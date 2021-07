Erneut Exhibitionist im Kurpark unterwegs

Bad Zwesten (ots) – 23.07.2021, 17:15 Uhr bis 17:30 Uhr – Am Freitagnachmittag zeigte sich ein unbekannter Exhibitionist im Bad Zwestener Kurpark zwei Frauen. Der Unbekannte befand sich auf einer Bank im Bereich des Rosengartens und manipulierte an seinem Geschlechtsteil.

Hierbei wurde er von zwei Frauen im Alter von 61 und 37 Jahren bemerkt, als diese unabhängig voneinander den Unbekannten passierten.

Von dem unbekannten Exhibitionisten liegt folgende Beschreibung vor: Er ist männlich und ca. 40 Jahre alt. Zur Tatzeit war er mit einem braun/ grauen T-Shirt und einem grauen Hut bekleidet.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Versuchte schwere Brandstiftung und Sachbeschädigung an Schule

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 23.07.2021, 14:00 Uhr bis 26.07.2021, 07:30 Uhr – Am vergangenen Wochenende versuchten unbekannte Täter an der Schule “Am Schenkeborn” ein Fenster in Brand zu setzen. Die Täter versuchten offensichtlich mit Zündhölzern die Umrandung eines Fensters im Innenhof zu entzünden.

Die gelang ihnen jedoch nicht, das Fenster wurde jedoch beschädigt. Zudem besprühten vermutlich die gleichen Täter die Aussenfassade mit schwarzer Farbe.

Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Pkw aufgebrochen – Täter stehlen Geldbörse aus Rucksack

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 24.07.2021, 23:00 Uhr bis 25.07.2021, 06:04 Uhr – Einen Rucksack mit Inhalt stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag aus einem geparkten roten Renault im Leistweg. Die Täter schlugen eine Scheibe auf der Fahrerseite des Pkw ein und entwendeten anschließend einen Rucksack, welcher auf der Rückbank des Pkw lag.

Aus dem Rucksack stahlen die Täter die enthaltene Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Den Rucksack warfen die Täter in der Nähe weg. Der angerichtete Sachschaden beträgt 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Unbekannte Täter stehlen Power-Bank und Stromerzeuger aus Wochenendhaus

Guxhagen-Wollrode (ots) – 22.07.2021, 23:00 Uhr bis 23.07.2021, 23:00 Uhr – Einen Stromerzeuger und eine Power-Bank erbeuteten unbekannte Einbrecher bei dem Einbruch in ein Wochenendhaus in der Verlängerung der Straße “Zum Sportplatz”. Die Täter brachen die verschlossene Eingangstür auf und betraten anschließend das Haus.

Sie durchsuchten den Innenraum und stahlen eine hellblaue Power-Bank. Weiterhin brachen sie die Tür einer Abstellkammer auf und stahlen dort einen Stromerzeuger Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Aufbruch einer Gartenhütte

Edermünde-Besse (ots) – 23.07.2021, 22:15 Uhr bis 24.07.2021, 14:15 Uhr – In eine Gartenhütte oberhalb des Mehrgenerationensportplatzes brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag ein und stahlen Werkzeuge. Die Täter brachen zuerst das Gartentor auf und begaben sich anschließend zur Hütte.

Hier brachen sie die Eingangstür auf und gelangten in den Innenraum. Sie entwendete einen Alu-Koffer inklusive Werkzeug, eine Spaltaxt, zwei weitere Äxte, ein Bosch Schleifgerät inklusive eines zweiten Akkus sowie zwei 5-Liter-Benzinkanister.

Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

