Seniorin 2x von Trickdiebin bestohlen – Hinweise erbeten

Kassel-Fasanenhof und -Wesertor (ots) – Eine Seniorin aus Kassel wurde am Samstag gleich zweimal Opfer eines Diebstahls: Zunächst hatte eine unbekannte Trickdiebin sie in einem Discounter in ein Gespräch verwickelt und unbemerkt ihren Schlüssel sowie ihre Fahrkarte mit der darauf stehenden Adresse gestohlen. Anschließend begab sich offenbar dieselbe Täterin zur Wohnung der betagten Frau und erbeutete mehrere Hundert Euro.

Der Trickdiebstahl in dem Discounter in der Ihringshäuser Straße, Ecke Wielandstraße, hatte sich am Samstagmorgen gegen 11:45 Uhr ereignet. Die unbekannte Täterin hatte die Seniorin in ein freundliches Gespräch verwickelt und im weiteren Verlauf umarmt. Diesen Moment nutzte sie offenbar, um zunächst unbemerkt den Schlüssel und die Fahrkarte aus einer Jackentasche des Opfers zu stehlen. Als die Seniorin den Diebstahl wenig später bemerkte, hatte die Täterin den Discounter bereits verlassen.

Mit dem erbeuteten Schlüssel öffnete vermutlich dieselbe Unbekannte anschließend die Wohnungstür der betagten Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Ihringshäuser Straße, Ecke Eisenschmiede und durchsuchte sämtliche Räume nach Wertsachen. Mit ihrer Beute flüchtete die Täterin in unbekannte Richtung. Als die Seniorin gegen 13:00 Uhr nach Hause kam, entdeckte sie den Einbruch in ihre Wohnung.

Von der Trickdiebin im Discounter liegt folgende Beschreibung vor:

20 bis 25 Jahre alt, ca. 1,55 Meter groß, normale Figur, kurz geschnittene Haare, die blond gefärbt waren, dunkelbraune Augen. Osteuropäisches Erscheinungsbild. Sie trug eine weiße Bluse, eine kurze Hose oder einen Rock und eine kleine weiße Handtasche.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Dreister Fahrraddiebstahl – Täter verfolgt Opfer weiter

Kassel-Mitte (ots) – Eine schnelle Festnahme nach einem gescheiterten dreisten Fahrraddiebstahl gelang Streifen der Kasseler Polizei in der Nacht zum Sonntag. Eine 44-jährige Frau aus Kassel hatte gegen 21:10 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, da ein Mann ihr Fahrrad klauen wollte. Sie habe das Rad an der Haltestelle Stern nur kurz an eine Bank angelehnt und etwas in ihrem Rucksack gesucht, als der ihr unbekannte Mann sich plötzlich das Fahrrad schnappte.

Ihr gelang es, den Täter zu verfolgen und sich das Fahrrad zurückzuholen. Als sie selbst die Flucht antrat, soll der Dieb nach ihr geschlagen und erneut versucht haben, ihr das Fahrrad wegzunehmen. Die 44-Jährige suchte daraufhin Schutz in einem Geschäft, als bereits die von ihr alarmierte Streife eintraf und den sie verfolgenden Mann nach kurzer Flucht festnahm.

Bei diesem handelte es sich um einen 26-Jährigen, der derzeit keine festen Wohnsitz hat. Da der aus Tunesien stammende Tatverdächtige auch über keine gültigen Aufenthaltstitel verfügt, leiteten die Beamten neben der Anzeige wegen des versuchten Diebstahls und des anschließenden Raubversuchs auch ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein. Er musste die Streife für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle begleiten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Alkoholisierter Autofahrer kracht gegen Mauer

Kassel-Rothenditmold (ots) – Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht zum Sonntag in der Wolfhager Straße mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, gegen eine Mauer gekracht und hat diese auf einer Länge von ca. 50 Meter gestreift. Der Fahrer konnte einige Meter weiter von der von Zeugen alarmierten Streife angetroffen und festgenommen werden, weil er dort mit seinem erheblich beschädigten Mercedes liegengeblieben war. Der 30-Jährige aus Kassel muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten. Da er sich zudem gegen die Sicherstellung seiner Fahrzeugschlüssel wehrte, wird gegen ihn auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, hatte sich der Unfall gegen 1 Uhr in der Nacht zum Sonntag ereignet. Den ersten Ermittlungen zum Unfallhergang zufolge war der 30-Jährige mit seiner Mercedes E-Klasse auf der Wolfhager Straße stadtauswärts unterwegs. In der Rechtskurve an der Einmündung zur Mombachstraße kam er nach links von der Straße ab, krachte mit seinem Wagen gegenüber der Hausnummer 102 gegen eine Mauer und streifte diese auf einer Länge von etwa 50 Meter. Dabei fuhr das Auto auch ein Verkehrszeichen um und beschädigte eine Werbetafel. Auf dem Gehweg hielten sich zu dieser Zeit glücklicherweise keine Personen auf.

Der 30-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. An dem Mercedes, der abgeschleppt werden musste, war nach Einschätzung der Beamten ein Totalschaden von ca. 10.000 Euro entstanden. Den Schaden an Mauer und Schildern beziffern sie auf rund 5.000 Euro. Ein Atemalkoholtest hatte bei dem 30-Jährigen über 1,5 Promille angezeigt. Er musste die Beamten mit zur Dienststelle begleiten, wo sie ihm von einem Arzt Blutproben entnehmen ließen.

Streife stellte Fahrraddieb bei Fahndung in der Innenstadt

Kassel-Mitte (ots) – Dank aufmerksamer Zeugen stellte eine Streife des Polizeireviers Mitte am Freitagmittag in der Kasseler Innenstadt einen Fahrraddieb. Die Zeugen hatten den verdächtigen Mann gegen 13 Uhr am Scheidemannplatz beobachtet, als er mit der Sattelstütze eines anderen Fahrrads ein Schloss geknackt hatte und kurz darauf mit einem E-Bike weggefahren war. Sofort alarmierten sie über Notruf die Polizei.

Die Streife des Innenstadtreviers hatte bei der anschließenden Fahndung einen Pedelecfahrer, auf den die Beschreibung der Zeugen zutraf, in der Gießbergstraße ausgemacht, allerdings zunächst wieder aus den Augen verloren. Nur wenige Minuten später entdeckten die Beamten den Mann jedoch zu Fuß. Bei Erblicken der Beamten gab er sofort Fersengeld. Allerdings vergeblich, denn nach wenigen Metern Verfolgung klickten für den 36-Jährigen die Handschellen.

Den bereits polizeibekannten Tatverdächtigen aus Kassel nahmen die Beamten mit auf die Dienststelle. Dort war inzwischen bereits die Besitzerin des E-Bikes erschienen, um eine Anzeige zu erstatten. Den Fahrraddiebstahl räumte der Festgenommene zwar ein, machte aber keine Angaben zum Verbleib des gestohlenen E-Bikes im Wert von rund 2.000 Euro.

Bei einer Durchsuchung an der Wohnanschrift des 36-Jährigen fanden die Polizisten ein anderes Fahrrad und weitere Gegenstände, die mutmaßlich aus verschiedenen Diebstählen stammen. Die Ermittlungen zur Herkunft des sichergestellten Diebesguts und zum Verbleib des gestohlenen Pedelecs dauern an.

