Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Fahrwassertonne verklemmt sich im Ruderblatt eines Binneschiffes und verhindert die Weiterfahrt.

Mühlheim/Main (ots) – Bei der Einfahrt in die Schleuse Mühlheim ist der

Schiffsführer eines leicht beladenen Gütermotorschiffes (GMS) gegen 07.45 Uhr

durch Sonnenblendung an der falschen Seite der roten Fahrwassertonne

(rechtsmainisch) vorbeigefahren und zu weit mit seinem Heck herumgekommen. Dabei

rammte das Schiff die Tonne mit seiner Steuerborseite.

Unglücklicherwiese verklemmte sich die Tonne, samt Kette und Verankerung in

seinem steuerborseitigen Ruderblatt. Durch den Arbeitskran des Wasser- und

Schifffahrtsamtes (WSA) Hanau konnte die Tonne mit einigen Dellen aus dem Ruder

entfernt werden. An der Ruderanlage wurde anschließend kein Schaden festgestellt

werden.

Das Streifenboot der Wasserschutzpolizei Frankfurt sicherte die Unfallstelle ab,

bis ,nach erfolgter mechanischer Überprüfung von der Steuerbordschraube und

-ruderblatt, das GMS um 10:25 Uhr seine Fahrt nach Linz (A) fortsetzen durfte.

Das Arbeitsboot des WSA konnte zeitnah eine neue rote Fahrwasserbegrenzungstonne

im Unterwasser der Schleuse Mühlheim setzen. Eine Behinderung der durchgehenden

Schifffahrt war nicht gegeben. Da es sich um einen äußerst geringfügigen Verstoß

handelt, wurde von einer Ahndung abgesehen.

Schussgeräusche in der Innenstadt – Hanau

(neu) Für einige Aufregung hat Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, in der Hanauer Innenstadt die Meldung von Zeugen gesorgt, dass im Bereich Steinheimer Tor mehrere Schüsse zu hören gewesen seien.

Die Polizei war umgehend mit zahlreichen Streifen vor Ort und sicherte den Bereich. Am Parkhaus des Kinopolis wurde die Hülse einer Platzpatrone gefunden. Zudem ergaben sich Hinweise auf zwei männliche Personen, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten. Zumindest eine der Person ist der Polizei namentlich bekannt.

Die Hintergründe sind allerdings noch völlig unklar; hierzu laufen nun entsprechende Ermittlungen.

Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor.

Wer fuhr den weißen Smart gegen die Straßenlaterne – Offenbach am Main

(as) Noch unklar ist der Polizei, wer einen weißen Smart gegen eine Straßenlaterne gelenkt hat. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Beamten davon aus, dass der Smart den Lämmerspieler Weg in Richtung S-Bahnhof befuhr und dann beim Linksabbiegen in die Siemensstraße aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort frontal mit einer Straßenlaterne kollidierte. Als die Streife vor Ort eintraf, war der Fahrzeugführer verschwunden. Eine 30-jährige Frau aus Rodgau gab sich den Beamten während der Unfallaufnahme als mutmaßliche Fahrzeugführerin zu erkennen. An ihrer Fahrereigenschaft zweifeln die Ordnungshüter allerdings derzeit. Es entstand ein Sachschaden an der Laterne und an dem Auto in Höhe von etwa 8.500 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Vermisste ist wieder da – Schlüchtern

(fg) Die am Freitag vermisst gemeldete 15-Jährige aus Schlüchtern ist bereits am Freitagnachmittag nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung der Vermisstenfahndung wieder wohlbehalten zurückgekehrt.

Fahndungsrücknahme: 81-jähriger Mann gerettet – Nidderau / Ostheim

(kk) Der seit Freitagnachmittag vermisste 81-jährige Mann aus Nidderau-Ostheim konnte am Sonntag gefunden und gerettet werden. Der zuvor durch diverse Rettungskräfte gesuchte Senior befand sich in einer hilflosen Lage und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.

Bereich Offenbach

Wenn Hunger teuer werden kann – Offenbach

Mit einem Wert von 0,99 Promille in der Atemluft hat das 2. Polizeirevier am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:45 Uhr, einen 27 Jahre alten Opel-Astra-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der zuvor einen Unfall verursacht hatte. Offensichtlich durch Hunger getrieben nutzte der Offenbacher den Drive-In einer Fastfood-Kette in der Strahlenbergerstraße und fuhr dort einem am Bestellschalter stehenden Fahrzeug auf. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Sachschaden an beiden Pkw wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Der Offenbacher musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Unfall unter Alkoholeinfluss – Mühlheim am Main

Jede Menge Ärger hat sich ein 24-jähriger Frankfurter eingebrockt, der am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:35 Uhr, auf der Dietesheimer Straße (100er Hausnummern) mit seinem Toyota nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einen geparkten Citroen krachte. Zunächst verließ der Verursacher den Unfallort, kehrte aber kurze Zeit später entgegen der Fahrtrichtung fahrend zur Unfallstelle zurück. Die alarmierte Streife der Polizei Mühlheim stellte einen Wert von 1,79 Promille in der Atemluft des Frankfurters fest. Nach angeordneter Blutentnahme wurde der Führerschein des 24-jährigen sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6000 Euro.