Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Verkehrsunfall verletztem Fahrradfahrer

Neuhof – Am Dienstag (27.07.), gegen 9:15 Uhr, ereignete sich am Neuhofer Kreisel ein Verkehrsunfall zwischen einer 57-jährigen Skoda-Fahrerin und einem 21-jährigen Radfahrer. Die 57-Jährige übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den bereits darin fahrenden Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer kam. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Dieser konnte jedoch nach ärztlicher Versorgung vor Ort mit Schürfwunden entlassen werden. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von circa 1500 Euro

Polizeiposten Neuhof

HEF

Abbiegeunfall

Schenklengsfeld – Am Montagabend (26.07.), gegen 22:10 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Fahrer eines VW Tiguan aus Schenklengsfeld die L 3172 aus Richtung Eiterfeld kommend in Richtung Hohenroda. Ein 21-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Eiterfeld fuhr zeitgleich in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung L3171/L3172 wollte der 39-Jährige nach links abbiegen und kollidierte hierbei mit dem vorfahrtsberechtigten Eiterfelder. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim – In der Zeit von Freitagabend (23.07.) bis Dienstagmorgen (27.07.) parkte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz einer Tankstelle in der Hauptstraße vermutlich rückwärts aus und beschädigte dabei einen Grundstückszaun. Dieser wurde aus der Betonhalterung gerissen und verbogen. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsmeldungen für den Vogelsbergkreis

Motorradfahrer gestürzt

Schotten – Am Freitag (23.07.), gegen 13:15 Uhr, befuhr eine Gruppe von Bikerinnen und Bikern mit ihren Motorrädern die Bundesstraße von Laubach herkommend in Richtung Schotten. Der 30-jährige Motorradfahrer, welcher die Gruppe mit seiner Yamaha anführte, wollte nach links auf das Grundstück der Gaststätte „Falltorhaus“ einbiegen. Ein 63-jähriger Motorradfahrer, welcher sich mit seiner BMW als drittes Fahrzeug in der Gruppe befand, erkannte dies zu spät und stieß gegen die Ducati eines 24-jährigen Fahrers, welcher sich vor der BMW befand. Durch die Wucht des Aufpralls verlor der 63-jährige die Kontrolle über seine Maschine und stützte. Die BMW rutschte anschließend gegen die Yamaha des 30-jährigen, welcher hierdurch auch stürzte. Bei dem Unfall verletzten sich der 63-jährige und der 30-jährige Motorradfahrer schwer. Beide Personen wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken geflogen. Der 24-jährige Motorradfahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 40.000 Euro.

Mit Alu-Scooter gegen Pkw gefahren

Stockhausen – Am Freitagmittag (23.07), gegen 14:15 Uhr, befuhr ein achtjähriger Junge, auf der Standfläche seines Hot Wheel Alu-Scooter sitzend, die Berggasse in Richtung Müser Straße. An der Kreuzung Hintergasse / Berggasse übersah er den VW Up einer 45-jährigen Pkw-Fahrerin und prallte gegen das Fahrzeug. Bei dem Unfall verletzte sich der Junge schwer. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von circa 1.200 Euro.

Zusammenstoß

Lauterbach – Am Samstag (24.07.), gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A5 die Obergasse und wollte nach links auf die Straße „Cent“ einbiegen. Dabei stieß er mit dem VW Polo einer 35-jährigen Pkw-Fahrerin, welche die Straße „Cent“ befuhr zusammen. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.Verkehrsmeldungen für den Vogelsbergkreis

Mehrere Hydraulikpumpen aus Baggern ausgebaut und entwendet

Bebra – Unbekannte Langfinger bauten in der Zeit von Freitagmittag (23.07.) bis Montagmorgen (26.07.) zwei Hydraulikpumpen aus einem gelben Bagger des Herstellers „Caterpillar“ aus. Die Arbeitsmaschine stand in der Tatzeit auf einer Baustelle im Bereich der B 83. Anschließend entwendeten die Unbekannten das Diebesgut im Wert von rund 3.000 Euro und flüchteten in unbekannte Richtung.

Auch bei einem weiteren Bagger des Herstellers „Case“ entwendeten Unbekannte eine Hydraulikpumpe im Wert von etwa 3.000 Euro. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in einer Feldgemarkung in Blankenheim. Der Diebstahl wurde am Montag (26.07.), gegen 7:30 Uhr festgestellt. Zudem verursachten die Diebe Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro an dem Arbeitsgerät.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Heizöl aus Wohnhaus gestohlen

Wildeck – Zwischen Freitagabend (23.07.) und Montagabend (26.07.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Schützenstraße ein. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume und schnitten einen im Keller befindlichen Öltank auf. Anschließend stahlen die unbekannten Täter rund 200 Liter Heizöl im Wert von circa 1.000 Euro und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Audi RS 6 geklaut

Nüsttal – Ein 47-jähriger Mann stellte am Montagabend (26.07.), gegen 22.30 Uhr, seinen blauen Audi RS 6 vor seiner Garage in der Eisenacher Straße im Ortsteil Morles ab. Am nächsten Morgen, gegen 5.30 Uhr, traute er seinen Augen nicht recht, als das Fahrzeug mit dem Nummernschild „WN-XD 8396“ nicht mehr auf seinem Platz stand. Unbekannte Täter haben den Kombi im Wert von rund 75.000 Euro, der verschlossen durch den Geschädigten abgestellt worden war, geklaut.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Pkw

Eichenzell – Ihren silbernen Mercedes GLE parkte eine 23-Jährige am Sonntag (25.07.), gegen 13 Uhr, in der Fasaneriestraße. Rund 30 Minuten später stellte sie eine Beschädigung an der Fensterscheibe der hinteren rechten Tür fest. Täter hatten vergebens versucht, die Scheibe mit einem unbekannten Werkzeug einzuschlagen. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell – Ein Einfamilienhaus in der Steinstraße in Dirlos war Ziel von unbekannten Tätern. Die Langfinger hebelten zwischen Sonntagnacht (25.07.) und Montagnachmittag (26.07.) die Terrassentür im Keller auf. In den Innenräumen wurden mehrere Zimmer durchsucht und das Haus voraussichtlich auf gleichem Weg wieder verlassen. Ob etwas entwendet wurde und in welchem Wert ist derzeit noch nicht bekannt. Die unbekannten Täter hinterließen Sachschaden von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden mit einstündiger Vollsperrung aufgrund Einsatz Rettungshubschrauber auf der Bundesautobahn BAB 5, Gemarkung Alsfeld (ots)

Am Montag, den 26. Juli 2021 um 18:45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesautobahn 5 zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Anschlussstelle Alsfeld/Ost eine Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden zwischen einem spanischen Sattelzug und einem Pkw mit deutscher Zulassung. Der 56 Jahre alte portugiesische Fahrzeugführer des spanischen Sattelzuges befuhr mit seinem Sattelzug den ersten Fahrstreifen der zweispurigen Bundesautobahn 5 vom Hattenbacher Dreieck kommend in Richtung Frankfurt. In Höhe der Unfallstelle wollte dieser einen vor ihm fahrenden Sattelzug überholen. Dazu scherte er, vermutlich ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, auf den zweiten Fahrstreifen aus.

Ein 46 Jahre alter polnischer Fahrzeugführer befand sich mit seinem Pkw der Marke Opel auf dem zweiten Fahrstreifen und konnte trotz Ausweichmanöver nach rechts ein Auffahren auf den Sattelauflieger nicht verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw-Fahrer in seinem Fahrzeug einklemmt und musste durch die Feuerwehr Alsfeld aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Dazu wurde das Dach des Pkw abgeflext. Der hinzugerufene Notarzt übernahm bereits während der Rettung des Verletzten dessen Erstversorgung. Zum Transport des Verletzten wurde der Rettungshubschrauber verständigt, welcher diesen zur weiteren Versorgung in das Uniklinikum nach Marburg flog.

Der Fahrer des Sattelzuges bemerkte nach eigenen Angaben zwar einen Schlag, ging aber davon aus, dass es sich dabei um einen geplatzten Reifen handelte. Er hielt deshalb kurz hinter der Unfallstelle an, konnte aber keinen defekten Reifen feststellen. Aus diesem Grund setzte er seine Fahrt fort. Bei der anschließenden Weiterfahrt bemerkte er, dass am Fahrzeug ein Defekt vorliegen musste. Aus diesem Grund hielt er ein weiteres Mal an und stellte daraufhin fest, dass sein Auflieger im Heckbereich stark beschädigt war. Er drehte an der nächsten Anschlussstelle, fuhr bei Betriebskilometer 406 auf den dortigen Parkplatz Krachgarten und verständigte über Notruf die Polizei.

Hier wurde er durch eine Streife der Polizeistation Alsfeld angetroffen und sein Fahrzeug in Augenschein genommen. Der Schaden am Auflieger konnte anhand der aufgefundenen Spuren an der Unfallstelle eindeutig dem vorangegangenen Unfall zugeordnet werden.

Nach dem Unfallgeschehen musste die Fahrbahn der Bundesautobahn 5 an der Unfallstelle, aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers, für eine Stunde voll gesperrt werden. Im Anschluss daran war der rechte Fahrstreifen für eine weitere Stunde zur Bergung des Fahrzeuges gesperrt und der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Feuerwehr Alsfeld sowie ein Rettungswagen und Notarzt waren zur Rettung bzw. Versorgung des Verletzten an der Unfallstelle im Einsatz.

Gegen den portugiesischen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Durch den zuständigen Staatsanwalt wurde eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Verfahrens angeordnet.

Der Rückstau hatte in der Spitze eine Länge von 8 km. Die Rettungsgasse war stellenweise desolat.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro.