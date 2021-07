Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Falsche Polizeibeamte kontrollieren Autofahrer auf A 7 und stehlen Geld

BAB 7/Gemarkung Niestetal (ots) – Zwei unbekannte Männer sollen sich am Samstagnachmittag auf der A 7 als Polizisten ausgegeben, einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen und sein Fahrzeug durchsucht haben. Als dem 44-jährigen Mann aus Köln die Kontrolle verdächtig erschien und er die Polizei verständigen wollte, nahmen die Täter Geld aus dem Auto des Opfers. Bevor sie damit flüchten konnten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 44-Jährigen und seinem 15-jährigen Sohn.

Beide erlitten hierbei leichte Verletzungen im Gesicht, die anschließend ambulant durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt wurden. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal ermitteln nun wegen räuberischen Diebstahls sowie Amtsanmaßung und suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die falschen Polizeibeamten geben können.

Der 44-jährige Autofahrer hatte die Polizei gegen 14:40 Uhr zum Parkplatz Herkulesblick an der A 7 in Richtung Süden gerufen. Wie er gegenüber den Autobahnpolizisten angab, habe sich zuvor auf der Autobahn ein dunkler 5er BMW mit deutschen Kennzeichen neben ihn gesetzt und ihm mit einer Polizeikelle, die aus dem Beifahrerfenster gezeigt wurde, Anhaltezeichen gegeben. Er folgte dem Pkw auf den Autobahnparkplatz, wo zwei Männer aus dem BMW ausgestiegen und an sein Fahrzeug herangetreten seien.

Dann hätten sie einen Ausweis vorgezeigt und mitgeteilt, dass dies eine Verkehrskontrolle sei. Als die beiden Unbekannten sein Fahrzeug durchsuchten, hegte der 44-Jährige erhebliche Zweifel und wollte die Polizei anrufen. Als die Täter dies bemerkt hätten, soll einer der Männer in das Auto gegriffen und das darin liegende Geld an sich genommen haben. Daraufhin kam es zu der handfesten Auseinandersetzung. Anschließend flüchteten die vermeintlichen Polizisten mit ihrem Fahrzeug.

Beide Täter, die perfektes Deutsch sprachen, sollen etwa 25 bis 30 Jahre alt und schwarz bekleidet gewesen sein. Zudem trugen sie jeweils eine Maske, Handschuhe und schwarze Sneakers. Der erste Täter war etwa 1,90 Meter groß, schlank und hatte kurze blonde Haare, während der zweite mit kurzen dunklen Haaren und Vollbart kleiner und kräftiger war als sein Komplize.

Die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal bitten Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Hinweise auf Identität der Verstorbenen – Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Ahnatal (ots) – Folgemeldung 3 – Nach dem Brand einer Doppelhaushälfte mit einer tödlich verletzten und zunächst unbekannten Person in der Ahnataler Oberstraße am Donnerstagmorgen erfolgte am heutigen Tag die Obduktion des Leichnams. Wie die Ermittler des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo hierzu berichten, ergaben sich konkrete Anhaltspunkte, dass es sich bei der Verstorbenen um die 60 Jahre alte Bewohnerin des betroffenen Hauses handelt. Letzte Zweifel soll ein DNA-Abgleich ausräumen, dessen Ergebnis noch aussteht.

Die genaue Ursache für das Feuer konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Es haben sich aber bei den bisherigen Ermittlungen und der Obduktion der Verstorbenen keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten des K 11 zur Brandursache dauern an.

Radfahrerin stürzt bei Ausweichmanöver – Zeugen nach Unfall auf Radweg gesucht

Fuldatal (ots) – Bei einem Unfall, der sich am Samstagnachmittag auf einem Radweg zwischen Fuldatal-Wilhelmshausen und Wahnhausen ereignete, stürzte eine 50-jährige Frau von ihrem Fahrrad und zog sich eine Unterarmfraktur zu. Diese hat nun sogar eine Operation zur Folge. Wie die Radfahrerin bei der Polizei angab, hatte sie zuvor ein Rennradfahrer mit wenig Abstand überholt, weshalb sie erschrak, auswich und schließlich auf der Bankette zu Fall kam.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führen die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Sie suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und dem überholenden Rennradfahrer geben können.

Wie die 50-Jährige aus Kassel den Beamten des Polizeireviers Nord schilderte, ereignete sich der Unfall auf dem Radweg an der Fulda gegen 14:15 Uhr in Höhe der Haltestelle “Dicker Kopf”. Sie war zu dieser Zeit gemeinsam mit ihrer 14-jährigen Tochter auf dem Fahrrad aus Wilhelmshausen kommend in Richtung Wahnhausen unterwegs und sei leicht versetzt neben ihrer Tochter gefahren.

Plötzlich kam ihren Angaben zufolge von hinten der Rennradfahrer mit hoher Geschwindigkeit und überholte mit so geringem Abstand, dass sie erschrocken auswich. Der Radfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Kassel fort. Eine genaue Beschreibung des Fahrers oder des Rennrads liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die Hinweise auf den mutmaßlichen Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen