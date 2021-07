34-Jährige von Unbekannten niedergeschlagen – Augenzeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Sonntag (25.7.) gegen 16 Uhr wurde die Rettungsleitstelle aufgrund einer im Steinerweg gestürzten Frau zu Hilfe gerufen. Nach Eintreffen der Beamten stellte sich im Rahmen der ersten Ermittlungen heraus, dass die 34-jährige Frau aus Darmstadt mutmaßlich von noch unbekannten Tätern geschlagen und infolgedessen zu Boden gestürzt war. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Hintergrund der Tat ist bislang noch unklar. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten des Kommissariats 42 in Pfungstadt Augenzeugen des Geschehens. Unter der Rufnummer 06157/95090 sind die Ermittler für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Motorhaube gestohlen – Wer hat die Täter beobachten können?

Darmstadt (ots) – Der ungewöhnliche Diebstahl einer Motorhaube, geschehen am Freitag (23.7.), beschäftigt derzeit die Ermittler des Kommissariats 43 in Darmstadt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter zwischen 16 Uhr und 19.15 Uhr die Fronthaube eines grauen Mercedes, der zum Tatzeitpunkt in der Heinrich-Fuhr-Straße parkte. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert.

Möglicherweise konnten die Kriminellen bei ihrem Vorgehen beziehungsweise dem Abtransport der Beute beobachtet werden? Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des auffälligen Diebesguts zu erreichen.

Springreitsättel und Reithelm erbeutet

Darmstadt (ots) – Vier Springreitsättel und einen Reithelm im Wert von mehreren Tausend Euro haben Einbrecher am Samstag (24.7.) auf dem Gelände eines Reitvereins in der Kranichsteiner Straße erbeutet. Zwischen 0.30 Uhr und 6 Uhr brachen die Täter in die Pferdeboxen des Reiterhofes ein und ließen die wertvollen Reitutensilien mitgehen.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Austritt von Schwefeldioxid ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots) – Der Austritt von Schwefeldioxid in einem Raum des Müllheizkraftwerkes in der Otto-Röhm-Straße hat heute (26.7.) gegen 12 Uhr die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Polizei auf den Plan gerufen. Aus noch nicht bekannten Gründen war dort Schwefeldioxid ausgetreten und hatte Atemnot bei sechs Mitarbeitern hervorgerufen.

Alle sechs wurden umgehend vor Ort ärztlich versorgt. Vier von ihnen kamen vorsorglich zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Austritt kommen konnte, ist nun Gegenstand der weiteren Untersuchungen, in die das ZK 20 von der Darmstädter Polizei involviert sind. Zudem wurde das Amt für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt informiert.

Schlösser aufgebrochen und Lagerräume nach Beute durchsucht

Darmstadt (ots) – Auf zwei Lagerräume im Olbrichweg hatten es Täter in der Zeit zwischen Donnerstag (22.7.) und Samstag (24.7.) abgesehen. Die Unbekannten brachen die Schlösser zu den Räumen auf und suchten im Inneren nach Beute. Ob sie fündig wurden ist bislang noch unklar.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise, die Aufschluss über die Kriminellen geben unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Dieb lässt Handtasche von Gästen eines Restaurants mitgehen

Darmstadt (ots) – In der Grafenstraße und dort im Bereich der Außengastronomie für marokkanische Speisen hat ein noch unbekannter Täter am Samstag (24.7.) sein Unwesen getrieben und eine über einen Stuhl hängende Damenhandtasche mitgehen lassen. Gegen 16.30 Uhr war der Mann bei seinem kriminellen Handeln bemerkt worden, woraufhin er mit seiner Beute die Flucht ergriff.

Der Täter wurde als etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß beschrieben. Er machte einen insgesamt “ungepflegten Eindruck”, hatte kurze schwarze Haare und war mit einem schwarzen T-Shirt sowie einer kurzen blauen Hose bekleidet. Als auffällig wurde seine “verschmutzte” Wade wahrgenommen.

Alle sachdienlichen Hinweise werden an die Ermittler des K43 in Darmstadt, erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Handtasche aus Wohnung gestohlen

Darmstadt (ots) – Am Freitag (23.7.) in der Zeit zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr hat ein noch unbekannter Täter sich Zugang zu einer Wohnung in der Heinheimer Straße verschafft und eine dort abgelegte Handtasche samt Wertgegenständen entwendet.

Die Polizei in Darmstadt ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen wahrgenommen haben, sich bei den Beamten des Kommissariats 43 unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Fahrrad mit individuellem Code versehen lassen – 1.Polizeirevier lädt zur Fahrradcodierung im August ein

Darmstadt (ots) – Das 1. Polizeirevier in Darmstadt lädt Interessierte am Montag, den 2. August, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zur kostenlosen Fahrradcodierung auf dem Gelände des Reviers in der Bismarckstraße ein.

Da die Termine begehrt und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, bitten die Beamtinnen und Beamten um Voranmeldung. Diese werden ab heute (26.7.) von montags bis freitags unter der Rufnummer 06151/969-41103 in der Zeit von 8-14 Uhr entgegengenommen.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Darmstadt-Dieburg

Beim Verladen der Beute festgenommen – Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Kleingartenanlage in Untersuchungshaft

Münster (ots) – Weil zwei Tatverdächtige im Verdacht stehen, mindestens 25 Parzellen einer Kleingartenanlage in der Nacht zum Samstag (24.7.) in der Krautstraße aufgebrochen und daraus mehrere Gegenstände entwendet zu haben, wurden die beiden Männer, ein 35- und 40-Jähriger, am Sonntag (25.7.) vor einem Haftrichter vorgeführt. Sie hatten keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Gegen 2.30 Uhr bemerkten Zeugen den Einbruch in die Kleingartenanlage und alarmierten umgehend die Polizei. Daraufhin begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellten die Beamtinnen und Beamten bei einem Zugang zu den Kleingärten zwei Tatverdächtige fest, die mehrere Gegenstände, unter anderem Werkzeuge und Elektrogeräte, in einem weißen Sprinter verluden. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, stammten die verladenen Gegenstände aus den zuvor aufgebrochenen Gartenhütten. In diesem Zusammenhang erhärtete sich der Tatverdacht gegen die beiden 35 und 40 Jahre alten Männer, woraufhin sie festgenommen wurden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden die beiden Festgenommenen am Folgetag dem Haftrichter beim Amtsgericht Michelstadt vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft gegen die beiden Tatverdächtigen an. Sie wurden im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Das Kommissariat 41 in Dieburg ist mit den weiteren Ermittlungen und den genauen Umständen betraut.

Schwer verletzter Motorradfahrer bei Auffahrunfall

Münster (ots) – Am Montag (26.07.) ereignete sich auf der B26 bei Altheim ein Unfall zwischen einem Motorrad und einem LKW. Gegen 11:30 Uhr befuhr ein 70-Jähriger Motorradfahrer aus Babenhausen und vor diesem eine 23-Jähriger mit seinem LKW die Bundesstraße 26 in Richtung Aschaffenburg.

Als der LKW-Fahrer beabsichtige in einen Feldweg einzubiegen kam es zur Kollision zwischen den Beiden. Der Motorradfahrer wurde hierbei verletzt. Ersten Meldungen zufolge, wonach der Motorradfahrer unter dem LKW eingeklemmt sei, bestätigten sich glücklicherweise nicht.

Der Motorradfahrer wurde umgehend durch andere Verkehrsteilnehmer erstversorgt. Durch den Unfall musste der Motorradfahrer schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Der LKW-Fahrer erlitt durch den Unfall einen Schock.

Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme- und Rettungsmaßnahmen war die B26 zwischen Münster und Hergershausen für eine Stunde voll gesperrt gewesen. Es kam in diesem Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Neben drei Streifen der Polizeistationen Dieburg und Ober-Ramstadt befanden sich noch zwei Rettungswagen, ein Notarzt, sowie die Feuerwehren Münster und Altheim am Unfallort. Ein im Anflug befindlicher Rettungshubschrauber musste nicht zum Einsatz kommen und konnte seinen Einsatz abbrechen.

Kriminelle erbeuten Werkzeug

Dieburg (ots) – Der Werkzeugschuppen eines Einfamilienhauses in der Kolpingstraße geriet im Tatzeitraum zwischen Montagnachmittag (19.7.) und Samstagmittag (24.7.) in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die ungebetenen Gäste Zutritt zum Grundstück. Aus einem dortigen Werkzeugschuppen gelang es den Kriminellen mehrere Werkzeuge, unter anderem zwei Akkuschrauber der Firma “AEG”, zu entwenden. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 in Verbindung zu setzen.

Gemischtwarenladen im Visier Krimineller Täter lassen Würfeltresor mitgehen

Weiterstadt (ots) – Ein Gemischtwarenladen “Im Dornbusch” geriet in der Nacht zum Samstag (23.-24.7.) in das Visier von Kriminellen. Über die rückwärtig gelegene Notausgangstür gelangten die Täter gewaltsam in das Gebäude. Dort brachen sie eine Bürotür auf und entwendeten einen Würfeltresor mit Bargeld. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehr als 5.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Größe und des Gewichts dürfte der Abtransport der Beute mit einem Fahrzeug erfolgt sein. Das Kommissariat 42 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Die Beamten fragen: Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Zeit zwischen Freitagabend, 20.30 Uhr und Samstagmorgen, 8.45 Uhr im Bereich des Tatortes aufgefallen? Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Groß-Gerau

Imbiss-Einbrecher erbeuten Geld

Rüsselsheim (ots) – Ein Imbiss in der Marktstraße geriet in der Nacht zum Montag (26.07.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen gewaltsam in den Gastronomiebetrieb ein und ließen dort anschließend eine Kasse samt Bargeld mitgehen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten des Kommissariats 41 unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Terrassentür aufgehebelt/Wer hat etwas bemerkt?

Groß-Gerau (ots) – Ein Wohnhaus in der Prager Straße geriet in der Zeit zwischen Samstagabend (24.07.), 18.00 Uhr und Sonntagmorgen (25.07.), 9.15 Uhr, in das Visier von Einbrechern.

Die ungebetenen Besucher hebelten zunächst die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Dort durchsuchten sie mehrere Zimmer und durchwühlten Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Rund 40 Flußkrebse in Landschaftsschutzgebiet gefangen – Anzeige wegen Fischwilderei

Kelsterbach (ots) – Vier Männer im Alter zwischen 23 und 34 Jahren wurden am Sonntagabend (25.07.) von einer Polizeistreife dabei beoabachtet, als sie insgesamt rund 40 Flußkrebse aus dem in einem Landschaftsschutzgebiet liegenden Mönchwaldsee fischten. Dies ist dort, wie auch das Angeln, grundsätzlich verboten.

Die Flußkrebse wurden nach Rücksprache mit dem örtlich zuständigen Forstmitarbeiter von der Polizei anschließend wieder in den See ausgesetzt. Die vier Männer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fischwilderei.

“Ferienspiele”-Container aufgebrochen und geplündert

Rüsselsheim (ots) – Zwei Anhänger, zwei Container sowie ein Bauwagen der Jugendförderung der Stadt Rüsselsheim, die für die Ferienspiele derzeit im Festungsgraben abgestellt sind, gerieten in der Nacht zum Freitag (23.07.) in der Zeit zwischen 2.30 und 7.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten mit zum Teil großer Kraftanstrengung Türen auf und durchwühlten anschließend die Innenräume. Sie entwendeten unter anderem Musikboxen, Bekleidung, Kameras, Tablets, Werkzeuge und Getränke. Teilweise wurden die erbeuteten Gegenstände im gesamten Festungsgraben verteilt. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden etwa 4000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Erneut Sattelzugmaschine gestohlen

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Erneut geriet in der Nacht zum Freitag (23.07.) eine Sattelzugmaschine in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten den “Am Kupferwerk” geparkten Lastwagen der Marke Mercedes mit dem amtlichen Kennzeichen GG-WL 266 gegen 2.30 Uhr auf bislang nicht bekannte Weise. Den Auflieger koppelten die Unbekannten im “Mittelgewann” in Bischofsheim ab und fuhren anschließend mit der Sattelzugmaschine davon.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib der gestohlenen Sattelzugmaschine geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

In den vergangenen Wochen wurden bereits mehrere Sattelzugmaschinen im Bereich der Mainspitze entwendet (wir haben berichtet). Ein am vergangenen Wochenende (17./18.07.) in Bischofsheim gestohlener Sattelzug samt 33 Paletten Erfrischungsgetränken konnte in diesem Zusammenhang im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen am 20. Juli in Polen von der Polizei gestoppt werden. Der 61 Jahre alter aus Litauen stammende Fahrer wurde festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derweil an.

Kreis Bergstraße

Rewe Parkplatz – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Heppenheim (ots) – Am Samstag, den 24.07.2021, zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr ereignete sich auf dem Rewe Parkplatz in Heppenheim ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr den dortigen Parkplatz und beschädigte einen PKW, der im vorderen Parkbereich auf Höhe der Post parkte. Anhand des Schadensbildes wird vermutet, dass der PKW möglicherweise durch das Öffnen der Tür beschädigt worden ist.

Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu setzen.

Polizei misst Geschwindigkeit in der Wormser Straße

Lampertheim (ots) – Aus Lärmschutzgründen wird seit geraumer Zeit die Geschwindigkeit in der Wormser Straße ab 22 Uhr auf 30 km/h begrenzt. Nicht immer wird sich an die Regelung gehalten, weswegen die Polizeistation Lampertheim-Viernheim in unregelmäßigen Abständen Geschwindigkeitskontrollen durchführt.

Bei einer solchen Aktion, in der Nacht zum Montag (25. – 26.07.), wurden im Zeitfenster von 22.55 Uhr und 0.15 Uhr zehn Geschwindigkeitsverstöße bei insgesamt sechzehn Fahrzeugen festgestellt.

Die Spitze führte eine 19 Jahre alte Frau aus Lampertheim an, die sich noch in der Probezeit befindet. Neben einer Führerscheinnachschulung werden ein Monat Fahrverbot, 100 Euro und ein Punkt in Flensburg dazukommen. Die anderen Verstöße konnten mit 25 und 35 Euro verwarnt werden.

Fahrzeugteile aus Cabrio gestohlen – Wer hat im Bachfeld Beobachtungen gemacht?

Lampertheim (ots) – Zwei Kopfstützen, die Heckscheibe, das Windschott und das eingebaute Radio wurden zwischen Sonntagabend (25.07.), 20 Uhr und Montagmorgen (26.07.), 7 Uhr aus einem BMW-Cabrio gestohlen. Der rote Wagen parkte im Bachfeld/ Nähe Pfaffenwiese. Der Gesamtschaden liegt bei mindestens 1.600 Euro.

Wem sind Personen aufgefallen? Der Einbruchsdiebstahl wird von der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim weiterbearbeitet. Zeugenhinweise werden auch telefonisch unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegengenommen.

Diebe schleifen etwa 50 Kilo Gasflasche vom Firmengrundstück

Lampertheim (ots) – Mindestens 50 Kilogramm ist eine Gasflasche schwer, die zwischen Freitagmorgen (23.07.), 3.30 Uhr und Samstagnacht (24.07.), 1.40 Uhr von einem Firmengelände in der Georg-Tyczka-Straße gestohlen wurde.

Die Täter betraten das Außengelände an der Landesstraße 3110 im Industriegebiet, indem sie ein Element des Eisenzaunes aus der Verankerung reißen konnten. Die Flasche wurde bis zur Einstiegsstelle gezogen und in der Folge vermutlich in ein Transportmittel geladen.

Allein der Wert der bis zu 70 Zentimeter großen Gasflasche dürfte nach ersten Erkenntnissen um die 500 Euro liegen. Der Schaden am Zaunelement ist noch nicht erhoben. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler (K 42) in Lampertheim. Telefon: 06206 / 9440-0.

Schwerer Motorradunfall auf der B47 bei Lindenfels

Lindenfels (OT Kolmbach) (ots) – Ein Schwerstverletzter und 10.000 Euro Schaden am Motorrad waren das traurige Ende einer kleinen Motorradtour am Sonntagabend (25.07) auf der B47 bei Lindenfels, kurz vor dem Ortsteil Kolmbach.

Ein 56-jähriger Mörlenbacher kam gegen 18:45 Uhr mit seinem Motorrad aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der dortigen Leitplanke und kam zu Fall. Der Motorradfahrer kam auf Grund seiner schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Bundesstraße war auf Grund der Bergungsarbeiten bis 20:45 Uhr voll gesperrt. Insgesamt waren ein Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug, die freiwillige Feuerwehr Kolmbach, drei Einsatzfahrzeuge der Polizei, sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Odenwaldkreis

Zwei Meter Buchenholz abgebrannt – Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Höchst (ots) – In der Verlängerung der Fichtestraße, an einer Mountainbike- Strecke, hat am Waldrand ein Holzstapel gebrannt. Die alarmierte Feuerwehr aus Höchst konnte den am Sonntagmorgen (25.07) gegen 10.40 Uhr gemeldeten Schwelbrand zügig löschen. Insgesamt wurden durch das Feuer zwei Meter Buchenholz im Wert von etwa 200 Euro beschädigt.

Nach Würdigung der Gesamtumstände hat die Polizei die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Die Brandermittler des Kommissariats 10 in Erbach können auch telefonisch unter der Rufnummer 06062 / 953-0 erreicht werden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen