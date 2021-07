Edenkoben: Open Air „Rock am Friedensdenkmal“ auf 2022 verschoben

Edenkoben – Das für den 6. und 7. August geplante und seit September 2019 ausverkaufte Open Air wird auf den 12. und 13. August 2022 verschoben, und dies, obwohl der Veranstalter “Rock am Friedensdenkmal e.V.” ein mit der Kreisverwaltung SÜW und der Verbandsgemeinde Edenkoben abgestimmtes Hygienekonzept erarbeitet hatte. Der Grund dafür ist, dass das genehmigte Hygienekonzept nur bis zu einer Inzidenz von 35 greift, und diese ist nun leider überschritten worden.

Die Bands bleiben die gleichen. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit für das Konzert 2022. Allerdings können die Tickets auch zurückgegeben werden; der Wert der Karte wird erstattet, die Versandkosten und die Vorverkaufsgebühren leider nicht. Die Kartenrückgabe ist begrenzt auf das Jahr 2021, endet also am 31.12.2021. Alle zurückgegebenen Karten gehen dann wieder in den Verkauf.

Die Kartenrückgabe kann erfolgen bei: Brillenfachgeschäft Uehlin, Bahnhofstr. 3, 67480 Edenkoben oder auf dem Postweg an Rock am Friedensdenkmal e.V., Blücherstr. 11a, 67480 Edenkoben. Bitte zu den Karten unbedingt die Kontodaten beilegen, damit der Kartenpreis per Überweisung erstattet werden kann.