Gründung einer Bambinifeuerwehr (Siehe Foto)

Feuerwehr Frankenthal (Pfalz) (ots) – Die Nachwuchsgewinnung und Jugendarbeit der Feuerwehr Frankenthal wird nach den Sommerferien 2021 durch die Gründung einer Kinderfeuerwehr (Bambinifeuerwehr) für die Altersgruppe 6-9 Jahre weiter ausgebaut.

Auch wenn wir uns als Feuerwehr Frankenthal derzeit nicht über Nachwuchsprobleme in der Jugendfeuerwehr beklagen können, so kann eine kontinuierliche Nachwuchsgewinnung nie früh genug beginnen, so Andreas Kölsch, stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur der Feuerwehr Frankenthal. Gerade in den Jahren vor dem derzeitigen Eintrittsalter in die Jugendfeuerwehr finden Kinder, egal ob durch zutun der Eltern oder auch durch eigenes Interesse, bereits Ihr Hobby, welchem sie meist auch treu bleiben.

Die Brandschutzaufklärung/ -erziehung der Feuerwehr Frankenthal startet bereits im Kindergartenalter in den städtischen Kindergärten, doch bislang mussten die Kids mit dem Eintritt in die Jugendfeuerwehr dann noch bis zum Alter von 10 Jahren warten. Diese zeitliche Lücke für die Altersgruppe von 6-9 Jahren wird nun durch die Gründung der Kinderfeuerwehr (Bambinifeuerwehr) geschlossen.

In den Sommerferien wird es zwei Informationsveranstaltungen für interessierte Eltern und ihre Kinder geben, bei denen über die Inhalte, Ablauf und Treffpunkt für die Kinderfeuerwehrstunden informieren wird und auch Fragen gestellt werden können. Weiterhin wird sich das zukünftige Betreuerteam vorstellen.

Diese finden am Samstag den 07.08.2021 und Freitag den 27.08.2021, jeweils um 17 Uhr in Hauptfeuerwache in Frankenthal (Nordring 3, 67227 Frankenthal) statt.

Um für die Infoveranstaltungen besser planen zu können bitte wir um unverbindliche Anmeldung mit Personenanzahl (Erwachsene & Kinder) über unsere E-Mail-Adresse info[a]feuerwehr-frankenthal.de bis eine Woche vor dem jeweiligen Termin.

Für die Kinderfeuerwehr (Bambinifeuerwehr) wurde eigens ein pädagogisches Konzept erarbeitet mit dem Schwerpunkt des spielerischen Erlernens zum richtigen Umgang mit Feuer und dem Thema Feuerwehr allgemein. Aber auch allgemeingesellschaftliche Dinge wie Zusammenhalt, Teamfähigkeit, Hilfsbereitschaft und Freundschaft sollen vermittelt werden.

Dabei soll immer “Spiel und Spaß zur gesamten Zeit das oberste Ziel der Bambini- Feuerwehr sein”, so Christina Deheck-Mussler, die zukünftige Leiterin der Kinderfeuerwehr (Bambinifeuerwehr). Wir hoffen mit der Gründung der Bambinifeuerwehr unsere Nachwuchsarbeit und damit langfristig die Anzahl unserer Einsatzkräfte weiter ausbauen zu können. Wir freuen uns auf den Nachwuchs!

Versuchter Raub

Frankenthal (ots) – Am Samstag 24.07.2021 gegen 20:30 Uhr wurde ein 14-Jähriger Jugendlicher von insgesamt 4 anderen Jugendlichen auf Kleingeld angesprochen. Als der 14-Jährige dies verneinte, wurde dieser von einem der vierköpfigen Gruppe geschlagen.

Anschließend durchsuchte die Gruppe den 14-Jährigen und konnte tatsächlich kein Geld finden. Daraufhin ließen sie von ihm ab und rannten in Richtung Innenstadt davon. Der 14-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Die Jugendlichen waren allesamt ca. 16 Jahre alt schlank und ca. 170cm groß. Hinweise auf die unbekannten Jugendlichen gibt es aktuell nicht.

Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots) – Am 23.07.2021, gegen 17:30 Uhr, wurde durch eine Streife ein Pkw mit auffälliger Fahrweise festgestellt. Der Pkw befuhr die B9 in Fahrtrichtung Frankenthal in Schlangenlinien und mit deutlich verringerter Geschwindigkeit. Der Pkw wurde in Frankenthal schließlich einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Während der Verkehrskontrolle konnte bei dem 41-jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Daraufhin wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab 2,31 Promille. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 41 Jahre alten Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erfasst.

Versuchter Einbruch

Frankenthal (ots) – In der Nacht vom 23.07.2021 auf den 24.07.2021 wurde in der Innenstadt Frankenthals versucht in einen Imbiss einzubrechen. Bislang unbekannte Täter versuchten die Glaselemente der Bestelltheke aufzudrücken. Dies gelang dem Täter nicht.

Durch das Aufschieben entstanden mehrere Risse im Glas und somit ein Schaden in Höhe von etwa 500 €. Am Fenster konnten mehrere Spuren gesichert werden. Aktuell liegen keine Hinweise auf den unbekannten Täter vor. Die Ermittlungen dauern an.

Beschädigtes Fenster

Frankenthal (ots) – In der Nacht vom 23.07.2021 auf den 24.07.2021 wurde an einem Schreibwarenladen in Innenstadt Frankenthals eine Fensterscheibe beschädigt. Bislang unbekannte Täter warfen einen Stein gegen ein Fenster, sodass dieses teilweise zerbrach. Der Schaden dürfte sich auf etwa 200 EUR belaufen.

Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fahrradfahrerin

Frankenthal (ots) – Am 23.07.2021 gegen 15:30 Uhr, ereignete sich in der Erzbergerstraße in Frankenthal ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Fahrerin eines blauen Peugeot touchierte beim Abbiegen die am Fahrbahnrand stehende 40-jährige Fahrradfahrerin aus Frankenthal.

Die Fahrradfahrerin stürzte dadurch und verletzte sich leicht am Handgelenk. Die Fahrerin des blauen Peugeot entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallörtlichkeit. Zeugen konnten den Verkehrsunfall beobachten und das Kennzeichen des blauen Peugeot ablesen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

Frankenthal (ots) – Zwischen dem Abend des 20.07.2021 und dem Morgen des 22.07.2021 wurde im Foltzring in Frankenthal ein Pkw durch unbekannte Täter mit Steinen beworfen. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 700EUR an dem Pkw.

Taschendiebstahl

Frankenthal (ots) – Am 23.07.2021, gegen 10:30 Uhr, kaufte die 60-jährige Geschädigte im Kaufland in Frankenthal ein. Als sie ihren Einkauf beendet hatte, stellte sie fest, dass sich ihr Geldbeutel nicht mehr in ihrer Tasche befand. Es ist davon auszugehen, dass der Geldbeutel während des Einkaufs aus der Tasche der Geschädigten entwendet wurde. Immer wieder werden Menschen Opfer von Diebstählen und Betrügereien.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.