Auto auf der B 9 ausgebrannt

Jockgrim (ots) – Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Montag 26.07.2021 um 09.58 Uhr, ein brennendes Auto auf der Bundesstraße 9 Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Kieswerk Rheinzabern und Jockgrim. An der Örtlichkeit konnte ein BMW der 5er-Reihe im Vollbrand festgestellt werden.

Die Insassen konnten zuvor das Fahrzeug, welches vermutlich infolge eines technischen Defektes in Brand geraten war, rechtzeitig verlassen. Die Richtungsfahrbahn Karlsruhe musste für die Dauer der Löscharbeiten der Feuerwehren Neupotz und Jockgrim durch die Straßenmeisterei Kandel für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden.

Der Zeitwert des Fahrzeugs wurde auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Betrunkener Radfahrer begeht Körperverletzung

Wörth am Rhein (ots) – Am Sonntag 25.07.2021 um 23.00 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass im Parkhaus am Bahnhof ein Mann randalieren würde. Am Einsatzort konnte ermittelt werden, dass der 25-jährige Aggressor mit seinem E-Bike im betrunkenen Zustand zum Parkhaus gefahren kam und sich zu einer 5-köpfigen Personengruppe gesellte.

Im Verlauf einer Unterhaltung sei er plötzlich wütend geworden und hätte eine 16-Jährige getreten und an den Haaren gezogen. Aufgrund der Fahrt mit dem E-Bike wurde der 25-Jährige einem Alkohltest unterzogen, der einen Wert von 2,05 Promille ergab. Neben einer Strafanzeige wegen Körperverletzung erwartet ihn nun eine weitere wegen Trunkenheit im Verkehr.

Während der Sachverhaltsaufnahme verhielt sich er sich weiterhin aggressiv, indem er

auf die Anwesenden zuging und sie beschimpfte. Aus diesem Grund musste er zur Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Berg (ots) – Am Sonntag 25.07.2021 um 09.25 Uhr, wurde in Berg in der Bruchbergstraße der 35-jährige Fahrer eines Autos mit französischer Zulassung kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle konnten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann festgestellt werden.

Er räumte den Konsum von Cannabisprodukten ein, woraufhin ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ohne Führerschein und unter Drogen auf B 9 unterwegs

Schwegenheim (ots) – Auf dem Rückweg eines Einsatzes am Samstagmittag 24.07.2021 gegen 14:20 Uhr konnten Beamte der PI Speyer in Höhe Schwegenheim ein Kleinkraftrad auf der B 9 feststellen, welches diese mit 50 km/h befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des 36-jährigen Fahrers aus Philippsburg auf dem Tankhof Schwegenheim, zeigte er Auffälligkeiten die auf den Konsum von Betäubungsmittel hinwiesen.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis. Weiter gab der Beschuldigte an keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ihn erwarten nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Betrunkener Autofahrer

Germersheim (ots) – Samstagnacht 24.07.2021 gegen 02:30 Uhr wurde ein schlangenlinienfahrender und unbeleuchteter PKW in Germersheim gemeldet. Der 28-jährige Fahrer konnte durch die Polizeibeamten kontrolliert werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,84 Promille. Außerdem war der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Fahrt war für den 28-Jährigen beendet und ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Auch Radfahrer müssen nüchtern sein

Rülzheim (ots) – Am Freitagabend 23.07.21 wurde der Polizei eine gestürzte Fahrradfahrerin in Rülzheim gemeldet. Durch die Beamten konnte die 55-jährige Frau im Krankenwagen angetroffen werden. Da ein starker Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 3,35 Promille aufwies.

Die Fahrradfahrerin wurde aufgrund des Verdachts einer Fraktur im Knöchel, zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Selbst bei geringen Werten, kann eine relative Fahruntüchtigkeit eintreten.

Um schwere Unfallfolgen zu vermeiden, sollte man also auch beim Fahrradfahren auf Nüchternheit achten.