrer beim Überholen einen 15-jährigen Radfahrer im Stadtteil

Kalbach-Riedberg, der daraufhin stürzte. Der Autofahrer fuhr anschließend

einfach weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Morgens gegen 08:50 Uhr war der Jugendliche mit seinem Rad auf der Talstraße in

Richtung Kalbach unterwegs. In Höhe der Hausnummer 65 überholte ihn nach eigenen

Angaben ein hellblauer Kleinwagen und streifte ihn dabei mit der rechten

Fahrzeugseite am Hinterrad. Daraufhin stürzte er und verletzte sich an Ellbogen

und Schulter. Der Autofahrer fuhr einfach weiter, ohne seinen Pflichten als

Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Sachdienliche Hinweise nimmt das 14.

Polizeirevier unter 069 / 755-11400 oder jede andere Polizeidienststelle

entgegen.