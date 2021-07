Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 27.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Diebstahl aus Handtasche beobachtet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 26.07.2021 gegen 12:30 Uhr beobachte eine Zeugin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Talstraße in Neustadt, wie zwei Frauen sich an der Handtasche einer Kundin zu schaffen machten. Die Handtasche war an den Einkaufswagen gehängt und die Besitzerin am Fahrzeug beschäftigt. Die 38- und 20-jährigen Frauen waren dabei, ca. 20 Euro aus der Handtasche zu stehlen. Die zwei Frauen wurden überprüft und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Neustadt: Seitenscheibe an Pkw eingeschlagen

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht von 25.07.2021 auf 26.07.2021 wurde an einem Mercedes auf dem Mitfahrerparkplatz an der K9 eine hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten der oder die Täter zunächst, das Schloss der Fahrertür aufzuhebeln. Weil dies scheinbar misslang, schlugen sie die Seitenscheibe ein um in das Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Allerdings war im Fahrzeug selbst nichts, was für einen Diebstahl interessant war. Die Schadenshöhe wird mit ca. 1000 Euro angegeben.

Neustadt: Ladendieb mit Betäubungsmitteln erwischt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 24.07.21, gegen 13.20 Uhr wurde durch den Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes in der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt ein Ladendiebstahl gemeldet. Durch einen 23-jährigen Mann wurden mehrere Kosmetikartikel im Wert von ca. 50 Euro eingesteckt. Hiernach verließ er das Geschäft ohne zu Bezahlen. Durch den Ladendetektiv wurde zudem festgestellt, dass der Mann beim Einstecken der Kosmetikartikel ein kleines Tütchen mit Marihuana verlor. Dieses konnte in der Folge sichergestellt werden.

Da der Beschuldigte ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro erhoben.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen Ladendiebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes verantworten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):